A parceria DXC Luxoft e ECARX aumenta capacidades avançadas de inovação para fabricantes automotivos

ZUG, Suíça, 26 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A ECARX (Nasdaq: ECX) e a DXC Luxoft (NYSE: DXC) anunciaram hoje que trabalharão juntas para acelerar o desenvolvimento de recursos em veículos, resultando em infoentretenimento aprimorado, cockpit digital e sistemas avançados de assistência ao motorista, e permitindo uma melhor experiência do usuário para os motoristas.

Os dois líderes de tecnologia automotiva colaborarão no desenvolvimento de produtos e plataformas para acompanharem as rápidas mudanças no setor automotivo. A oferta de hardware e software full-stack ECARX agora suportará uma ampla gama de serviços por meio da adição de experiência da DXC Luxoft em integração e engenharia de software e sua capacidade de desenvolver soluções personalizadas para fabricantes de equipamentos originais (OEMs) automotivos.

A nova parceria tornará mais fácil para os OEMs automotivos alavancar os recursos de veículos definidos por software para desenvolver soluções que ofereçam experiências de usuário inovadoras — como fornecer aos motoristas acesso impecável a todo o ecossistema de aplicativos e assistentes de voz inteligentes alimentados por IA.

Como um integrador global de sistemas de software automotivo de confiança, a DXC Luxoft está em uma posição única para fornecer aos OEMs automotivos um profundo conhecimento de domínio, aproveitando o que há de mais recente em inovação de desenvolvimento de software, alimentado por IA.

Para capacitar os OEMs automotivos nessa parceria, a ECARX aproveitará suas soluções prontas para veículos inteligentes, incluindo plataformas de computação, software para veículos e tecnologia de computação central projetada para conectar os sistemas de veículos definidos por software de última geração.

A ECARX e a DXC Luxoft colaborarão para permitir que os OEMs automotivos acelerem a transformação de seus modelos de negócios e maximizem o impacto que os veículos definidos por software podem causar na experiência do usuário final.

Peter Cirino, diretor de operações da ECARX, disse: "Estamos muito satisfeitos em trabalhar com a DXC Luxoft, uma marca globalmente confiável e parceira de integração que ajudará os OEMs automotivos a integrar nosso hardware e software para atender às suas necessidades individuais, oferecer experiências de usuário personalizadas e diferenciar seus produtos. Isso proporcionará aos OEMs automotivos mais independência de software e crescimento dos negócios, permitindo que eles, em colaboração com a DXC Luxoft, desenvolvam soluções de software na pilha líder do setor da ECARX."

"Os OEMs automotivos precisam ser capazes de aproveitar os mais recentes avanços do setor para oferecer uma experiência de usuário exclusiva", disse Luz G. Mauch, vice-presidente executiva da DXC Luxoft Automotive. "Por meio dessa colaboração entre ECARX e DXC Luxoft, nossos clientes terão a habilidade de construir software e interfaces únicos e de acelerar a transformação para veículos definidos por software," acrescentou.

Sobre a ECARX

A ECARX (Nasdaq: ECX) é uma fornecedora global de tecnologia automotiva com recursos para fornecer soluções prontas para veículos inteligentes de última geração, desde o sistema em um chip (SoC) até plataformas de computação e software. À medida que as montadoras desenvolvem novas arquiteturas de veículos desde o início, a ECARX está desenvolvendo soluções full-stack para melhorar a experiência do usuário, reduzindo a complexidade e o custo.

Fundada em 2017 e listada no Nasdaq em 2022, a ECARX possui atualmente cerca de 2.000 colaboradores sediados em 11 locais importantes no Reino Unido, EUA, Suécia, China e Alemanha. Até o momento, os produtos da ECARX podem ser encontrados em mais de 6 milhões de veículos mundialmente.

Sobre a DXC Luxoft

A DXC Luxoft é uma parceira de confiança na transformação digital global e líder em fornecer vantagem competitiva no mundo definido por software. Projetamos e fornecemos serviços e produtos inovadores que moldam o futuro das indústrias, aproveitando nossa extensa rede de parcerias e profunda experiência específica do setor.

Para mais informações, acesse luxoft.com

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) ajuda empresas globais a executar seus sistemas e operações de missão crítica enquanto moderniza a TI, otimiza arquiteturas de dados e garante segurança e escalabilidade em nuvens públicas, privadas e híbridas. As maiores empresas e organizações públicas do mundo confiam na DXC para implementar serviços para impulsionar novos níveis de desempenho, competitividade e experiência do cliente em suas áreas de TI. Saiba mais sobre como entregamos excelência aos nossos clientes e colegas em DXC.com.

Juntas, a DXC e a DXC Luxoft oferecem uma proposta de valor diferenciada ao cliente para a transformação digital, combinando os recursos de front-end digital da DXC Luxoft com a experiência da DXC em modernização e integração de TI.

Contatos para a mídia: Irina Patentova, gerente de marketing da DXC Luxoft, [email protected]; Daniel Griffiths, diretor de comunicações da ECARX, [email protected]

