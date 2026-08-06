A sétima edição anual do Open Storage Summit da Supermicro reúne 21 parceiros do ecossistema para compartilhar orientações práticas sobre a implementação de IA empresarial em larga escala.
Notícias fornecidas porSuper Micro Computer, Inc.
06 ago, 2026, 16:28 GMT
- Evento virtual com 12 sessões explora inferência de IA, IA agentiva, armazenamento em nuvem e gerenciamento de dados para implantações de IA em produção.
- 38 especialistas do setor, de 21 empresas líderes em tecnologia, incluindo AMD, DDN, Hammerspace, IBM, Intel, KIOXIA, MinIO, Nutanix, Scality, Solidigm, VAST Data, Western Digital, Crusoe, Iron Mountain e outras, compartilham orientações práticas para infraestruturas de IA escaláveis e econômicas.
- Apresentado pelo theCUBE, o evento acontece de 11 de agosto a 3 de setembro e está disponível ao vivo e sob demanda.
SAN JOSE, Califórnia, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), provedora de soluções completas de TI para IA, empresas, armazenamento e 5G/Edge, com Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), anunciou hoje a sétima edição anual do Supermicro Open Storage Summit, um evento virtual apresentado em parceria com o theCUBE, que acontecerá de 11 de agosto a 3 de setembro. A série técnica de 12 sessões reúne os principais especialistas do ecossistema de armazenamento de IA para examinar a infraestrutura de dados necessária para a implantação de IA empresarial em escala.
Confira a visão geral em vídeo aqui e a página do evento para a programação completa e para realizar a inscrição.
"O sucesso da IA empresarial depende de uma infraestrutura de dados que possa ser dimensionada para acompanhar a crescente complexidade dos modelos e as demandas de inferência", disse Michael McNerney, vice-presidente sênior de Marketing e Segurança de Rede da Supermicro. "O Open Storage Summit reúne líderes do setor de todo o nosso ecossistema para compartilhar conhecimentos práticos sobre a construção de infraestrutura de IA de alto desempenho e custo otimizado. Combinadas com a arquitetura DCBBS da Supermicro, essas informações ajudam as organizações a acelerar a implementação de IA, desde projetos-piloto até a produção em escala empresarial."
"A IA empresarial está forçando as organizações a repensarem a infraestrutura a partir da perspectiva dos dados", disse Rob Strechay, analista principal da theCUBE. "À medida que as empresas buscam se tornar geradoras de tokens, em vez de consumidoras perpétuas, o armazenamento se torna uma plataforma estratégica, não apenas para capacidade, mas também para alimentar GPUs, gerenciar contexto, acelerar inferências e viabilizar IA confiável em escala. É por isso que as conversas que acontecem no Open Storage Summit são tão importantes."
A cúpula explorará inferência de IA, IA agentiva (agêntica), armazenamento em nuvem híbrida, plataformas de dados de IA, memória de contexto, gerenciamento de dados não estruturados, infraestrutura neocloud e serviços de armazenamento em nuvem. Líderes do setor da Supermicro e parceiros do ecossistema — incluindo AMD, DDN, Hammerspace, IBM, Intel, KIOXIA, MinIO, Nutanix, Scality, Solidigm, VAST Data, Western Digital e outros — compartilharão recomendações práticas para projetar ambientes de IA de alto desempenho e custo otimizado. Profissionais da Crusoe e da Iron Mountain também discutirão implementações reais de IA e soluções de armazenamento em nuvem.
A DCBBS oferece uma infraestrutura de IA completa e modular, construída a partir de componentes e subsistemas validados, possibilitando uma implantação flexível, desde servidores e redes individuais até soluções completas em escala de rack e de data center, incluindo software e serviços. Para obter informações adicionais sobre os produtos de armazenamento da Supermicro, clique aqui.
Sobre a Super Micro Computer, Inc.
A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções completas de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San José, Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer inovação pioneira no mercado para infraestrutura corporativa, nuvem, IA e TI 5G de telecomunicações/borda. Somos uma provedora de soluções completas de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de comutadores, software e serviços de suporte. A experiência da Supermicro em desenvolver placas-mãe, alimentação e chassi permite ainda mais nosso desenvolvimento e produção, que possibilita a inovação de última geração da nuvem à borda para nossos clientes ao redor do mundo. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para obter escala e eficiência, sendo otimizados para melhorar o custo total de propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão ao selecionar entre uma ampla família de sistemas formados a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar-condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento a líquido).
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FONTE Super Micro Computer, Inc.
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