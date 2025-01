REALTY ONE GROUP EST LE NO. 1 MARQUE IMMOBILIÈRE POUR LA QUATRIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE

Alors que d'autres déclinent, UNBrokerage figure à nouveau sur la prestigieuse liste Franchise 500(R) d'Entrepreneur pour sa croissance explosive et sa viabilité.

LAGUNA NIGUEL, Calif., 15 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, une marque moderne, axée sur un style de vie et l'UN des franchiseurs à la croissance la plus rapide au monde, est la marque immobilière n° 1 pour la quatrième année consécutive sur 2025 Franchise 500® liste hautement compétitive d'Entrepreneur, juste au moment où le franchiseur mondial célèbre son 20e anniversaire cette année.

C'est la neuvième année que le Realty ONE Group figure sur la liste, continuant à grimper dans le classement chaque année, alors que son plus proche concurrent dans le domaine de l'immobilier se trouve maintenant à près de 20 positions derrière lui.

« Le fait de revendiquer la première place sur cette liste très appréciée, pour la quatrième année consécutive, renforce l'élan que nous donnons à 2025 et à notre 20e anniversaire, » a déclaré Kuba Jewgieniew, PDG et fondateur de Realty ONE Group. « Et chaque année, grâce à des témoignages comme celui-ci et à nos propres fans enthousiastes dans le monde entier, les professionnels de l'immobilier et les entrepreneurs viennent nous voir pour partager le succès et faire partie de quelque chose de spécial et d'unique dans ce secteur ».

« Entrepreneur a nommé Realty ONE Group International sur la liste pour la croissance de son réseau, sa solidité financière et la puissance de sa marque et a déclaré dans un communiqué de presse que... »The Franchise 500 is more than a list. « Il s'agit vraiment d'une collection d'opportunités qui changent la vie, avec des marques solides et résistantes dont les futurs franchisés seront fiers de faire partie ».

La marque de style de vie continue à faire évoluer tous les aspects de ses offres de services complets, y compris sa technologie propriétaire ZONE, ses plateformes de coaching professionnel, ONE University et tous les aspects de ses 6C. L'UNBrokerage, comme on l'appelle dans le secteur, compte plus de 20 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 450 bureaux répartis dans 49 États, à Washington D.C. et dans 24 autres pays, et s'est récemment étendu à Bonaire et à Curaçao.

Pour en savoir plus, consultez le site www.OwnAOne.com.

À propos de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International est l'une des marques les plus dynamiques, modernes et axées sur le style de vie dans le domaine de l'immobilier, dont l'objectif est d'ouvrir des portes dans le monde entier - UNE maison, UN rêve, UNE vie à la fois. L'organisation s'est rapidement développée pour atteindre plus de 20 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 450 sites répartis dans 24 pays et territoires grâce à son modèle d'entreprise éprouvé, ses courtiers à service complet, sa dynamique COOLTURE, son coaching d'affaires supérieur par le biais de ONE University, son soutien exceptionnel et sa technologie exclusive, zONE. Realty ONE Group International a été désigné comme la marque immobilière numéro UN par le magazine Entrepreneur pendant trois années consécutives et continue d'aller de l'avant, ouvrant des portes, non seulement pour ses clients, mais aussi pour les professionnels de l'immobilier et les propriétaires de franchises. Pour en savoir plus, consultez le site www.RealtyONEGroup.com.

