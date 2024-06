Colaboración entre DXC Luxoft y ECARX impulsa las capacidades de innovación de los fabricantes automotrices

ECARX combinará la cabina digital integral y la tecnología de asistencia al conductor líderes de la industria con la amplia experiencia en el sector de DXC Luxoft, lo que le permitirá a los fabricantes automotrices mejorar la experiencia del usuario

ZUG, Suiza, 26 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- ECARX (Nasdaq: ECX) y DXC Luxoft (NYSE: DXC) anunciaron hoy que trabajarán de manera conjunta para acelerar el desarrollo de funcionalidades dentro del vehículo que mejorarán el infoentretenimiento, la cabina digital y los sistemas avanzados de conducción asistida, y les permitirán a los conductores disfrutar de una mejor experiencia como usuarios.

Ambos líderes en tecnología automotriz colaborarán en el desarrollo tanto del producto como de la plataforma para responder a los rápidos cambios que se tienen lugar en la industria automotriz. La oferta de ECARX del conjunto completo de hardware y software ahora respaldará una gama más amplia de servicios que incluyen la experiencia de DXC Luxoft en integración e ingeniería de software, así como su capacidad para desarrollar soluciones personalizadas para fabricantes de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés).

La nueva asociación les facilitará a los OEM automotrices aprovechar las funcionalidades de vehículos definidos por software para desarrollar soluciones que proporcionen experiencias de usuario innovadoras, tales como ofrecerles a los conductores un acceso completo a todo el ecosistema de aplicaciones y asistentes de voz inteligentes basados en IA.

Como integrador de sistemas de software automotrices confiables a nivel mundial, DXC Luxsoft tiene una posición privilegiada para proporcionarles a los OEM automotrices su amplia experiencia en el sector, aprovechando su más reciente innovación en el desarrollo de software basados en IA.

Para empoderar a los OEM automotrices en esta colaboración, ECARX aprovechará sus soluciones integrales para vehículos inteligentes, que incluyen plataformas de cómputo, software dentro del vehículo y una tecnología de cómputo central diseñada para conectar sistemas de vehículos de próxima generación definidos por software.

ECARX y DXC Luxoft colaborarán para permitirles a los OEM automotrices acelerar la transformación de sus modelos comerciales y maximizar el impacto que los vehículos definidos por software pueden tener en la experiencia del usuario final.

Peter Cirino, director de operaciones de ECARX, expresó, "Nos complace trabajar con DXC Luxoft, una marca confiable a nivel mundial y un socio de integración, que ayudará a los OEM automotrices a integrar nuestros hardware y software en función de satisfacer sus necesidades individuales, proporcionar experiencias de usuario personalizadas y diferenciar sus productos. Esto les dará a los OEM automotrices mayor independencia del software y un crecimiento comercial, permitiéndoles desarrollar, en colaboración con DXC Luxoft, soluciones de software en el conjunto de ECARX líder del sector."

"Los OEM automotrices necesitan ser capaces de aprovechar los últimos avances en la industria para poder ofrecer una experiencia de usuario excepcional", expresó Luz G. Mauch, vicepresidenta ejecutiva de DXC Luxoft Automotive. "Mediante esta colaboración entre ECARX y DXC Luxoft, nuestros clientes podrán desarrollar software e interfaces excepcionales, así como acelerar la transformación de vehículos definidos por software", añadió.

Acerca de ECARX

ECARX (Nasdaq: ECX) es un proveedor global de tecnología automotriz que cuenta con las capacidades para ofrecer soluciones integradoras destinadas a vehículos inteligentes de próxima generación, que van desde el sistema en un chip (SoC, por sus siglas en inglés) hasta plataformas de cómputo y software. De la misma manera que los fabricantes de automóviles desarrollan sus nuevas arquitecturas vehiculares desde cero, ECARX está desarrollando soluciones integrales para mejorar la experiencia del usuario, y a la vez reducir la complejidad y el costo.

Fundada en 2017 e incluida en Nasdaq en 2022, ECARX cuenta ahora con casi 2000 empleados radicados en 11 ubicaciones principales, distribuidas por el Reino Unido, EE. UU., Suecia, China y Alemania. Hasta la fecha, los productos de ECARX pueden encontrarse en más de 6 millones de vehículos en todo el mundo.

