REALTY ONE GROUP IST DIE NR. 1 MARKE IM IMMOBILIENBEREICH ZUM VIERTEN MAL IN FOLGE

Während andere zurückgehen, wird UNBrokerage erneut in die prestigeträchtige Franchise 500(R) Liste von Entrepreneur für sein explosionsartiges Wachstum und seine Lebensfähigkeit aufgenommen

LAGUNA NIGUEL, Kalifornien., 14. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Die Realty ONE Group, eine moderne, zweckorientierte Lifestyle-Marke und EINER der am schnellsten wachsenden Franchisegeber der Welt, ist das vierte Jahr in Folge die Nummer 1 unter den Immobilienmarken auf der Entrepreneur's hart umkämpften 2025 Franchise 500® Liste, genau zu dem Zeitpunkt, an dem der globale Franchisegeber dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert.

Dies ist das neunte Jahr, in dem die Realty ONE Group auf der Liste steht, und sie klettert jedes Jahr weiter nach oben, während ihr nächster Konkurrent im Immobilienbereich fast 20 Plätze zurückliegt.

„Die Tatsache, dass wir zum vierten Mal in Folge auf Platz 1 dieser renommierten Liste stehen, unterstreicht den Schwung, mit dem wir in das Jahr 2025 und unser 20-jähriges Bestehen gehen," so Kuba Jewgieniew, CEO und Gründer der Realty ONE Group. „Und jedes Jahr kommen aufgrund von Erfahrungsberichten wie diesem und von unseren eigenen begeisterten Fans aus der ganzen Welt Immobilienfachleute und Unternehmer zu uns, die am Erfolg teilhaben und Teil von etwas Besonderem und Einzigartigem in dieser Branche sein wollen."

„Entrepreneur hat die Realty ONE Group International aufgrund ihres Netzwerkwachstums, ihrer Finanzkraft und ihrer Markenstärke in die Liste aufgenommen und erklärte in einer Pressemitteilung, dass..."The Franchise 500 is more than a list. „Es ist wirklich eine Sammlung von Chancen, die das Leben verändern, mit starken und widerstandsfähigen Marken, auf die zukünftige Franchisenehmer stolz sein werden, ein Teil davon zu sein."

Die Lifestyle-Marke entwickelt alle Aspekte ihres Full-Service-Angebots weiter, einschließlich der firmeneigenen Technologie zONE, der Business-Coaching-Plattformen, der ONE University und aller Aspekte der 6C's. UNBrokerage, wie das Unternehmen in der Branche genannt wird, verfügt über mehr als 20.000 Immobilienexperten in mehr als 450 Büros in 49 Bundesstaaten, Washington D.C. und 24 weiteren Ländern und expandierte kürzlich nach Bonaire und Curacao.

Weitere Informationen finden Sie unter www.OwnAOne.com.

Informationen zur Realty ONE Group International

Die Realty ONE Group International ist eine der am schnellsten wachsenden, modernen und zielgerichteten Lifestyle-Marken in der Immobilienbranche, die EIN Ziel verfolgt: Türen auf der ganzen Welt zu öffnen – EIN Zuhause, EIN Traum, EIN Leben zu einer Zeit. Aufgrund des bewährten Geschäftsmodells, der Full-Service-Brokerage, des dynamischen COOLTURE, des hervorragenden Business-Coachings durch die ONE University, des hervorragenden Supports und der firmeneigenen Technologie, zONE, ist die Organisation schnell auf mehr als 20.000 Immobilienprofis an über 450 Standorten in 24 Ländern und Gebieten angewachsen. Die Realty ONE Group International wurde vom Entrepreneur Magazine drei Jahre in Folge zur Nummer EINS unter den Immobilienmarken gekürt und ist weiterhin auf dem Vormarsch, indem sie nicht nur ihren Kunden, sondern auch Immobilienfachleuten und Franchisenehmern Türen öffnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.RealtyONEGroup.com.

