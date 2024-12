La sécurité est le luxe suprême : le TIGGO 9, véhicule phare de Chery, fait ses débuts à l'international

DUBAÏ, ÉAU, 24 décembre, 2024 /PRNewswire/ -- Le 19 décembre, le TIGGO 9 a été lancé simultanément aux Émirats arabes unis et au Koweït. Mme Ou Boqian, consule générale du consulat de Chine à Dubaï, M. Wang Xiaojia, conseiller commercial, et M. Zhang Guibing, directeur général de Chery International, ont assisté à l'événement. Tim Zhang, directeur général de la région Moyen-Orient, Chery International, a présenté les plans stratégiques de Chery pour le marché des Émirats arabes unis et du CCG. Lors de l'événement de lancement, la Kuwait Tower et le Burj Khalifa des Émirats arabes unis se sont illuminées le même jour, symbolisant les ambitions et les aspirations mondiales de Chery.

Chery's Flagship TIGGO 9 Makes Global Debut

Le TIGGO 9 présente un tout nouveau design familial, avec une face avant intégrant les principes de la bionique, mettant en valeur la force et la sécurité. La carrosserie du véhicule suit le nombre d'or pour créer une harmonie visuelle. Côté sécurité, le concept « Safety is Luxury » répond aux normes mondiales cinq étoiles et garantit la sécurité de la conduite grâce à un système ADAS L2+. En termes de technologie intelligente, le véhicule est équipé de l'aide au stationnement automatique (APA), d'un écran HD et de puces haute performance, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de luxe technologique. Les caractéristiques de luxe comprennent une carrosserie extra-large, un système de massage en 10 points, la fonction « One-Touch Recline » et un système audio Sony, pour optimiser le confort du SUV. Pour la puissance, la version PHEV associe un moteur hybride de 1,5 T à une boîte de vitesses DHT à trois rapports pour des performances élevées et un rendement thermique pouvant atteindre 44,5 %. La version ICE est équipée d'un moteur 2.0TGDI et d'une transmission 8AT, ce qui lui confère des performances exceptionnelles.

Le lancement mondial du TIGGO 9 de Chery reflète une compréhension précise de la demande des consommateurs sur le marché du Moyen-Orient et constitue un ajout important au portefeuille mondial de produits de Chery.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2586690/TIGGO_9.jpg