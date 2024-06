Tata Communications Hosted SASE redefine la seguridad y las redes de próxima generación

La solución unificada marca la primera implementación de este tipo a nivel mundial

Aprovecha la presencia de la red global de la empresa para ofrecer un rendimiento de nivel de operador y mejorar la experiencia del usuario

Proporciona visibilidad y control unificados del tráfico de la red con información contextual

MUMBAI, India, 20 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Tata Communications anunció hoy el lanzamiento de su Unified/ Single-Vendor Hosted Secure Access Service Edge (SASE) para empresas globales. En asociación con Versa Networks, líder en SASE unificado impulsado por IA, Tata Communications Hosted SASE converge las redes de área amplia definidas por software (SD-WAN) y las capacidades de borde de servicio seguro (SSE) en una tecnología de un solo paso que permite a las empresas preparadas para el futuro aprovechar al máximo el poder y el potencial de los entornos basados en la nube a través de un rendimiento excepcional, seguridad de confianza cero, facilidad de uso y rentabilidad.

La solución, alojada y administrada de extremo a extremo por Tata Communications, ofrece una implementación segura, escalable y ágil. La experiencia de la empresa en múltiples dominios, como redes, seguridad y nube, ofrece una gestión operativa fluida y una integración con los sistemas existentes para las empresas, lo que garantiza un soporte sólido durante todo su recorrido.

A medida que las empresas adoptan cada vez más el trabajo híbrido, SD-WAN y un enfoque digital, su arquitectura de red distribuida aumenta la vulnerabilidad a los ciberataques y, por lo tanto, la necesidad de soluciones SSE sólidas. Un estudio encargado por Tata Communications con Omdia identificó que el trabajo remoto seguro era el principal impulsor (49 %) para adoptar soluciones SASE en empresas globales, seguido de cerca por los modelos de seguridad simplificados e integrados (43 %). Además, al implementar SASE, casi la mitad de las empresas mencionaron a los equipos de seguridad y redes aislados como un desafío clave.

Tata Communications Hosted SASE Tata Communications está en una posición única para abordar estos desafíos. La empresa está aprovechando su red distribuida globalmente para ofrecer Hosted SASE, lo que garantiza una conectividad de nivel de operador y un rendimiento superior. También ofrece detección avanzada y protección en tiempo real a través de una plataforma de inteligencia de amenazas cibernéticas que genera información agregando datos de la red de Tata Communications y otras fuentes líderes de la industria.

"Nuestros clientes operan en un entorno hiperconectado, por lo que es vital que puedan acceder a los datos en cualquier momento y en cualquier lugar sin comprometer la seguridad o la experiencia del usuario", dijo Srinivasan CR, vicepresidente ejecutivo de servicios de nube y ciberseguridad y director digital de Tata Communications. "Nuestra solución Hosted SASE potencia las empresas globales con una comunicación y colaboración seguras, tejiendo todos sus datos y aplicaciones en una única estructura digital que permite el control y la visibilidad totales".

La tecnología de un solo paso de Tata Communications Hosted SASE garantiza una visibilidad y un control unificados del tráfico de red junto con información útil para optimizar el rendimiento de la red. Esto ayuda a las empresas a evitar complejidades y demoras en la gestión de una pila cada vez mayor de soluciones puntuales. Además, también pueden mejorar su retorno de la inversión: con Tata Communications Hosted SASE, se estima que el coste de propiedad es casi un 40 % menor que la implementación de soluciones puntuales.

"A medida que las fuerzas de trabajo se vuelven cada vez más híbridas, nunca ha habido un momento más importante para ofrecer algo radicalmente diferente, ya que cada cliente es único y necesita flexibilidad a la hora de determinar cómo se adapta una arquitectura SASE a su entorno. Con Hosted SASE, Tata Communications ha establecido un nuevo estándar para la seguridad y la conectividad empresarial", dijo Mouli S, vicepresidente sénior y responsable de tecnología, Hinduja Global Solutions.

"Estamos encantados de profundizar nuestra asociación con Tata Communications", afirmó Kelly Ahuja, consejero delegado de Versa Networks. "Su oferta de Hosted SASE ayudará a las empresas a impulsar la transformación empresarial al tiempo que mejora la postura de seguridad y proporciona una mejor experiencia de usuario a aplicación. Ofrecer esto a través de una única plataforma y aprovechar al máximo su presencia de red global permite a Tata Communications crear una diferenciación a través de la soberanía de los datos y el cumplimiento normativo".

"El trabajo remoto, la conectividad a las nubes y la colaboración son consideraciones empresariales clave. Pero cada una conlleva riesgos de seguridad. SASE ayuda a simplificar e integrar los modelos de seguridad empresarial", afirmó Brian Washburn, director de investigación de Omdia. "La solución Hosted SASE de Tata Communications marca una primicia para su tipo de implementación a nivel mundial, ya que combina la red global de alto rendimiento del proveedor con una seguridad mejorada para que las empresas se conecten, se comuniquen y colaboren de forma más segura".

Acerca de Versa Networks

Versa, líder en plataformas SASE unificadas de un solo proveedor ofrece soluciones SSE y SD-WAN impulsadas por IA/ML. La plataforma proporciona redes y seguridad con verdadera multiusuario y análisis sofisticados a través de la nube, en las instalaciones o como una combinación de ambos para cumplir con los requisitos de SASE para empresas pequeñas y extremadamente grandes y proveedores de servicios. Miles de clientes en todo el mundo, con cientos de miles de sitios y millones de usuarios, confían en Versa para sus redes y seguridad de misión crítica. Versa es una empresa privada y está financiada por Sequoia Capital, Mayfield, Artis Ventures, Verizon Ventures, Comcast Ventures, BlackRock, Liberty Global Ventures, Princeville Capital, RPS Ventures y Triangle Peak Partners. Para obtener más información, visite https://www.versa-networks.com o siga Versa en LinkedIn y X (Twitter) @versanetworks .

Acerca de Tata Communications

Como parte del Grupo Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM; BSE: 500483) es un habilitador global del ecosistema digital que impulsa la economía digital actual de rápido crecimiento en más de 190 países y territorios. Liderando con confianza, permite la transformación digital de las empresas en todo el mundo con soluciones de colaboración y conexión, conectividad básica y de nueva generación, alojamiento en la nube y soluciones de seguridad y servicios multimedia. 300 de las empresas de Fortune 500 son clientes suyos y la empresa conecta a las empresas con el 80 % de los gigantes mundiales de la nube. Para más información, visite www.tatacommunications.com.

