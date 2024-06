Die Partnerschaft zwischen DXC Luxoft und ECARX stärkt die Innovationsfähigkeit von Automobilherstellern

ECARX kombiniert die branchenführende digitale Cockpit- und Fahrerassistenz-Technologie mit dem umfassenden Fachwissen von DXC Luxoft und ermöglicht es Automobilherstellern, das Nutzererlebnis zu verbessern

ZUG, Schweiz, 27. Juni 2024 /PRNewswire/ -- ECARX (Nasdaq: ECX) und DXC Luxoft (NYSE: DXC) gaben heute bekannt, dass sie zusammenarbeiten werden, um die Entwicklung von Fahrzeugfunktionen zu beschleunigen, die zu verbessertem Infotainment, digitalem Cockpit und fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen führen und ein besseres Nutzererlebnis für die Fahrer ermöglichen.

Die beiden führenden Unternehmen der Automobiltechnologie werden bei der Produkt- und Plattformentwicklung zusammenarbeiten, um mit den raschen Veränderungen in der Automobilindustrie Schritt zu halten. Das umfassende Hardware- und Software-Angebot von ECARX wird nun durch das Know-how von DXC Luxoft in den Bereichen Software-Integration und -Entwicklung sowie durch die Fähigkeit, kundenspezifische Lösungen für Automobilhersteller (OEMs) zu entwickeln, eine breitere Palette von Dienstleistungen unterstützen.

Die neue Partnerschaft wird es Automobilherstellern erleichtern, die Möglichkeiten von softwaredefinierten Fahrzeugen zu nutzen, um Lösungen zu entwickeln, die innovative Nutzererfahrungen bieten – wie z.B. den Fahrern fehlerfreien Zugang zum gesamten Ökosystem von Apps und intelligenten, KI-gestützten Sprachassistenten .

Als vertrauenswürdiger globaler Software-Systemintegrator für die Automobilindustrie ist DXC Luxoft einzigartig positioniert, um Automobil-OEMs mit tiefem Fachwissen zu versorgen und die neuesten Innovationen in der Software-Entwicklung zu nutzen, die durch KI unterstützt werden.

Um die Automobilhersteller in dieser Partnerschaft zu unterstützen, wird ECARX seine schlüsselfertigen Lösungen für intelligente Fahrzeuge einsetzen. Dazu gehören Computerplattformen, fahrzeuginterne Software und eine zentrale Computertechnologie, die darauf ausgelegt ist, die Systeme der nächsten Generation softwaredefinierter Fahrzeuge zu verbinden.

ECARX und DXC Luxoft werden zusammenarbeiten, um Automobilhersteller in die Lage zu versetzen, die Transformation ihrer Geschäftsmodelle zu beschleunigen und den Einfluss von Software-definierten Fahrzeugen auf die Erfahrung des Endverbrauchers zu maximieren.

Peter Cirino, Chief Operating Officer, ECARX, sagte: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit DXC Luxoft, einem weltweit anerkannten Marken- und Integrationspartner, der Automobilherstellern helfen wird, unsere Hard- und Software zu integrieren, um ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen, maßgeschneiderte Benutzererfahrungen zu liefern und ihre Produkte zu differenzieren. Dies wird den Automobilherstellern mehr Software-Unabhängigkeit und Geschäftswachstum bringen, da sie in Zusammenarbeit mit DXC Luxoft Softwarelösungen auf dem branchenführenden ECARX-Stack entwickeln können."

„Automobilhersteller müssen in der Lage sein, die allerneuesten Entwicklungen in der Branche zu nutzen, um ein einzigartiges Benutzererlebnis zu bieten", sagte Luz G. Mauch, Executive Vice President von DXC Luxoft Automotive „Durch die Zusammenarbeit zwischen ECARX und DXC Luxoft haben unsere Kunden die Möglichkeit, einzigartige Software und Schnittstellen zu entwickeln und die Transformation zu softwaredefinierten Fahrzeugen zu beschleunigen", fügte er hinzu.

