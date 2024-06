A SASE Hospedada pela Tata Communications redefine a rede e a segurança de última geração

A solução unificada marca a primeira implementação desse tipo em todo o mundo

Aproveita a presença da rede global da empresa para oferecer desempenho de nível de operadora e melhorar a experiência do usuário

Fornece visibilidade e controle unificados do tráfego de rede com insights orientados pelo contexto

MUMBAI, Índia, 21 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Tata Communications anunciou hoje o lançamento de sua Borda de Serviço de Acesso Seguro (SASE) hospedada em fornecedor unificado/único para empresas globais. Em parceria com a Versa Networks, líder em SASE unificada alimentada por IA, a SASE Hospedada pela Tata Communications converge os recursos de redes de área ampla definidas por software (SD-WAN) e de borda de serviço segura (SSE) em uma tecnologia de passagem única, permitindo que as empresas prontas para o futuro aproveitem totalmente o poder e o potencial dos ambientes baseados em nuvem por meio de desempenho excepcional, segurança de confiança zero, facilidade de uso e economia.

Hospedada e gerenciada de ponta a ponta pela Tata Communications, a solução oferece implantação segura, escalável e ágil. A experiência de domínio cruzado da empresa em rede, segurança e nuvem oferece gerenciamento operacional e integração contínuos com os sistemas existentes para empresas, garantindo suporte robusto ao longo de sua jornada.

À medida que as empresas adotam cada vez mais o trabalho híbrido, a SD-WAN e uma abordagem digital, sua arquitetura de rede distribuída aumenta a vulnerabilidade a ataques cibernéticos e, portanto, a necessidade de soluções SSE robustas. Um estudo encomendado pela Tata Communications com a Omdia identificou que o trabalho remoto seguro foi o principal motivo (49%) para a adoção de soluções SASE em empresas globais, seguido de perto por modelos de segurança simplificados e integrados (43%). Além disso, ao implementar a SASE, quase metade das empresas citou as equipes de segurança e redes isoladas como um desafio fundamental.

A SASE Hospedada pela Tata Communications está posicionada de forma única para enfrentar esses desafios. A empresa está aproveitando sua rede distribuída globalmente para fornecer SASE hospedada, garantindo conectividade de nível de operadora e desempenho superior. Ela também oferece detecção avançada e proteção em tempo real por meio de uma plataforma de inteligência de ameaças cibernéticas que gera insights agregando dados da rede da Tata Communications e de outras fontes líderes do setor.

"Nossos clientes operam em um ambiente hiperconectado, por isso é vital que eles possam acessar dados a qualquer hora, em qualquer lugar, sem comprometer a segurança ou a experiência do usuário", disse Srinivasan CR, vice-presidente executivo de serviços de nuvem e segurança cibernética e diretor digital da Tata Communications. "Nossa solução de SASE hospedada capacita empresas globais com comunicação e colaboração seguras, tecendo todos os seus dados e aplicativos em uma única malha digital que permite controle e visibilidade de ponta a ponta."

A tecnologia de passagem única da SASE Hospedada pela Tata Communications garante visibilidade e controle unificados do tráfego de rede, juntamente com insights acionáveis para otimizar o desempenho da rede. Isso ajuda as empresas a evitar complexidades e atrasos no gerenciamento de uma pilha cada vez maior de soluções pontuais. Além disso, eles também podem melhorar seu retorno sobre o investimento — com a SASE Hospedada pela Tata Communications, estima-se que o custo de propriedade seja quase 40% menor do que a implantação de soluções pontuais.

"À medida que as forças de trabalho se tornam cada vez mais híbridas, nunca houve um momento mais importante para entregar algo radicalmente diferente, pois cada cliente é único e precisa de flexibilidade para determinar como uma arquitetura SASE se encaixa em seu ambiente. Com a SASE Hospedada, a Tata Communications estabeleceu um novo padrão de segurança e conectividade empresarial,", disse Mouli S, SVP & CTO, Hinduja Global Solutions.

"Estamos entusiasmados em aprofundar nossa parceria com a Tata Communications", disse Kelly Ahuja, CEO da Versa Networks. "Sua oferta da SASE Hospedada ajudará as empresas a impulsionar a transformação dos negócios, melhorando a postura de segurança e proporcionando uma melhor experiência de usuário para aplicativo. Fornecer isso por meio de uma única plataforma e alavancar totalmente sua presença na rede global permite que a Tata Communications crie diferenciação por meio da soberania de dados e da conformidade regulatória."

