Безопасность -- это абсолютная роскошь: дебют флагманской модели Chery TIGGO 9 в мире

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Chery Automobile Co., Ltd.

Dec 24, 2024, 01:46 ET

ДУБАЙ, ОАЭ, 24 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- 19 декабря продажи модели TIGGO 9 одновременно начались в ОАЭ и Кувейте. В мероприятии приняли участие г-жа Оу Боцянь (Ou Boqian), генеральный консул китайского консульства в Дубае, г-н Ван Сяоцзя (Wang Xiaojia), коммерческий советник, и г-н Чжан Гуйбин (Zhang Guibing), генеральный директор Chery International. Тим Чжан (Tim Zhang), генеральный менеджер Chery International по Ближнему Востоку, представил стратегические планы Chery на рынке ОАЭ и стран Персидского залива (GCC). В рамках мероприятия, посвященного началу продаж, в один день зажглись огни Кувейтских башен и башни Бурдж-Халифа в ОАЭ, символизируя глобальные амбиции и стремления Chery.

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Chery's Flagship TIGGO 9 Makes Global Debut
Chery's Flagship TIGGO 9 Makes Global Debut

Модель TIGGO 9 отличается совершенно новым семейным дизайном, в передней части применены принципы бионики, подчеркивающие прочность и безопасность. Пропорции кузова автомобиля соответствуют золотому сечению для создания визуальной гармонии. Что касается безопасности, эта модель, построенная на основе концепции «Безопасность — это роскошь», соответствует мировым пятизвездочным стандартам и оснащена системой ADAS L2+ для обеспечения безопасности вождения. С точки зрения смарт-технологий она оснащена системой APA (система автоматической парковки), большим HD-экраном и высокопроизводительными чипами, устанавливающими новый стандарт технологической роскоши. Роскошные характеристики включают: очень широкий кузов, 10-точечный массаж, функцию «One-Touch Recline» (откидывание кресла одним нажатием) и аудиосистему Sony. Все это повышает уровень комфорта кроссовера. Что касается мощности, в версии PHEV сочетается гибридный двигатель 1.5T и трехступенчатая коробка передач DHT, что обеспечивает высокую производительность и тепловой КПД до 44,5 %. Версия ICE оборудована двигателем 2.0TGDI и коробкой передач 8AT, которые демонстрируют исключительную производительность.

Дебют модели Chery TIGGO 9 в мире отражает четкое понимание потребительского спроса на рынке Ближнего Востока и эффективно дополняет глобальный портфель продукции Chery.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2586690/TIGGO_9.jpg

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