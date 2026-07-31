Supermicro expande o DCBBS com uma série de racks de IA projetados com precisão para acelerar a implementação e o tempo de entrada em operação

Qualidade líder do setor, pré-montagem de fábrica e design modular facilitam a rápida integração de sistemas e componentes de refrigeração líquida, reduzindo o tempo de entrada em operação (TTO)

Os modelos Ten Rack estão disponíveis nas configurações de 44OU, 48U, 48OU e 52U para integração no mesmo dia em data centers, oferecendo suporte a uma ampla variedade de implantações

Certificado para uma capacidade de carga estática superior a 2.500 kg (5.500 lb) para maximizar a capacidade de processamento por rack, possibilitando densidades de computação mais elevadas e otimização do espaço

SAN JOSE, Califórnia, 30 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: (SMCI), uma provedora de soluções de TI completas para IA, empresas, armazenamento e 5G/Edge, que apresenta o Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), anunciou hoje um portfólio abrangente de racks projetados especificamente para implantações de data centers de IA de alta densidade e missão crítica. O padrão ORv3 permite que a Supermicro ofereça aos clientes uma variedade de racks que simplificam a integração de soluções de refrigeração líquida para sistemas de alta densidade computacional, resultando em uma redução no custo total de propriedade (TCO). Os racks DCBBS da Supermicro são testados e entregues em caixas resistentes a choques e vibrações, como parte do portfólio DCBBS da Supermicro. Estas soluções otimizadas para cargas de trabalho em escala de rack e cluster foram validadas e estão prontas para serem ligadas no primeiro dia.

Portfólio completo de racks da Supermicro para implantações de data centers com IA

"A infraestrutura de IA começa com a base certa, e nosso portfólio de racks desenvolvidos especificamente para essa finalidade foi projetado para acelerar cada etapa da implementação", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Como componente essencial de nossas tecnologias DCBBS, esses racks de alta densidade, otimizados para resfriamento líquido, permitem aos clientes implantar clusters de IA mais rapidamente, maximizar a densidade de computação, melhorar a confiabilidade e reduzir o custo total de propriedade. Nossa escala de produção nos permite entregar até 3.000 desses racks avançados por mês, incluindo 2.000 racks com refrigeração líquida, provenientes de nossas instalações ao redor do mundo, para implantação imediata em data centers novos e existentes. Os racks são do tipo "Plug-and-Play", prontos para instalação imediata no centro de dados do cliente."

Saiba mais sobre o portfólio de racks da Supermicro aqui e neste resumo em vídeo.

Ao implementar arquiteturas padronizadas e totalmente modulares, pré-montagem em fábrica e logística otimizada, a Supermicro consegue eliminar gargalos complexos na integração e implantação. Com o suporte dos Serviços de Integração de Racks da Supermicro e do portfólio modular DCBBS, a Supermicro é capaz de oferecer soluções completas de infraestrutura de data center em escala de rack, agilizando a implementação e reduzindo o tempo de entrada em operação (TTO) para os clientes. Projetados inteiramente pela Supermicro, todos os racks apresentam um chassi reforçado com capacidade de carga estática certificada de até 2.500 kg (5.500 lb), superando significativamente os padrões típicos da indústria. Essa arquitetura robusta suporta de forma confiável o peso extremo de clusters em escala de rack, compostos por sistemas totalmente equipados com aceleração por GPU, sistemas de distribuição de energia e componentes de refrigeração líquida, garantindo confiabilidade estrutural inabalável para ambientes de missão crítica. Utilizando materiais de qualidade superior e processos de fabricação de alta precisão, o rigoroso controle de qualidade da Supermicro inclui qualificação sísmica e de vibração, com destaque para o teste GR-63-CORE Zona 4, que verifica a estabilidade sob as tensões operacionais mais intensas.

Otimizados para suportar refrigeração líquida avançada, os designs permitem uma integração fácil com CDUs em rack e em linha, sidecars, trocadores de calor de porta traseira (RDHx) e manifolds (coletores) de refrigeração líquida. Caminhos dedicados e claramente separados para as linhas de fornecimento e retorno do líquido refrigerante garantem um roteamento otimizado para maior eficiência e facilidade de manutenção, além do isolamento completo dos cabos de energia e de rede para evitar interferências de sinal.

Visão geral do portfólio:

Plataforma NVIDIA Vera Rubin/GB300 (MGX): Racks de 48U e 52U disponíveis em larguras de 750mm e 600mm com barramentos integrados

Plataforma OCP ORv3: Racks de 21 polegadas de 44OU e 48OU com barramentos integrados

Plataforma padrão EIA: Racks de 19 polegadas de 48U e 52U

A DCBBS oferece uma infraestrutura de IA completa e modular, construída a partir de componentes e subsistemas validados, possibilitando uma implantação flexível, desde servidores e redes individuais até soluções completas em escala de rack e de data center, incluindo software e serviços.

A Supermicro continua liderando o setor com seu portfólio abrangente de soluções de infraestrutura de IA, possibilitando que empresas ao redor do mundo implementem data centers de IA escaláveis, eficientes e ambientalmente responsáveis. Toda a série Supermicro Rack já está disponível. Para saber mais sobre as soluções em escala de rack da Supermicro e recursos de integração de rack, entre em contato com seu representante da Supermicro ou visite https://www.supermicro.com/en/solutions/dcbbs.

A ampla variedade de racks da Supermicro agora está disponível em todo o mundo a partir de nossas instalações de fabricação no Vale do Silício, nos Países Baixos e em Taiwan.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções completas de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San José, Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer inovação pioneira no mercado para infraestrutura corporativa, nuvem, IA e TI 5G de telecomunicações/borda. Somos uma provedora de soluções completas de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de comutadores, software e serviços de suporte. A experiência da Supermicro em desenvolver placas-mãe, alimentação e chassi permite ainda mais nosso desenvolvimento e produção, que possibilita a inovação de última geração da nuvem à borda para nossos clientes ao redor do mundo. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para obter escala e eficiência, sendo otimizados para melhorar o custo total de propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão ao selecionar entre uma ampla família de sistemas formados a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar-condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as outras marcas, nomes e marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

FONTE Super Micro Computer, Inc.