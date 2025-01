A REALTY ONE GROUP É A MARCA IMOBILIÁRIA Nº 1 PELO QUARTO ANO CONSECUTIVO

Enquanto outros enfrentam queda, a UNBrokerage é novamente nomeada para a lista Prestigious Franchise 500(R) da Entrepreneur por seu crescimento extraordinário e viabilidade

LAGUNA NIGUEL, Califórnia, 15 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Realty ONE Group, uma marca de estilo de vida moderna e orientada por objetivos e UMA das franquias que mais crescem no mundo, é a marca imobiliária número 1 pelo quarto ano consecutivo na lista altamente competitiva 2025 Franchise 500® da Entrepreneur, no momento em que a franqueadora global comemora seu aniversário de 20 anos neste ano.

Este é o nono ano em que a Realty ONE Group participa da lista, continuando a subir no ranking a cada ano, e seu concorrente imobiliário mais próximo está quase 20 posições atrás.

"Alcançar o PRIMEIRO lugar nesta lista tão estimada, pelo quarto ano consecutivo, marca ainda mais o momento favorável que estamos levando para 2025 e nosso aniversário de 20 anos", disse Kuba Jewgieniew , CEO e fundador do Realty ONE Group. "E todos os anos, como resultado de depoimentos como este e ao entusiasmo de nossos fãs em todo o mundo, profissionais do setor imobiliário e empreendedores vêm até nós em busca de compartilhar o sucesso e fazer parte de algo especial e único nesse setor".

A Entrepreneur incluiu a Realty ONE Group International na lista por seu crescimento de rede, solidez financeira e poder de marca, e disse em um comunicado à imprensa: "A Franchise 500 é mais do que uma lista. É realmente uma coletânea de oportunidades de mudança de vida, com marcas fortes e resilientes das quais os futuros franqueados se orgulharão de fazer parte".

A marca de estilo de vida continua a evoluir em todos os aspectos de suas ofertas de serviço completo, incluindo sua tecnologia exclusiva zONE, plataformas de coaching de negócios, a ONE University e todos os aspectos de seus 6Cs. A UNBrokerage, como é conhecida na indústria, tem mais de 20.000 profissionais do setor imobiliário em mais de 450 escritórios em 49 estados, Washington DC e mais de 24 países, com uma expansão recente para Bonaire e Curaçao.

Sobre a Realty ONE Group International

A Realty ONE Group International é uma das marcas de estilo de vida moderno com crescimento mais rápido, orientada por propósitos no mercado imobiliário, cujo ÚNICO Propósito é abrir portas em todo o mundo – UMA casa, UM sonho, uma vida de cada vez. A organização cresceu rapidamente para mais de 20.000 profissionais do setor imobiliário em mais de 450 unidades em 24 países e territórios, devido ao seu modelo de negócios comprovado, corretoras de serviços completos, COOLTURE dinâmica, coaching empresarial superior por meio da ONE University, suporte excepcional e sua tecnologia própria, zONE. A Realty ONE Group International foi eleita a marca imobiliária número UM pela Revista Entrepreneur por três anos consecutivos e continua crescendo, abrindo portas, não apenas para seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e proprietários de franquias. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com .

FONTE Realty ONE Group