REALTY ONE GROUP ES LA MARCA INMOBILIARIA NÚMERO 1 POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO

Mientras que otros decaen, la UNBrokerage vuelve a figurar en la prestigiosa lista Franchise 500(R) de franquicias de emprendedores, por su explosivo crecimiento y viabilidad

LAGUNA NIGUEL, California, 15 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, marca de estilo de vida moderna y orientada a un propósito y UNO de los franquiciadores de más rápido crecimiento en el mundo, es la marca inmobiliaria número 1 por cuarto año consecutivo en la lista altamente competitiva Franchise 500® 2025 de Entrepreneur, justo cuando el franquiciador global celebra su vigésimo aniversario este año.

Este es el noveno año que Realty ONE Group ha entrado en la lista y continúa subiendo en el ranking cada año, con su competidor inmobiliario más cercano ahora casi 20 posiciones por detrás.

"Adjudicarse el puesto número UNO en esta lista ampliamente estimada, por cuarto año consecutivo, alimenta aún más el impulso que traemos a 2025 y nuestro vigésimo aniversario", declaró Kuba Jewgieniew , director ejecutivo y fundador de Realty ONE Group. "Y cada año, como resultado de testimonios como este y de nuestros propios aficionados entusiastas de todo el mundo, los profesionales y empresarios inmobiliarios acuden a nosotros en busca de compartir el éxito y ser parte de algo especial y único en esta industria".

Entrepreneur distinguió a Realty ONE Group International en la lista por su crecimiento de red, fortaleza financiera y poder de marca y dijo en un comunicado de prensa que... "La Franchise 500 es más que una lista. Es realmente una colección de oportunidades que cambian la vida, con marcas fuertes y resilientes de las que los futuros franquiciados estarán orgullosos de formar parte".

La marca de estilo de vida continúa evolucionando todos los aspectos de sus ofertas de servicio completo, incluida su zONE (zona UNO) de tecnología patentada, las plataformas de coaching empresarial, ONE University y todos los aspectos de sus "6C". La UNBrokerage, como se la conoce en la industria, cuenta con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 oficinas en 49 estados, Washington D. C. y 24 países más, y se expandió recientemente a Bonaire y Curazao.

Más información en www.OwnAOne.com .

Acerca de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International es una de las marcas de estilo de vida más modernas y de más rápido crecimiento en el sector inmobiliario, cuyo ÚNICO propósito es abrir puertas en todo el mundo: UNA casa, UN sueño, UNA vida cada vez. La organización ha crecido rápidamente hasta contar con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 ubicaciones repartidas por 24 países y territorios gracias a su modelo de negocio probado, sus agencias de corretaje de servicio completo, su dinámica cultura COOLTURE, su formación empresarial superior mediante ONE University, su extraordinario apoyo y su tecnología patentada, zONE. Realty ONE Group International ha sido nombrada la marca inmobiliaria número UNO por la revista Entrepreneur durante tres años consecutivos y continúa creciendo, abriendo puertas, no solo para sus clientes, sino también para los profesionales inmobiliarios y los propietarios de franquicias. Para más información, visite www.RealtyONEGroup.com .