Acerca de DXC Luxoft

DXC Luxoft es un socio confiable en la transformación digital a nivel mundial y líder en ofrecer ventajas competitivas en el mundo definido por software. Diseñamos y proporcionamos servicios y productos innovadores que perfilan el futuro de distintos sectores a través del aprovechamiento de nuestra amplia red de colaboraciones y nuestra vasta experiencia específica de la industria.

Para más información, visite luxoft.com

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ayuda a las compañías en todo el mundo con la ejecución de sistemas y operaciones vitales para sus misiones, a la vez que moderniza la TI, optimiza la arquitectura de datos y garantiza la seguridad y capacidad de ampliación en las nubes pública, privada e híbrida. Las compañías más grandes del mundo y las organizaciones del sector público confían en DXC para la implementación de servicios destinados a impulsar nuevos niveles de rendimiento, competitividad y experiencia del usuario en sus activos de TI. Para conocer más sobre cómo proporcionamos excelencia a nuestros clientes y compañeros, visite DXC.com.

Juntos, DXC y DXC Luxoft proporcionan una propuesta de valor diferenciado al cliente para la transformación digital, al combinar las capacidades de interfaz digital de DXC Luxoft y la experiencia de DXC en la modernización e integración de la TI.

Declaraciones prospectivas — ECAR X

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act, en inglés) de 1995. Estas declaraciones se basan en las creencias y expectativas de los directivos, así como en supuestos y datos actualmente disponibles para ellos; aparecen en distintas partes de este documento e incluye declaraciones relacionadas, entre otras cosas, con resultados de operaciones, condiciones financieras, liquidez, perspectivas, crecimiento, estrategias y el sector en el que operamos. El uso de palabras como "espera", "prevé", "anticipa", "estima", "predice", "cree", "debe", "potencial", "pudiera", "preliminar", "pronóstico", "objetivo", "plan" o "meta" y otras expresiones similares buscan identificar declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas no constituyen garantías del desempeño futuro y están sujetas a determinados riesgos e incertidumbres que pudieran provocar que los resultados reales difirieran sustancialmente, incluyendo, entre otras, declaraciones sobre nuestras intenciones, creencias o expectativas actuales relacionadas, entre otras cosas, con el resultado de operaciones, condiciones financieras, liquidez, perspectivas, crecimiento, estrategias, condiciones del mercado o rendimiento económico futuros, y desarrollos en los mercados de capital y crédito, y el rendimiento financiero futuro previsto, así como los mercados en los que operamos. Para analizar estos y otros riesgos e incertidumbres que pudieran provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de aquellos expresados en cualquier declaración prospectiva, consulte los documentos de ECARX presentados a la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. ECARX no asume ninguna obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva para reflejar eventos o circunstancias posteriores, excepto cuando lo exija la ley aplicable.

Declaraciones prospectivas — DXC Luxoft

Todas las declaraciones en este comunicado de prensa, que no estén directa y exclusivamente relacionadas con hechos históricos, constituyen "declaraciones prospectivas". Estas declaraciones representan expectativas y creencias actuales, y no se ofrecen garantías de que los resultados descritos en ellas se consigan. Dichas declaraciones están sujetas a numerosos supuestos, riesgos, incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales escapan a nuestro control, que pudieran provocar que los resultados difieran sustancialmente de los descritos en ellas. Para obtener por escrito una descripción de estos factores, consulte la sección titulada "Factores de riesgo" en el próximo Informe anual de DXC en el Formulario 10-K del año fiscal que concluyó el 31 de marzo de 2024, así como cualquier actualización en los documentos posteriores presentados a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés). No podemos proporcionar garantías de que cualquier objetivo o plan presentado en alguna declaración prospectiva pueda o se vaya a alcanzar, y se les advierte a los lectores que no depositen una confianza excesiva en dichas declaraciones, que se basan solamente en eventos ocurridos hasta la fecha de su publicación. No asumimos ninguna obligación de actualizar o publicar alguna revisión a cualquier declaración prospectiva, ni de informar ningún evento o circunstancia posterior a la fecha de este informe o para reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos, excepto cuando lo exija la ley.

