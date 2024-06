Le SASE hébergé de Tata Communications redéfinit les réseaux et la sécurité de nouvelle génération

Cette solution unifiée est la première mise en œuvre de ce type à l'échelle mondiale

Elle exploite la présence du réseau mondial de l'entreprise pour offrir des performances de qualité et améliorer l'expérience utilisateur

Elle offre une visibilité et un contrôle unifiés du trafic réseau avec des informations contextuelles

MUMBAI, Inde, 21 juin 2024 /PRNewswire/ -- Tata Communications a annoncé aujourd'hui le lancement de son modèle Secure Access Service Edge (SASE) hébergé par un fournisseur unique pour les entreprises internationales. En partenariat avec Versa Networks, un leader en matière de SASE unifié alimenté par l'IA, le SASE hébergé de Tata Communications fait converger les réseaux étendus définis par logiciel (SD-WAN) et les capacités de périphérie de service sécurisée (SSE) dans une technologie à passage unique qui permet aux entreprises prêtes pour l'avenir d'exploiter pleinement la puissance et le potentiel des environnements basés sur le cloud grâce à des performances exceptionnelles, une sécurité Zero Trust, une facilité d'utilisation et un coût avantageux.

Hébergée et gérée de bout en bout par Tata Communications, la solution offre un déploiement sécurisé, évolutif et agile. L'expertise transversale de l'entreprise dans les domaines du réseau, de la sécurité et du cloud permet une gestion opérationnelle transparente et une intégration avec les systèmes existants pour les entreprises, garantissant ainsi un soutien solide tout au long de leur parcours.

Alors que les entreprises adoptent de plus en plus le travail hybride, le SD-WAN et une approche « priorité au numérique », leur architecture réseau distribuée augmente la vulnérabilité aux cyberattaques, d'où la nécessité de solutions SSE robustes. Une étude commandée par Tata Communications avec Omdia a révélé que le télétravail sécurisé était le principal facteur (49 %) d'adoption des solutions SASE dans les entreprises mondiales, suivi de près par les modèles de sécurité simplifiés et intégrés (43 %). En outre, lors de la mise en œuvre du SASE, près de la moitié des entreprises ont cité le cloisonnement des équipes chargées de la sécurité et des réseaux comme l'un des principaux défis à relever.

Le SASE hébergé de Tata Communications est particulièrement bien placé pour relever ces défis. L'entreprise exploite son réseau distribué à l'échelle mondiale pour fournir des services SASE hébergés, en garantissant une connectivité de qualité et des performances supérieures. Elle offre également une détection avancée et une protection en temps réel grâce à une plateforme de renseignements sur les cybermenaces qui génère des informations en regroupant des données issues du réseau de Tata Communications et d'autres sources industrielles de premier plan.

« Nos clients évoluent dans un environnement hyperconnecté, il est donc vital qu'ils puissent accéder à leurs données à tout moment et en tout lieu sans compromettre la sécurité ou l'expérience utilisateur », a déclaré Srinivasan CR, vice-président exécutif - services de cloud et de cybersécurité et directeur des affaires numériques chez Tata Communications. « Notre solution SASE hébergée permet aux entreprises internationales de communiquer et de collaborer en toute sécurité, en intégrant l'ensemble de leurs données et applications dans une structure numérique unique qui permet un contrôle et une visibilité de bout en bout ».

La technologie à passage unique du SASE hébergé de Tata Communications garantit une visibilité et un contrôle unifiés du trafic réseau ainsi que des informations exploitables pour optimiser les performances du réseau. Les entreprises sont ainsi en mesure d'éviter les complexités et les retards liés à la gestion d'une pile toujours croissante de solutions ponctuelles. En outre, leur retour sur investissement s'en trouve amélioré. Avec le SASE hébergé de Tata Communications, le coût de possession est estimé à près de 40 % de moins que le déploiement de solutions ponctuelles.

