A sétima edição anual do Open Storage Summit da Supermicro reúne 21 parceiros do ecossistema para compartilhar orientações práticas sobre a implementação de IA empresarial em larga escala.

Evento virtual com 12 sessões explora inferência de IA, IA agentiva, armazenamento em nuvem e gerenciamento de dados para implantações de IA em produção.

38 especialistas do setor, de 21 empresas líderes em tecnologia, incluindo AMD, DDN, Hammerspace, IBM, Intel, KIOXIA, MinIO, Nutanix, Scality, Solidigm, VAST Data, Western Digital, Crusoe, Iron Mountain e outras, compartilham orientações práticas para infraestruturas de IA escaláveis e econômicas.

Apresentado pelo theCUBE, o evento acontece de 11 de agosto a 3 de setembro e está disponível ao vivo e sob demanda.

SAN JOSE, Califórnia, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), provedora de soluções completas de TI para IA, empresas, armazenamento e 5G/Edge, com Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), anunciou hoje a sétima edição anual do Supermicro Open Storage Summit, um evento virtual apresentado em parceria com o theCUBE, que acontecerá de 11 de agosto a 3 de setembro. A série técnica de 12 sessões reúne os principais especialistas do ecossistema de armazenamento de IA para examinar a infraestrutura de dados necessária para a implantação de IA empresarial em escala.

Supermicro Open Storage Summit 2026

Confira a visão geral em vídeo aqui e a página do evento para a programação completa e para realizar a inscrição.

"O sucesso da IA empresarial depende de uma infraestrutura de dados que possa ser dimensionada para acompanhar a crescente complexidade dos modelos e as demandas de inferência", disse Michael McNerney, vice-presidente sênior de Marketing e Segurança de Rede da Supermicro. "O Open Storage Summit reúne líderes do setor de todo o nosso ecossistema para compartilhar conhecimentos práticos sobre a construção de infraestrutura de IA de alto desempenho e custo otimizado. Combinadas com a arquitetura DCBBS da Supermicro, essas informações ajudam as organizações a acelerar a implementação de IA, desde projetos-piloto até a produção em escala empresarial."

"A IA empresarial está forçando as organizações a repensarem a infraestrutura a partir da perspectiva dos dados", disse Rob Strechay, analista principal da theCUBE. "À medida que as empresas buscam se tornar geradoras de tokens, em vez de consumidoras perpétuas, o armazenamento se torna uma plataforma estratégica, não apenas para capacidade, mas também para alimentar GPUs, gerenciar contexto, acelerar inferências e viabilizar IA confiável em escala. É por isso que as conversas que acontecem no Open Storage Summit são tão importantes."

A cúpula explorará inferência de IA, IA agentiva (agêntica), armazenamento em nuvem híbrida, plataformas de dados de IA, memória de contexto, gerenciamento de dados não estruturados, infraestrutura neocloud e serviços de armazenamento em nuvem. Líderes do setor da Supermicro e parceiros do ecossistema — incluindo AMD, DDN, Hammerspace, IBM, Intel, KIOXIA, MinIO, Nutanix, Scality, Solidigm, VAST Data, Western Digital e outros — compartilharão recomendações práticas para projetar ambientes de IA de alto desempenho e custo otimizado. Profissionais da Crusoe e da Iron Mountain também discutirão implementações reais de IA e soluções de armazenamento em nuvem.

A DCBBS oferece uma infraestrutura de IA completa e modular, construída a partir de componentes e subsistemas validados, possibilitando uma implantação flexível, desde servidores e redes individuais até soluções completas em escala de rack e de data center, incluindo software e serviços. Para obter informações adicionais sobre os produtos de armazenamento da Supermicro, clique aqui.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções completas de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San José, Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer inovação pioneira no mercado para infraestrutura corporativa, nuvem, IA e TI 5G de telecomunicações/borda. Somos uma provedora de soluções completas de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de comutadores, software e serviços de suporte. A experiência da Supermicro em desenvolver placas-mãe, alimentação e chassi permite ainda mais nosso desenvolvimento e produção, que possibilita a inovação de última geração da nuvem à borda para nossos clientes ao redor do mundo. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para obter escala e eficiência, sendo otimizados para melhorar o custo total de propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão ao selecionar entre uma ampla família de sistemas formados a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar-condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento a líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

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FONTE Super Micro Computer, Inc.