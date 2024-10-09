Premia запускает FTSE TWSE Taiwan 50 ETF (HKEx) для роста эффективности налогов и расходов

ГОНКОНГ, 9 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Premia Partners, ведущий местный поставщик ETF из Гонконга, объявляет о листинге Premia FTSE TWSE Taiwan 50 ETF (ETF) 9 октября на бирже HKEx.

При общем коэффициенте расходов только 0,28% в год физический тиражируемый ETF охватывает диверсифицированную корзину из 50 ведущих котирующихся компаний на Тайваньской фондовой бирже (TWSE), представляющую впечатляющий экономический рост и рыночные возможности Тайваня.

Premia FTSE TWSE Taiwan 50 ETF (тикеры: 3453 HK (класс распределения HKD) / 9159 HK (класс накопления USD)) отслеживает флагманский индекс TWSE, взвешенный по капитализации FTSE TWSE Taiwan 50 (с 30%-ным ограничением) .





(тикеры: 3453 HK (класс распределения HKD) / 9159 HK (класс накопления USD)) отслеживает флагманский индекс TWSE, взвешенный по капитализации . Помимо TSMC, в стратегию входят лидеры из экосистемы производства полупроводников и технологий Тайваня, а также финансовые и промышленные конгломераты, которые являются бенефициарами значительного экономического роста Тайваня.





Благодаря тому, что торговые часы соответствуют базовому рынку, ETF позволяет инвесторам более своевременно реагировать на рыночные события в азиатском часовом поясе и пользуется отменой гербового сбора в Гонконге.

«Мы рады запустить этот удобный инструмент для инвесторов, чтобы получить доступ к уникальным возможностям на Тайване через единый тикер, — сказала Ребекка Чуа (Rebecca Chua), управляющий партнер Premia Partners. — Как и другие премиальные ETF, этот ETF разработан как экономически эффективный инструмент институционального уровня. Это особенно своевременная стратегия, хорошо подходящая для использования возможностей развития в текущей среде процентных ставок по мере развития глобального цикла модернизации искусственного интеллекта и технологий».

Крис Уильямсон (Chris Williamson), глава Азиатско-Тихоокеанского региона, Index Investments Group в FTSE Russell, сказал: «Мы рады работать с Premia Partners для удовлетворения сильного спроса инвесторов на тайваньские акции. Наше сотрудничество отражает приверженность FTSE Russell поддержке инвестиционной экосистемы для доступа на рынок Тайваня, силу партнерства FTSE/TWSE и способность Premia Partners удовлетворять потребности клиентов с помощью своих ETF».

О Premia Partners

Основанная в 2016 году, компания Premia Partners является ведущим менеджером ETF из Гонконга, специализирующимся на создании недорогих, эффективных, передовых ETF для Азии. По состоянию на 9 октября 2024 года Premia Partners управляет 11 ETF с акциями и фиксированным доходом, разработанными как недорогие и эффективные инструменты распределения для Азии. Для получения дополнительной информации о Premia или Premia ETF, охватывающих китайские акции, развивающиеся страны АСЕАН, Asia Metaverse/ Innovative Technology, Вьетнам, Тайвань 50, китайские высокодоходные облигации, китайские государственные облигации, азиатские долларовые инвестиционные облигации и казначейство США посетите www.premia-partners.com.