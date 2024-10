A Premia lança o ETF FTSE TWSE Taiwan 50 ETF listado na HKEx, projetado para eficiência fiscal e de custos

HONG KONG, 9 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- Premia Partners, a principal fornecedora de ETFs local de Hong Kong, anuncia a listagem do ETF Premia FTSE TWSE Taiwan 50 (o ETF) em 9 de outubro na HKEx.

Com uma taxa total de despesas de apenas 0,28% ao ano, o ETF replicado fisicamente abrange um conjunto diversificado das 50 principais empresas listadas na Bolsa de Valores de Taiwan (TWSE), representando o impressionante crescimento econômico e as oportunidades de mercado em Taiwan.

O ETF Premia FTSE TWSE Taiwan 50 (Códigos: 3453 HK (classe de distribuição em HKD)/ 9159 HK (classe de acumulação em US$)) acompanha o índice de referência da TWSE, de capitalização ponderada, FTSE TWSE Taiwan 50 (com limite de 30%) .





(Códigos: 3453 HK (classe de distribuição em HKD)/ 9159 HK (classe de acumulação em US$)) acompanha o índice de referência da TWSE, de capitalização ponderada, . Além da TSMC, a estratégia inclui líderes do ecossistema de fabricação de semicondutores e tecnologia de Taiwan , e conglomerados financeiros e industriais que se beneficiam do notável crescimento econômico de Taiwan .





Com horários de negociação alinhados com o mercado subjacente, o ETF permite que os investidores reajam de maneira mais oportuna aos eventos do mercado durante o fuso horário asiático e se beneficia da isenção de impostos de transmissão em Hong Kong .

"Estamos entusiasmados por lançar esta ferramenta conveniente para que os investidores tenham acesso a oportunidades únicas em Taiwan através de um único código de negociação", disse Rebecca Chua, sócia-gerente da Premia Partners. "Assim como outros ETFs da Premia, este ETF foi concebido como uma ferramenta de qualidade institucional e eficiente em termos de custos. É uma estratégia especialmente oportuna, bem posicionada para aproveitar oportunidades favoráveis no atual ambiente de taxas de juros e à medida que o ciclo global de atualização em inteligência artificial e tecnologia evolui."

Chris Williamson, chefe da região Ásia-Pacífico do Index Investments Group da FTSE Russell, disse: "Estamos entusiasmados em colaborar com a Premia Partners para atender à crescente demanda dos investidores por ações taiwanesas. Nossa colaboração demonstra o compromisso da FTSE Russell em apoiar o ecossistema de investimentos para o acesso ao mercado taiwanês, a força da parceria FTSE/TWSE e a capacidade da Premia Partners de atender às necessidades dos clientes com seus ETFs."

Sobre a Premia Partners

Fundada em 2016, a Premia Partners é uma gestora de ETFs de destaque em Hong Kong, dedicada a desenvolver ETFs de baixo custo, eficientes e que adotam as melhores práticas para o mercado asiático. A partir de 9 de outubro de 2024, a Premia Partners gerencia 11 ETFs de ações e renda fixa, desenvolvidos como ferramentas de alocação eficientes e de baixo custo para o mercado asiático. Para obter mais informações sobre a Premia ou os ETFs da Premia que abrangem ações da China, ASEAN em desenvolvimento, metaverso asiático/tecnologia inovadora, Vietnã, Taiwan 50, títulos de alto rendimento da China, títulos do governo da China, títulos em dólares americanos na Ásia com classificação de investimento e títulos do Tesouro dos EUA, acesse www.premia-partners.com.

FONTE Premia Partners