« Alors que le personnel devient de plus en plus hybride, il est plus que jamais important de proposer quelque chose de radicalement différent, car chaque client est unique et a besoin de flexibilité pour déterminer comment intégrer une architecture SASE dans son environnement. Avec le SASE hébergé, Tata Communications a établi une nouvelle norme en matière de sécurité et de connectivité pour les entreprises », a déclaré Mouli S, SVP & CTO, Hinduja Global Solutions.

« Nous sommes ravis d'approfondir notre partenariat avec Tata Communications », a déclaré Kelly Ahuja, PDG de Versa Networks. « Leur offre de SASE hébergée aidera les entreprises à transformer leur activité tout en renforçant la sécurité et en offrant une meilleure expérience utilisateur. En fournissant ces services via une plateforme unique et en tirant pleinement parti de son réseau mondial, Tata Communications peut se différencier par la souveraineté des données et la conformité aux réglementations. »

« Le télétravail, la connectivité au cloud et la collaboration constituent des éléments clés pour les entreprises. Mais chacun d'entre eux comporte des risques pour la sécurité. SASE permet ainsi de simplifier et d'intégrer les modèles de sécurité des entreprises », a déclaré Brian Washburn, directeur de recherche chez Omdia. « La solution SASE hébergée de Tata Communications est la première à être mise en œuvre au niveau mondial. Elle associe le réseau mondial hautement performant du fournisseur à une sécurité renforcée pour permettre aux entreprises de se connecter, de communiquer et de collaborer en toute sécurité. »

Pour en savoir plus sur le SASE hébergé de Tata Communications, cliquez ici.

À propos de Tata Communications

En tant que membre du groupe Tata, Tata Communications (NSE : TATACOMM) (BSE : 500483) est un fournisseur mondial d'écosystèmes numériques qui alimente l'économie numérique à croissance rapide d'aujourd'hui dans plus de 190 pays et territoires. Sa confiance en tant que leader lui permet d'accompagner la transformation numérique d'entreprises à l'échelle mondiale avec des solutions de collaboration et connectées, la connectivité de base et de nouvelle génération, l'hébergement dans le cloud et les solutions de sécurité et les services de médias. 300 des entreprises du classement Fortune 500 figurent parmi ses clients et la société connecte les entreprises à 80 % des géants mondiaux du cloud. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tatacommunications.com

Déclarations prospectives et autres avertissements

Certains termes et déclarations du présent communiqué concernant Tata Communications et ses perspectives, ainsi que d'autres déclarations, notamment celles relatives à la situation financière prévue de Tata Communications, à sa stratégie commerciale, à son développement futur des opérations et à l'économie générale de l'Inde, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, notamment financiers, réglementaires et environnementaux, ainsi que ceux liés à la croissance de l'industrie et aux projections de tendances, qui peuvent entraîner des différences matérielles entre les résultats réels, les performances ou les réalisations de Tata Communications, ou les résultats de l'industrie, et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats, les performances ou les réalisations réels et ces déclarations prospectives comprennent, notamment, l'incapacité d'augmenter le volume du trafic sur le réseau de Tata Communications, l'incapacité de développer de nouveaux produits et services qui répondent aux demandes des clients et génèrent des marges acceptables, l'incapacité de réussir les essais commerciaux des nouvelles technologies et des systèmes d'information pour soutenir les nouveaux produits et services, y compris les services de transmission de la voix, l'incapacité à stabiliser ou à réduire le taux de compression des prix de certains services de communication de l'entreprise, l'incapacité à intégrer des acquisitions stratégiques et des changements dans les politiques ou les réglementations gouvernementales de l'Inde et, en particulier, des changements relatifs à l'administration de l'industrie de Tata Communications, et, en général, les conditions économiques, commerciales et de crédit en Inde. Les facteurs supplémentaires susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats, performances ou réalisations réels et ces déclarations prospectives, dont beaucoup ne sont pas sous le contrôle de Tata Communications, comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque décrits dans les rapports annuels de Tata Communications Limited.

Les rapports annuels de Tata Communications Limited sont disponibles à l'adresse suivante : www.tatacommunications.com. Tata Communications n'est pas tenu de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives et décline expressément toute obligation à cet égard.

