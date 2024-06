Le partenariat entre DXC Luxoft et ECARX renforce les capacités d'innovation avancée des constructeurs automobiles

ECARX associe la technologie d'habitacle numérique et d'aide à la conduite à l'expertise approfondie de DXC Luxoft , permettant aux constructeurs automobiles d'optimiser l'expérience de l'utilisateur.

ZOUG, Suisse, 26 juin 2024 /PRNewswire/ -- ECARX (Nasdaq : ECX) et DXC Luxoft (NYSE : DXC) annoncent aujourd'hui une collaboration pour accélérer le développement des capacités embarquées, ce qui permettra d'améliorer les systèmes d'infodivertissement, d'habitacle numérique et d'aide à la conduite, et d'offrir une meilleure expérience utilisateur aux conducteurs.

DXC Luxoft and ECARX join forces

Les deux chefs de file de la technologie automobile collaboreront au développement de produits et de plateformes afin de suivre l'évolution rapide de l'industrie automobile. L'offre matérielle et logicielle complète d'ECARX permettra d'élargir la gamme de services grâce à l'expertise de DXC Luxoft en matière d'intégration et d'ingénierie logicielle, et sa capacité à développer des solutions personnalisées pour les équipementiers automobiles.

Ce nouveau partenariat permettra aux équipementiers automobiles d'exploiter plus facilement les capacités des véhicules définis par logiciel pour mettre au point des solutions offrant des expériences innovantes aux utilisateurs, par exemple en fournissant aux conducteurs un accès sans faille à l'ensemble de l'écosystème d'applications et d'assistants vocaux intelligents pilotés par l'IA.

En tant qu'intégrateur mondial éprouvé de systèmes logiciels automobiles, DXC Luxoft est particulièrement bien placé pour fournir aux équipementiers automobiles une expertise approfondie du domaine, en s'appuyant sur les dernières innovations en matière de développement logiciel, optimisées par l'IA.

Pour aider les équipementiers automobiles dans le cadre de ce partenariat, ECARX s'appuiera sur ses solutions clés en main pour les véhicules intelligents, y compris les plateformes informatiques, les logiciels embarqués et la technologie informatique centrale conçue pour connecter les systèmes des véhicules de nouvelle génération définis par logiciel.

ECARX et DXC Luxoft collaboreront pour permettre aux équipementiers automobiles d'accélérer la transformation de leurs modèles économiques et de maximiser l'impact que les véhicules définis par logiciel peuvent avoir sur l'expérience de l'utilisateur final.

Peter Cirino, directeur de l'exploitation, ECARX, déclare : « Nous sommes ravis de travailler avec DXC Luxoft, un acteur de confiance et un partenaire d'intégration qui aidera les équipementiers automobiles à intégrer notre matériel et nos logiciels pour répondre à leurs besoins individuels, offrir des expériences utilisateur sur mesure et différencier leurs produits. Les équipementiers bénéficieront ainsi d'une plus grande indépendance logicielle et d'une croissance de leur activité en leur permettant, en collaboration avec DXC Luxoft, de développer des solutions logicielles sur la pile ECARX ».

« Les équipementiers doivent être en mesure de tirer parti des toutes dernières avancées de l'industrie afin d'offrir une expérience utilisateur unique », déclare Luz G. Mauch, vice-président exécutif de DXC Luxoft Automotive. « Grâce à cette collaboration entre ECARX et DXC Luxoft, nos clients auront la possibilité de créer des logiciels et des interfaces uniques, et d'accélérer la transformation vers des véhicules définis par logiciel », conclut-il.

À propos d'ECARX

ECARX (Nasdaq : ECX) est un fournisseur mondial de technologies automobiles capable de fournir des solutions clés en main pour les véhicules intelligents de prochaine génération, depuis le système sur puce jusqu'aux plateformes informatiques et aux logiciels. Alors que les constructeurs automobiles développent de nouvelles architectures de véhicules, ECARX met au point des solutions complètes pour optimiser l'expérience utilisateur, tout en réduisant la complexité et les coûts.

