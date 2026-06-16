Rockwell Automation et le Center for Automotive Research publient un nouveau Livre Blanc sur la prochaine étape de la fabrication intelligente dans l'industrie automobile

Le Livre Blanc met en évidence les domaines où l'IA et l'automatisation apportent des gains mesurables en termes de disponibilité, de qualité et de performance de la production dans l'ensemble de l'industrie automobile.

MILWAUKEE, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), un leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique, publie un nouveau Livre Blanc, en collaboration avec le Center for Automotive Research (CAR). Intitulé « Smart Manufacturing in Automotive : Deployment and Impact » (Fabrication intelligente dans l'automobile : déploiement et impact ), ce document a été rédigé par le CAR à partir de données exhaustives fournies par Rockwell Automation afin de détailler comment l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique (ML) et l'automatisation transforment aujourd'hui la fabrication dans les secteurs de l'automobile, des pneumatiques et des batteries.

Rockwell Automation and the Center for Automotive Research release new white paper on the next phase of smart manufacturing in automotive

Les recherches montrent que le secteur entre dans une nouvelle phase d'adoption. Pour les fabricants, la question n'est plus de savoir s'il faut investir dans la fabrication intelligente, mais à quelle vitesse et dans quels domaines l'appliquer.

Les constructeurs automobiles et les fournisseurs utilisent déjà une automatisation avancée dans les domaines de la carrosserie, de la peinture et du soudage. Le changement s'opère désormais dans des domaines qui ont été plus difficiles à automatiser, notamment l'assemblage électronique, la validation, la coordination de la production et la logistique. L'IA et l'apprentissage automatique améliorent de surcroît la maintenance prédictive, la précision des inspections et la performance des systèmes dans l'ensemble des opérations existantes.

« L'industrie a construit une base solide en matière d'automatisation. Ce qui change aujourd'hui, c'est la manière dont les fabricants utilisent l'IA et les données pour gérer une complexité croissante, améliorer la prise de décision et créer un avantage concurrentiel », explique Edgar Faler, analyste principal de la mobilité et responsable de la stratégie chez CAR. « Ceux qui avancent le plus vite commencent à mesurer les avantages concrets. »

Le Livre Blanc combine l'analyse du CAR avec des données exclusives issues de la 11e édition annuelle du rapport de Rockwell Automation sur la situation de la fabrication intelligente. Il met en évidence les principaux facteurs qui permettent d'accélérer l'adoption de ces technologies, notamment des environnements de production plus complexes, des pressions continues sur les garanties, la hausse des coûts et une concurrence mondiale accrue. L'automatisation favorise également la relocalisation en soutenant une production compétitive en termes de coûts dans des marchés du travail tendus.

Les fabricants rapportent déjà des résultats mesurables, avec notamment jusqu'à 50 % de réduction des arrêts non planifiés dans certaines applications, environ 5 % d'amélioration de l'efficacité globale des équipements et des gains de 5 à 7 % du rendement grâce à l'analyse de la production en temps réel.

« Les fabricants sont appelés à en faire plus avec moins, tout en gérant une complexité accrue », note James Glasson, vice-président de la division Industrie mondiale – Automobile, pneumatiques et mobilité avancée chez Rockwell Automation. « La combinaison de l'automatisation et de l'IA aide les équipes à identifier les problèmes plus tôt, à réduire les temps d'arrêt et à améliorer les performances dans l'ensemble des usines. La différence réside maintenant dans la manière dont les entreprises parviennent à développer ces capacités de façon efficace. »

Les résultats montrent également un fossé croissant dans l'industrie. Les disparités d'adoption créent des écarts en matière de qualité, de disponibilité et de productivité, avec des répercussions sur la performance des fournisseurs et la compétitivité à long terme.

L'intégralité du Livre Blanc est disponible ici : https://www.rockwellautomation.com/fr-fr/industries/automotive-tire/smart-manufacturing-automotive-whitepaper2.html

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), est un leader mondial dans le domaine de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. Nous connectons l'imagination de nos talents avec le potentiel de la technologie afin d'élargir le champ des possibles, pour un monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation, dont le siège social se trouve à Milwaukee (Wisconsin), emploie près de 26 000 personnes au service de ses clients dans plus de 100 pays (chiffres de l'exercice 2025). Pour découvrir comment nous donnons vie à la solution The Connected Enterprise® dans les entreprises industrielles, visitez le site www.rockwellautomation.com.

À propos du Center for Automotive Research

Le Center for Automotive Research (CAR) est une organisation à but non lucratif basée à Ann Arbor, dans l'État du Michigan, aux États-Unis. Le Centre conduit des recherches indépendantes, réunit les parties prenantes de l'industrie et fournit des analyses sur les enjeux majeurs auxquels sont confrontés les secteurs de la mobilité et de l'automobile. Le travail du CAR couvre la fabrication, la technologie, les politiques et les tendances économiques qui façonnent l'industrie automobile mondiale. Pour plus d'informations, visitez le site www.cargroup.org.