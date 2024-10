Premia wprowadza notowany na giełdzie HKEx instrument ETF oparty na indeksie FTSE TWSE Taiwan 50 stworzony z myślą o efektywności podatkowej i kosztowej

HONGKONG, 9 października 2024 r. /PRNewswire/ -- Premia Partners, jeden z czołowych funduszy inwestycyjnych ETF w Hongkongu, ogłosił dzisiaj wprowadzenie na giełdę HKEx instrumentu ETF Premia FTSE TWSE Taiwan 50 (ETF) z dniem 9 października.

Fizycznie replikowany ETF, który zapewnia całkowity wskaźnik kosztów na poziomie zaledwie 0,28% w skali roku, obejmuje zróżnicowany koszyk akcji 50 czołowych spółek notowanych na Tajwańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (TWSE), który odzwierciedla imponujący wzrost gospodarczy i możliwości rynkowe Tajwanu.

Instrument Premia FTSE TWSE Taiwan 50 ETF (symbole giełdowe: 3453 HK (klasa dystrybucyjna HKD)/ 9159 HK (klasa akumulacyjna USD)) śledzi flagowy indeks TWSE ważony kapitalizacją rynku FTSE TWSE Taiwan 50 (z pułapem 30%) .

Oprócz TSMC strategia obejmuje liderów z tajwańskiego ekosystemu półprzewodników i producentów rozwiązań technologicznych oraz konglomeraty finansowe i przemysłowe będące beneficjentami tajwańskiego imponującego wzrostu gospodarczego.

Instrument ETF, w ramach którego transakcje można zawierać w godzinach pracy rynku bazowego, umożliwia inwestorom szybciej reagować na zdarzenia rynkowe w azjatyckiej strefie czasowej, korzystając ze zwolnienia z opłaty skarbowej w Hongkongu.

„Cieszymy się z wprowadzenia tego wygodnego narzędzia, dzięki któremu inwestorzy zyskują dostęp do wyjątkowych możliwości w Tajwanie za pośrednictwem transakcji z użyciem jednego symbolu giełdowego" - powiedziała Rebecca Chua, Managing Partner w Premia Partners. - Podobnie jak pozostałe instrumenty ETF Premia jest to efektywne kosztowo narzędzie zapewniające instytucjonalną klasę bezpieczeństwa. Strategia ta pojawia się w odpowiednim momencie, aby wykorzystać możliwości związane z bieżącymi stopami oprocentowania oraz globalny rozwój sztucznej inteligencji i technologii".

Chris Williamson, dyrektor grupy inwestycji w indeksy FTSE Russell w regionie Azji i Pacyfiku, powiedział: „Cieszymy się, że możemy wspólnie z Premia Partners sprostać dużemu zapotrzebowaniu ze strony inwestorów na tajwańskie fundusze akcyjne. Nasza współpraca stanowi wyraz zaangażowania FTSE Russell we wspieranie ekosystemu inwestycyjnego sprzyjającego dostępowi do rynku tajwańskiego, potencjału partnerstwa FTSE/TWSE oraz zdolności Premia Partners do sprostania potrzebom klientów za pomocą instrumentów ETF".

Premia Partners

Działająca w Hongkongu spółka Premia Partners powstała w 2016 r. i jest jednym z czołowych podmiotów zarządzających funduszami ETF, która za cel stawia sobie budowanie tego typu funduszy odznaczających się niskim kosztem inwestycji, dużą wydajnością i działalnością opartą na dobrych praktykach na rynku azjatyckim. Według stanu na dzień 9 października 2024 r. Premia Partners zarządzała 11 funduszami ETF akcyjnymi i o stałym dochodzie stanowiącymi niskokosztowe, wydajne narzędzia alokacji środków dla klientów z Azji. Więcej informacji na temat firmy Premia i jej oferty funduszy ETF obejmującej fundusze akcyjne dla Chin, rozwijających się krajów należących do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, azjatyckiego metawersum / innowacyjnych technologii, Wietnamu, indeksu Taiwan 50, chińskich obligacji wysokodochodowych, chińskich obligacji rządowych, azjatyckich obligacji inwestycyjnych w USD i obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych można znaleźć na stronie www.premia-partners.com.