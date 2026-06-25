PRAGMATIC PLAY DESATA EL PODER DEL ANTIGUO EGIPTO EN FURY OF ANUBIS

GIBRALTAR, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Pragmatic Play, proveedor líder de contenido para la industria del iGaming, transporta a los jugadores al corazón del antiguo Egipto con Fury of Anubis, un nuevo slot lleno de acción, donde las ganancias por reemplazos y los poderosos multiplicadores se combinan para ofrecer un potencial de hasta 10 000x.

Ambientado en una cuadrícula de 6x5, el título otorga premios en efectivo instantáneos al conseguir de 8 a 12 o más símbolos iguales en cualquier posición de los rodillos. Cada reemplazo ganador consecutivo aumenta un multiplicador que se muestra sobre la cuadrícula, duplicando su valor hasta un máximo de 1024x antes de reiniciarse al comienzo del siguiente giro.

Al caer de 3 a 6 Scatters, se activa el juego de bono con 10 Giros Gratis y un multiplicador inicial que va de 8x a 64x. Antes de que comience la funcionalidad, los jugadores pueden elegir apostar para ingresar a este juego especial, por la oportunidad de duplicar el multiplicador otorgado, lo que puede aumentarlo hasta 256x.

En mercados seleccionados, una variedad de Apuestas Ante y Compra de Bono puede potenciar la acción, aumentando el multiplicador inicial hasta 1024x en cada giro del juego base, eliminando el límite máximo del multiplicador, activando la funcionalidad con un multiplicador mínimo aleatorio y más.

Fury of Anubis es el más reciente título del galardonado portafolio de slots de Pragmatic Play, y se suma a una línea de mega lanzamientos que incluye Jelly Express, Fortune of Olympus y Sweet Rush Bonanza.

Sharon McHugh, directora de Relaciones Públicas de Pragmatic Play, dijo: "El antiguo Egipto sigue cautivando a jugadores de todo el mundo, y Fury of Anubis trae una perspectiva renovada a través de su mecánica de multiplicador progresivo y una atractiva funcionalidad de Giros Gratis. Con ganancias por reemplazos, un multiplicador que puede dispararse hasta 1024x y la posibilidad de potenciar las recompensas del juego de bono antes de que comience la partida, Fury of Anubis ofrece una experiencia emocionante cargada de adrenalina de principio a fin".

Actualmente, Pragmatic Play produce hasta ocho nuevos títulos de Slots al mes, además de proveer juegos de Casino en Vivo y más, como parte de su portafolio multiproducto, disponible a través de una sola API.

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FUENTE Pragmatic Play