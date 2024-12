A segurança é o maior luxo: o carro-chefe da Chery, o TIGGO 9, faz sua estreia global

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 23 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Em 19 de dezembro, o TIGGO 9 foi lançado simultaneamente nos Emirados Árabes Unidos e no Kuwait. O evento contou com a presença da Sra. Ou Boqian, Cônsul Geral do Consulado Chinês em Dubai, do Sr. Wang Xiaojia, Conselheiro Comercial, e do Sr. Zhang Guibing, Gerente Geral da Chery International. Tim Zhang, Gerente Geral da região do Oriente Médio da Chery International, apresentou os planos estratégicos da Chery para o mercado dos Emirados Árabes Unidos/CCG. No evento de lançamento, a Torre do Kuwait e o Burj Khalifa dos Emirados Árabes Unidos acenderam no mesmo dia, simbolizando as ambições e aspirações globais da Chery.

O carro-chefe da Chery, o TIGGO 9, faz sua estreia global (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

O TIGGO 9 apresenta um novo design familiar, com uma extremidade frontal que incorpora princípios biônicos, destacando a força e a segurança. A carroceria do veículo segue a proporção ideal para criar harmonia visual. Em relação à segurança, com base no conceito de "Segurança é Luxo", atende aos padrões globais de cinco estrelas e é equipado com um ADAS L2+ para garantir a segurança da direção. Em termos de tecnologia inteligente, ele vem com APA (Automatic Parking Assist), uma grande tela HD e chips de alto desempenho, estabelecendo uma nova referência para o luxo tecnológico. Os recursos de luxo incluem uma carroceria extra-larga, massagem de 10 pontos, função "One-Touch Recline" e sistema de áudio da Sony, todos melhorando a experiência de conforto do SUV. Para potência, a versão PHEV combina um motor híbrido de 1,5T com uma caixa de câmbio DHT de três velocidades para um desempenho forte e uma eficiência térmica de até 44,5%. A versão ICE tem um motor 2.0TGDI e uma transmissão 8AT, apresentando um desempenho excepcional.

A estreia global do Chery TIGGO 9 reflete uma compreensão precisa da demanda do consumidor no mercado do Oriente Médio e serve como uma forte adição ao portfólio global de produtos da Chery.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2586770/TIGGO_9.jpg

FONTE Chery Automobile Co., Ltd.