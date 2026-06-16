Resalta dónde la IA y la automatización ofrecen ganancias medibles en tiempo productivo, calidad y rendimiento de producción en toda la fabricación automotriz

MILWAUKEE, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la mayor compañía del mundo dedicada a la automatización industrial y la transformación digital, se ha asociado con el Center for Automotive Research (CAR) para publicar hoy un nuevo informe oficial. CAR elaboró el informe, Fabricación inteligente en la industria automotriz: despliegue e impacto utilizando datos integrales de Rockwell Automation para detallar cómo la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático (ML) y la automatización están remodelando la fabricación en las industrias automotriz, de neumáticos y de baterías.

Rockwell Automation y el Center for Automotive Research publican un nuevo informe oficial sobre la próxima fase de la fabricación inteligente en el sector automotriz

La investigación muestra que la industria está entrando en una nueva fase de adopción. Para los fabricantes, la pregunta ya no es si invertir en la fabricación inteligente, sino con qué rapidez y dónde aplicarla.

Los fabricantes de automóviles y los proveedores ya operan con automatización avanzada en carrocería, pintura y soldadura. El cambio ahora se orienta hacia áreas que han sido más difíciles de automatizar, como el ensamblaje de componentes electrónicos, la validación, la coordinación de la producción y la logística. Al mismo tiempo, la IA y el ML están mejorando el mantenimiento predictivo, la precisión de las inspecciones y el rendimiento del sistema en las operaciones existentes.

La industria ha construido una base sólida de automatización. "Lo que está cambiando ahora es la forma en que los fabricantes utilizan la IA y los datos para gestionar la creciente complejidad, mejorar la toma de decisiones y crear una ventaja competitiva", dijo Edgar Faler, analista principal de movilidad y responsable de estrategia en CAR. Aquellos que se mueven más rápido están comenzando a ver ventajas medibles.

El informe oficial combina el análisis de CAR con datos de propiedad exclusiva de Rockwell Automation, en su 11.º Informe anual sobre la situación de la fabricación inteligente. Destaca los impulsores clave que aceleran la adopción, incluidos entornos de producción más complejos, las presiones continuas de garantía, el aumento de los costos y la creciente competencia global. La automatización también contribuye a habilitar la relocalización de la producción al país, al respaldar una producción con costos competitivos en mercados laborales ajustados.

Los fabricantes ya están reportando resultados medibles, incluyendo reducciones de hasta el 50 % en el tiempo de inactividad no planificado en aplicaciones seleccionadas, mejoras de aproximadamente el 5 % en la eficacia global de los equipos y aumentos del 5 % al 7 % en el rendimiento gracias al análisis de producción en tiempo real.

"Se les pide a los fabricantes que hagan más con menos mientras gestionan una mayor complejidad", dijo James Glasson, VP global de Industria (automotriz, neumáticos y movilidad avanzada) en Rockwell Automation. La combinación de automatización e IA está ayudando a los equipos a identificar problemas antes, reducir el tiempo de inactividad y mejorar el rendimiento en todas las plantas. La diferencia ahora es la eficacia con la que las empresas escalan estas capacidades.

Los hallazgos también apuntan a una brecha creciente en toda la industria. Diferencias en la adopción están creando brechas en la calidad, la disponibilidad y la productividad, con implicaciones para el rendimiento de los proveedores y la competitividad a largo plazo.

El informe oficial completo está disponible aquí: https://www.rockwellautomation.com/es-es/industries/automotive-tire/smart-manufacturing-automotive-whitepaper2.html

Acerca de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), es un líder global en automatización industrial y transformación digital. Conectamos la imaginación de las personas con el potencial de la tecnología para expandir lo que es humanamente posible, haciendo que el mundo sea más productivo y sustentable. Con su sede corporativa en Milwaukee, Wisconsin (Estados Unidos), Rockwell Automation cuenta con unos 26,000 empleados dedicados a resolver los problemas de nuestros clientes en más de 100 países. Para obtener más información sobre cómo convertimos The Connected Enterprise en una realidad en todo tipo de empresas industriales, visite www.rockwellautomation.com.

Acerca del Center for Automotive Research

El Center for Automotive Research (CAR) es una organización sin fines de lucro con sede en Ann Arbor, Michigan, que produce investigaciones independientes, convoca a las partes interesadas de la industria y ofrece información sobre los temas críticos que enfrentan los sectores automotriz y de la movilidad. El trabajo de CAR abarca la fabricación, la tecnología, las políticas y las tendencias económicas que dan forma a la industria automotriz global. Para obtener más información, visite www.cargroup.org.

FUENTE Rockwell Automation, Inc.