Mobupps heißt Siddharth Barman als Vizepräsident für Marketing willkommen und stärkt damit die globale Wachstumsstrategie

TEL AVIV, Israel, 17. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Mobupps, ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich mobile Werbe- und Technologielösungen, gibt mit Stolz die Ernennung von Siddharth Barman zum Vizepräsident für Marketing bekannt.

Barman verfügt über 14 Jahre Erfahrung in den Bereichen Wachstumsmarketing, strategische Partnerschaften und Produktinnovation. Bevor er zu Mobupps kam, hatte er Schlüsselpositionen bei Affle inne und trieb das globale Wachstum in den Bereichen Produkte, Plattformen und Markenmarketing voran. Zu den Höhepunkten seiner Karriere gehören die weltweite Einführung und Leitung von Technologieprodukten, der Aufbau von Teams aus Wachstumsmarketingspezialisten, sein Beitrag zur globalen Expansion sowie die Bemühungen und Förderung strategischer Allianzen in den USA, der EU, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Nordafrika, Südostasien und Indien. Außerdem erhielt er zahlreiche Branchenauszeichnungen und war Teil des IPO-Teams von Affle in Indien.

Als Vizepräsident für Marketing wird Barman die globalen Wachstumsinitiativen von Mobupps leiten und die Reichweite und Wirkung der Produkte MAFO, iRTB und MobuppsX auf den globalen Märkten ausweiten.

Mobupps verzeichnete 2024 ein Wachstum von über 90 % in den USA, der EU und der APAC-Region und profitierte von plattformübergreifenden Strategien, die CTV, Mobilgeräte und das Internet integrierten, und festigte seine Führungsposition in den Bereichen iGaming, E-Commerce, Unterhaltung und Reisen. Für 2025 erwartet Mobupps bemerkenswerte Erfolge und konzentriert sich dabei auf die Verankerung des Wachstums in entwickelten Märkten durch innovative Produkteinführungen, die Nutzung von KI und Markensicherheit. Darüber hinaus plant Mobupps, in aufstrebende Märkte vorzudringen, indem es lokale Teams aufbaut und das Kundenportfolio erweitert, um sich für neue Rekorde im kommenden Jahr zu positionieren.

„Mit einem dynamischen Team und einem robusten Lösungsportfolio ist Mobupps bestens aufgestellt, um die Werbelandschaft neu zu definieren", so Barman. „Ich fühle mich geehrt und freue mich, die Marketingaktivitäten bei Mobupps zu leiten und dabei Technologien und innovative Strategien zu nutzen, um die Kundenerwartungen zu übertreffen und neue Maßstäbe in der Branche zu setzen."

„Wir freuen uns, dass Siddharth Mobupps als unser Vizepräsident für Marketing verstärken wird. Sein beeindruckender Hintergrund in der Förderung des globalen Wachstums, der Einführung innovativer Produkte und dem Aufbau starker Partnerschaften wird für uns von großem Nutzen sein, während wir wachsen und in Schlüsselmärkte expandieren. Siddharth bringt die Energie und das Fachwissen mit, die perfekt zu unserer Vision für 2025 und darüber hinaus passen. Ich bin zuversichtlich, dass er eine Schlüsselrolle dabei spielen wird, unsere Marke zu stärken und unseren Kunden und Partnern weltweit einen noch größeren Mehrwert zu bieten", sagte Yaron Tomchin, Geschäftsführer von Mobupps.

Informationen zu Mobupps

Mobupps ist ein führender Anbieter von mobilen Werbe- und Technologielösungen, der auf eine über 15-jährige Erfahrung zurückblicken kann. Die Produkte von Mobupps, darunter MAFO, iRTB und MobuppsX, ermöglichen es Vermarktern, Abläufe zu rationalisieren, Kampagnen zu optimieren und messbares Wachstum zu erzielen.