Informationen zu ECARX

ECARX (Nasdaq: ECX) ist ein globaler Anbieter von Automobiltechnologie, der in der Lage ist, schlüsselfertige Lösungen für intelligente Fahrzeuge der nächsten Generation zu liefern, vom System auf einem Chip (SoC) bis hin zu Computerplattformen und Software. Während die Automobilhersteller neue Fahrzeugarchitekturen von Grund auf entwickeln, entwickelt ECARX Komplettlösungen, um das Benutzererlebnis zu verbessern und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren.

Das 2017 gegründete und 2022 an der Nasdaq notierte Unternehmen ECARX beschäftigt heute fast 2.000 Mitarbeiter an 11 großen Standorten in Großbritannien, den USA, Schweden, China und Deutschland. Bis heute sind ECARX-Produkte in über 6 Millionen Fahrzeugen weltweit zu finden.

Informationen zu DXC Luxoft

DXC Luxoft ist ein zuverlässiger Partner bei der globalen digitalen Transformation und führend bei der Schaffung von Wettbewerbsvorteilen in der softwaredefinierten Welt. Wir entwickeln und liefern innovative Dienstleistungen und Produkte, die die Zukunft der Industrie gestalten, indem wir unser umfangreiches Partnernetzwerk und unser tiefes branchenspezifisches Fachwissen nutzen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte luxoft.com

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt weltweit tätige Unternehmen dabei, ihre geschäftskritischen Systeme und Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zu gewährleisten. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors vertrauen auf DXC, wenn es um die Bereitstellung von Services geht, die ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerfahrung in ihren IT-Umgebungen ermöglichen. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen hervorragende Leistungen erbringen: DXC.com.

Gemeinsam bieten DXC und DXC Luxoft ein differenziertes Kundenangebot für die digitale Transformation, indem sie die digitalen Front-End-Fähigkeiten von DXC Luxoft mit der Expertise von DXC bei der IT-Modernisierung und -Integration kombinieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen – ECAR X

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 handelt. Diese Aussagen beruhen auf den Einschätzungen und Erwartungen der Geschäftsleitung sowie auf Annahmen und Daten, die der Geschäftsleitung derzeit zur Verfügung stehen. Sie erscheinen an verschiedenen Stellen in diesem Dokument und enthalten unter anderem Aussagen zu Betriebsergebnissen, Finanzlage, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategien und der Branche, in der wir tätig sind. Die Verwendung der Worte „erwartet", „beabsichtigt", „geht davon aus", „schätzt", „sagt voraus", „glaubt", „sollte", „potenziell", „könnte", „vorläufig", „Prognose", „Ziel", „Plan" oder „Ziel" und andere ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für künftige Leistungen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu unseren Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen in Bezug auf u.a. Betriebsergebnisse, Finanzlage, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategien, künftige Marktbedingungen oder wirtschaftliche Leistungen und Entwicklungen auf den Kapital- und Kreditmärkten und erwartete künftige finanzielle Leistungen sowie die Märkte, auf denen wir tätig sind. Eine Erörterung dieser und anderer Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, finden Sie in den von ECARX bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen. ECARX ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an spätere Ereignisse oder Umstände anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen – DXC Luxoft

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht direkt und ausschließlich auf historische Fakten beziehen, stellen „zukunftsgerichtete Aussagen" dar. Diese Aussagen geben die gegenwärtigen Erwartungen und Überzeugungen wieder, und es kann nicht zugesichert werden, dass die in solchen Aussagen beschriebenen Ergebnisse erreicht werden. Solche Aussagen unterliegen zahlreichen Annahmen, Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen, wobei viele dieser Faktoren außerhalb unserer Kontrolle liegen. Eine schriftliche Beschreibung dieser Faktoren finden Sie im Abschnitt „Risk Factors" im kommenden Jahresbericht von DXC auf Formblatt 10-K für das am 31. März 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr sowie in allen aktualisierten Informationen in späteren SEC-Einreichungen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ziele oder Pläne erreicht werden können oder werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese Aussagen verlassen sollten, da sie nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe Gültigkeit haben. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu veröffentlichen oder über Ereignisse oder Umstände zu berichten, die nach dem Datum dieses Berichts eintreten, oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

