A PRAGMATIC PLAY LANÇA FURY DE ANUBIS

GIBRALTAR, 25 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Pragmatic Play, provedora líder de conteúdo para a indústria de iGaming, transporta os jogadores para o coração do antigo Egito com Fury of Anubis, um novo slot repleto de ação, onde ganhos em cascata e multiplicadores poderosos se combinam para oferecer um potencial de ganho de 10.000x.

Em uma grade de 6x5, o jogo apresenta 8 a mais de 12 símbolos correspondentes que concedem prêmios em dinheiro instantâneos em qualquer lugar nos rodilhos. Cada sequência vencedora consecutiva aumenta um multiplicador exibido acima da grade, dobrando seu valor até um máximo de 1.024x, antes de ser zerado no início do próximo giro.

O jogo de bônus é ativado ao obter de 3 a 6 símbolos Scatter, com 10 Giros Grátis e um multiplicador inicial que varia de 8x a 64x. Antes do início do recurso, os jogadores podem optar por apostar a entrada no recurso para ter a chance de dobrar o multiplicador concedido, potencialmente aumentando-o para até 256x.

Em mercados selecionados, uma variedade de apostas iniciais e compras de bônus podem aprimorar a ação, aumentando o multiplicador inicial em até 1.024x em cada rodada do jogo base, removendo o limite máximo do multiplicador, acionando o recurso com um multiplicador mínimo aleatório e muito mais.

Fury of Anubis é o mais recente título de sucesso no premiado portfólio de slots da Pragmatic Play, juntando-se a uma série de grandes lançamentos, incluindo Jelly Express, Fortune of Olympus e Sweet Rush Bonanza.

Sharon McHugh, Diretora de Relações Públicas da Pragmatic Play, disse: "O Egito Antigo continua a cativar jogadores em todo o mundo, e Fury of Anubis traz uma nova perspectiva por meio de sua mecânica de multiplicador crescente e recurso envolvente de Giros Grátis. Com ganhos em cascata, um multiplicador que pode chegar a 1.024x e a chance de aprimorar as recompensas do jogo de bônus antes do início do jogo, Fury of Anubis oferece uma experiência emocionante e repleta de adrenalina do começo ao fim."

Sobre a Pragmatic Play

A Pragmatic Play é uma provedora líder de software com múltiplos produtos para a indústria de iGaming, licenciada e regulamentada por órgãos do setor, como a Gambling Commission of Great Britain (GCGB), o Gibraltar Gambling Commissioner (GGC) e a Malta Gaming Authority (MGA).

Seu portfólio premiado de slots, Cassino ao Vivo e mais está disponível por meio de uma única integração de API em todos os principais mercados regulamentados, idiomas e moedas.

Com sede em Gibraltar, a Pragmatic Play pertence a um grupo privado de investidores liderado pela Veridian (Gibraltar) Limited.

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FONTE Pragmatic Play