Mobupps accueille Siddharth Barman en tant que vice-président du marketing, en consolidant sa stratégie de croissance mondiale

TEL AVIV, Israël, 17 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Mobupps, un acteur mondial de la publicité mobile et des solutions technologiques, est fier d'annoncer la nomination de Siddharth Barman en tant que vice-président du marketing.

Mobupps Welcomes Siddharth Barman as Vice President of Marketing, Strengthening Global Growth Strategy

M. Barman apporte plus de 14 ans d'expertise dans le domaine du marketing de croissance, des partenariats stratégiques et de l'innovation des produits. Avant de rejoindre Mobupps, il a occupé des postes clés chez Affle, où il a piloté la croissance mondiale des produits, des plateformes et du marketing de la marque. Au cours de sa carrière, il a notamment dirigé et lancé des produits technologiques à l'échelle mondiale, a constitué des équipes de spécialistes du marketing de croissance, a contribué à l'expansion mondiale, a déployé des efforts et a favorisé des alliances stratégiques aux États-Unis, dans l'Union européenne, dans la région LATAM, dans la région MENA, en Asie du Sud-Est et en Inde. Il a également reçu de nombreuses récompenses de l'industrie et a fait partie de l'équipe d'Affle chargée de l'introduction en bourse (IPO) en Inde.

En tant que vice-président du marketing, M. Barman dirigera les initiatives de croissance mondiale de Mobupps, en élargissant la portée et l'impact de ses produits - MAFO, iRTB et MobuppsX - sur les marchés mondiaux.

Avec une croissance de plus de 90 % en 2024 aux États-Unis, dans l'UE et dans la région APAC, Mobupps a capitalisé sur des stratégies multiplateformes qui intègrent la télévision connectée (CTV), les plateformes mobiles et web, tout en consolidant sa position de leader dans les domaines de l'iGaming, du commerce électronique, du divertissement et des voyages. Pour 2025, Mobupps envisage des réalisations remarquables, en se concentrant sur l'ancrage de la croissance dans les marchés développés grâce à des lancements de produits innovants, en tirant parti de l'IA et de la sécurité de la marque. En outre, Mobupps prévoit de pénétrer les marchés émergents en mettant en place des équipes locales et en élargissant son portefeuille de clients, ce qui lui permettra d'atteindre de nouveaux records au cours de l'année à venir.

« Avec une équipe dynamique et un solide portefeuille de solutions, Mobupps est bien placée pour redéfinir le paysage publicitaire », a déclaré M. Barman. « Je suis honoré et enthousiaste à l'idée de diriger les efforts de marketing de Mobupps, en tirant parti de la technologie et des stratégies innovantes pour dépasser les attentes des clients et imposer de nouvelles références dans l'industrie. »

« Nous sommes ravis du fait que Siddharth rejoigne Mobupps en tant que vice-président du marketing. Son expérience impressionnante dans le domaine de la croissance mondiale, du lancement de produits innovants et de l'établissement de partenariats solides sera un atout majeur pour notre croissance et notre expansion sur les marchés clés. Siddharth apporte l'énergie et l'expertise qui correspondent parfaitement à notre vision pour 2025 et au-delà. Je suis convaincu qu'il jouera un rôle clé, en nous aidant à renforcer notre marque et à apporter encore plus de valeur à nos clients et à nos partenaires du monde entier », a déclaré Yaron Tomchin, PDG de Mobupps.

À propos de Mobupps

Mobupps est un leader dans le domaine de la publicité mobile et des solutions technologiques, avec une expérience de plus de 15 ans. Les produits de Mobupps, notamment MAFO, iRTB et MobuppsX, permettent aux spécialistes du marketing de rationaliser leurs opérations, d'optimiser leurs campagnes et d'atteindre une croissance mesurable.

Média: [email protected]

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2581798/Mobupps__Siddharth_Barman.jpg