"O trabalho remoto, a conectividade com as nuvens e a colaboração são considerações-chave da empresa. Mas cada um vem com riscos de segurança. A SASE ajuda a simplificar e integrar os modelos de segurança empresarial ", disse Brian Washburn, diretor de pesquisa da Omdia. "A solução da SASE Hospedada pela Tata Communications é pioneira no seu tipo de implementação a nível global, combinando a rede global de alto desempenho do fornecedor com maior segurança para as empresas se conectarem, comunicarem e colaborarem de forma mais segura."

Clique aqui para saber mais sobre a SASE Hospedada pela Tata Communications.

Sobre a Versa Networks

A Versa, líder em plataformas SASE unificadas de fornecedor único, oferece soluções SSE e SD-WAN alimentadas por IA/ML. A plataforma fornece rede e segurança com verdadeira multilocação e análises sofisticadas por meio da nuvem, no local ou como uma combinação combinada de ambos para atender aos requisitos da SASE para pequenas e extremamente grandes empresas e provedores de serviços. Milhares de clientes em todo o mundo, com centenas de milhares de sites e milhões de usuários, confiam na Versa com suas redes e segurança de missão crítica. A Versa é de capital fechado e financiada pela Sequoia Capital, Mayfield, Artis Ventures, Verizon Ventures, Comcast Ventures, BlackRock, Liberty Global Ventures, Princeville Capital, RPS Ventures e Triangle Peak Partners. Para mais informações, visite https://www.versa-networks.com ou siga a Versa no LinkedIn e no X (Twitter) @versanetworks .

Sobre a Tata Communications

Parte do Tata Group, a Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) é uma facilitadora do ecossistema digital global que alimenta a economia digital em rápido crescimento de hoje em mais de 190 países e territórios. Atuando com confiança, ela viabiliza a transformação digital de empresas em todo o mundo com soluções conectadas e de colaboração, conectividade essencial e de última geração, hospedagem em nuvem, soluções de segurança e serviços de mídia. Entre seus clientes estão 300 empresas da Fortune 500, e a empresa conecta negócios a 80% dos gigantes mundiais na nuvem. Para mais informações, visite www.tatacommunications.com

Siga-nos no: Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram

Declarações prospectivas e preventivas

Certas palavras e declarações contidas neste comunicado sobre a Tata Communications, suas perspectivas e outras declarações, incluindo aquelas relacionadas à posição financeira esperada da Tata Communications, à estratégia de negócios, ao desenvolvimento futuro das operações da Tata Communications e à economia geral da Índia, são prospectivas. Tais declarações envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, inclusive financeiros, regulatórios e ambientais, bem como os relacionados ao crescimento do setor e às projeções de tendências, que podem fazer com que os resultados reais, o desempenho ou as realizações da Tata Communications, ou os resultados do setor, sejam materialmente diferentes dos expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas. Os fatores importantes que podem fazer com que os resultados, o desempenho ou as realizações reais sejam substancialmente diferentes dessas declarações prospectivas incluem, entre outros, a incapacidade de aumentar o volume de tráfego na rede da Tata Communications; a incapacidade de desenvolver novos produtos e serviços que atendam às demandas dos clientes e gerem margens aceitáveis; a incapacidade de concluir com êxito os testes comerciais de novas tecnologias e sistemas de informação para dar suporte a novos produtos e serviços, incluindo serviços de transmissão de voz; falha na estabilização ou redução da taxa de compressão de preços em alguns dos serviços de comunicação da empresa; falha na integração de aquisições estratégicas e mudanças nas políticas ou regulamentações governamentais da Índia e, em particular, mudanças relacionadas à administração do setor da Tata Communications; e, em geral, as condições econômicas, comerciais e de crédito na Índia. Outros fatores que podem fazer com que os resultados, o desempenho ou as realizações reais difiram materialmente de tais declarações prospectivas, muitos deles fora do controle da Tata Communications, incluem, entre outros, os fatores de risco discutidos nos Relatórios Anuais da Tata Communications Limitada.

Os relatórios anuais da Tata Communications Limitada podem ser acessados em www.tatacommunications.com. A Tata Communications não tem nenhuma obrigação e renuncia expressamente a qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas.

© 2024 Tata Communications Ltd. Todos os direitos reservados.

TATA COMMUNICATIONS e TATA são marcas comerciais ou marcas registradas da Tata Sons Private Limited na Índia e em certos países.

Logotipo : https://mma.prnewswire.com/media/2268954/Tata_Communications_Logo.jpg

Logotipo : https://mma.prnewswire.com/media/2443609/Versa_Networks_Logo_Logo.jpg

FONTE Tata Communications