Créé en 2017 et coté au Nasdaq en 2022, ECARX compte aujourd'hui près de 2 000 employés répartis sur 11 sites majeurs au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Suède, en Chine et en Allemagne. À ce jour, les produits ECARX équipent six millions de véhicules dans le monde.

À propos de DXC Luxoft

DXC Luxoft est un partenaire de confiance de la transformation numérique mondiale qui apporte un avantage concurrentiel dans le domaine des solutions définies par logiciel. Nous concevons et fournissons des services et des produits innovants qui façonnent l'avenir des industries en tirant parti de notre vaste réseau de partenaires et de notre vaste expertise sectorielle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site luxoft.com

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) aide les entreprises internationales à gérer leurs systèmes et opérations critiques tout en modernisant les capacités IT, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité dans les clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises du monde et les organisations du secteur public font confiance à DXC pour déployer des services permettant d'atteindre de nouveaux sommets en matière de performance, de compétitivité et d'expérience client à travers leurs actifs IT. Découvrez comment nous offrons l'excellence à nos clients et collègues sur DXC.com.

Ensemble, DXC et DXC Luxoft offrent une proposition de valeur différenciée aux clients pour la transformation numérique, en combinant les capacités numériques frontales de DXC Luxoft avec l'expertise de DXC en modernisation et intégration des technologies de l'information.

Déclarations prospectives - ECAR X

Le présent communiqué contient des déclarations qui sont des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations sont fondées sur les convictions et les attentes de la direction, ainsi que sur les hypothèses formulées par la direction et les données dont elle dispose actuellement. Elles apparaissent à plusieurs endroits dans le présent document et comprennent des déclarations concernant, entre autres, les résultats d'exploitation, la situation financière, les liquidités, les perspectives, la croissance, les stratégies et le secteur d'activité dans lequel nous opérons. L'utilisation des termes « s'attendre à », « avoir l'intention de », « anticiper », « estimer », « prédire », « penser », « potentiel », « préliminaire », « prévision », « objectif », « plan » ou « cible », les conjugaisons au futur et au conditionnel, et d'autres expressions similaires ont pour but d'identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations prévisionnelles ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes susceptibles d'entraîner des écarts sensibles entre les résultats réels, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant nos intentions, nos convictions ou nos attentes actuelles concernant notamment les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance, les stratégies, les conditions futures du marché ou les performances économiques, les développements sur les marchés de capitaux et de crédits, les performances financières futures attendues et les marchés sur lesquels nous opérons. Pour une présentation de ces risques et incertitudes, ainsi que d'autres risques et incertitudes susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, consultez les documents déposés par ECARX auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. ECARX ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances ultérieurs, sauf si la loi applicable l'exige.

Déclarations prospectives - DXC Luxoft

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne se rapportent pas directement et exclusivement à des faits historiques constituent des « déclarations prospectives ». Ces déclarations représentent les attentes et les convictions actuelles, et rien ne garantit que les résultats décrits dans ces déclarations seront atteints. Ces déclarations sont soumises à de nombreuses hypothèses, risques, incertitudes et autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et ceux décrits dans ces déclarations, dont beaucoup sont indépendants de notre volonté. Pour une description écrite de ces facteurs, voir la section intitulée « Risk Factors » dans le prochain rapport annuel de DXC sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 mars 2024, et toute information de mise à jour dans les rapports déposés ultérieurement auprès de la SEC. Aucune garantie ne peut être formulée quant à la réalisation d'un objectif ou d'un plan énoncé dans une déclaration prospective, et le lecteur est invité à ne pas se fier indûment à ces déclarations, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ni à publier des révisions des déclarations prospectives, ni à signaler des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent rapport, ni à refléter la survenance d'événements imprévus, sauf si la loi l'exige.

Contacts avec les médias : Irina Patentova, responsable marketing, DXC Luxoft, [email protected] ; Daniel Griffiths, directeur de la communication, ECARX, [email protected]

Photo - ttps://mma.prnewswire.com/media/2446543/DXC_Luxoft_DXC_Luxoft_and_ECARX_partnership_boosts_advanced_inno.jpg