السلامة هي الرفاهية المطلقة: أول ظهور عالمي للسيارة الرائدة TIGGO 9 من Chery

إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 24 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- في 19 ديسمبر، تم إطلاق سيارة TIGGO 9 في كل من الإمارات والكويت في آنٍ واحد. حضر الفعالية السيدة Ou Boqian، القنصل العام للقنصلية الصينية في دبي، والسيد Wang Xiaojia، المستشار التجاري، والسيد Zhang Guibing، المدير العام لشركة Chery International. قدم Tim Zhang، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط، في شركة Chery International، خطط Chery الاستراتيجية لسوق الإمارات العربية المتحدة ومجلس التعاون الخليجي. في حدث الإطلاق، أضاءت أبراج الكويت وبرج خليفة في الإمارات في نفس اليوم، ما يرمز إلى طموحات Chery العالمية وتطلعاتها.

Chery's Flagship TIGGO 9 Makes Global Debut

تتميز TIGGO 9 بتصميم عائلي جديد كليًا، مع واجهة أمامية تعتمد على مبادئ المؤشرات الحيوية، ما يبرز القوة والسلامة. هيكل السيارة يتبع النسبة الذهبية لخلق تناغم بصري. بالنسبة للسلامة، وبنًاء على مفهوم "السلامة هي الرفاهية"، فإنها تلتزم بالمعايير الخمس نجوم العالمية، ومزودة بنظام ADAS (نظام المساعدة المتقدم للسائق) من الفئة L2+ لضمان سلامة القيادة. بالنسبة للتكنولوجيا الذكية، السيارة مزودة بنظام APA (مساعد الركن التلقائي)، وشاشة HD (عالية الدقة) كبيرة، ورقائق عالية الأداء، ما يضع معيارًا جديدًا للرفاهية التكنولوجية. من ميزات الفخامة: الهيكل العريض للغاية، وميزة التدليك ذات الـ 10 نقاط، وظيفة "الإمالة بلمسة واحدة"، والنظام الصوتي من Sony، ما يعزز تجربة الراحة في السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات. بالنسبة للقوة، تجمع نسخة PHEV (المركبة الهجينة القابلة للشحن من الخارج) بين المحرك الهجين 1.5T وناقل الحركة DHT (الهجين المزدوج) ثلاثي السرعات لأداء قوي وكفاءة حرارية تصل إلى 44.5%. نسخة الـ ICE (محرك الاحتراق الداخلي) تحتوي على محرك 2.0TGDI وناقل حركة 8AT، ما يقدم أداءً استثنائيًا.

إن الظهور العالمي لسيارة TIGGO 9 من Chery يعكس فهمًا دقيقًا لاحتياجات المستهلكين في سوق الشرق الأوسط ويعد إضافة قوية إلى محفظة منتجات Chery العالمية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2586690/TIGGO_9.jpg