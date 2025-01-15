REALTY ONE GROUP連續四年榮登第一大地產品牌

在其他品牌下滑之際，UNBrokerage因其爆炸性增長與可行性，再次入選《企業家》雜誌的知名「500大特許經營商」（Franchise 500®）排行榜

加州拉古納尼古埃爾2025年1月15日 /美通社/ -- Realty ONE Group 是現代化的目標為導向生活方式品牌，亦是全球增長速度最快的特許經營企業之一，該公司連續第四年在《企業家》（Entrepreneur）雜誌競爭激烈的「2025年500大特許經營商」（2025 Franchise 500®）排行榜上榮登地產第一品牌，恰逢這家全球特許經營商慶祝其成立20週年。

這是Realty ONE Group第九次上榜，並且每年都在排名中不斷攀升，其最接近的地產競爭對手目前已落後近20位。

「連續第四年榮登這個廣受尊敬排行榜的第一位，進一步激發了我們進軍2025年以及慶祝成立20週年的動力，」Realty ONE Group行政總裁兼創辦人Kuba Jewgieniew表示。他續指：「每年，正是因為有像這樣的見證以及來自全球熱情支持者的鼓勵，地產專業人士和企業家紛紛選擇與我們攜手，期望共享成功，並成為這個行業中獨特而特別的一部分。」

《企業家》（Entrepreneur）雜誌將Realty ONE Group International列入名單，肯定其網絡增長、財務實力和品牌影響力，並在一份新聞稿中指出：「「500大特許經營商」（Franchise 500）不僅僅是一份排行名單。這實際上是一個改變人生的機會集合，展示了那些強大且富有韌性的品牌，未來的特許經營商將為成為其中的一部分而感到自豪。」

這個生活方式品牌持續不斷地提升其全方位服務的各個方面，包括其專有技術zONE、商業教練平台、ONE University以及其六大核心價值（6C's）的所有領域。UNBrokerage在業界廣為人知，在美國49個州、首都華盛頓特區以及其他24個國家和地區，營運超過450個辦事處並擁有逾20,000名地產專業人士，並且最近將業務拓展至博內爾（Bonaire）和庫拉索（Curacao）。

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Realty ONE Group International簡介

Realty ONE Group International是房地產行業發展最快、以目標為導向的現代生活方式品牌之一，其「唯一宗旨」是向全球範圍敞開大門 —— 一個家、一個夢想、一種生活。憑藉行之有效的商業模式、提供全方位服務的經紀公司、充滿活力的COOLTURE、透過ONE University提供的卓越業務指導、出色的支援及其專有技術zONE，此機構已迅速增長至20000多名房地產專業人士，覆蓋24個國家和地區共450多個地點。Realty ONE Group International連續三年獲《企業家》雜誌（Entrepreneur Magazine）評為第一大房地產品牌，並繼續蓬勃發展，不僅為其客戶，更為地產專業人士和特許經銷商敞開大門。要了解更多資訊，請瀏覽www.RealtyONEGroup.com。

SOURCE Realty ONE Group