Supermicroの第7回年次「Open Storage Summit」に21社のエコシステムパートナーが一堂に会し、エンタープライズAIの大規模導入に関する実践的なガイダンスを共有

全12回のオンラインイベントでは、実運用向けのAI導入に向けたAI推論、エージェント型AI、クラウドストレージ、およびデータ管理について掘り下げる

AMD、DDN、Hammerspace、IBM、Intel、KIOXIA、MinIO、Nutanix、Scality、Solidigm、VAST Data、Western Digital、Crusoe、Iron Mountainなど、21社の主要テクノロジー企業に所属する38人の業界専門家が、スケーラブルでコスト効率に優れたAIインフラに関する実践的な指針を共有

theCUBEの提供による本サミットは、8月11日から9月3日まで開催され、ライブ配信およびオンデマンド配信で視聴可能

カリフォルニア州サンノゼ, 2026年8月7日 /PRNewswire/ -- AI、エンタープライズ、ストレージ、5G/エッジ分野におけるトータルITソリューションプロバイダーであり、「Data Center Building Block Solutions®（DCBBS）」を提供するSuper Micro Computer, Inc.（NASDAQ：SMCI）は、バーチャルイベント「第7回 Supermicro Open Storage Summit」を、8月11日から9月3日までtheCUBEと共同で開催すると発表しました。全12回のテクニカルシリーズ では、AIストレージエコシステムをリードする専門家たちが一堂に会し、エンタープライズAIを大規模に導入するために必要なデータインフラストラクチャについて検討します。

概要動画はこちらでご覧いただけます。また、イベントページでは、詳細なプログラムの確認や参加登録が可能です。

Supermicro Open Storage Summit 2026

「エンタープライズAIの成功は、モデルの複雑化や推論需要の増加に合わせて拡張可能なデータインフラストラクチャにかかっています」と、Supermicroのマーケティング＆ネットワークセキュリティ担当シニアバイスプレジデントであるMichael McNerneyは述べています。「Open Storage Summitでは、当社のエコシステム全体から業界のリーダーたちが一堂に会し、高性能かつコスト効率に優れたAIインフラの構築に関する実践的なノウハウを共有します。SupermicroのDCBBSアーキテクチャと組み合わせることで、これらの知見は、組織がAIの導入をパイロットプロジェクトから大規模な本番環境へと加速させるのに役立ちます。」

「エンタープライズAIは、組織に対し、データを起点としてインフラを見直すことを迫っています」と、theCUBEのプリンシパル・アナリストであるRob Strechay氏は述べています。「企業が、単なるトークンの消費者からトークンの生産者へと転換を図るにつれ、ストレージは単なる容量確保の手段にとどまらず、GPUへのデータ供給、コンテキストの管理、推論の高速化、そして大規模な信頼性の高いAIの実現を可能にする戦略的プラットフォームとなっています。だからこそ、Open Storage Summitで行われている議論は極めて重要なのです。」

本サミットでは、AI推論、エージェント型AI、ハイブリッドクラウドストレージ、AIデータプラットフォーム、コンテキストメモリ、非構造化データ管理、ネオクラウドインフラストラクチャ、およびクラウドストレージサービスについて取り上げます。Supermicroの業界リーダーや、AMD、DDN、Hammerspace、IBM、Intel、KIOXIA、MinIO、Nutanix、Scality、Solidigm、VAST Data、Western Digitalなどのエコシステムパートナーが、高性能かつコスト効率に優れたAI環境を構築するための実践的な提言を共有します。また、CrusoeとIron Mountainの実務担当者も、AIおよびクラウドストレージの実際の導入事例について議論する予定です。

DCBBSは、検証済みのコンポーネントとサブシステムで構成された包括的なモジュール型AIインフラを提供し、単体サーバーやネットワーク機器から、ソフトウェアとサービスを含むフルラック構成およびデータセンター規模のソリューションまで、柔軟な導入を可能にします。Supermicroのストレージ製品に関する詳細情報については、こちらをクリックしてください 。

Super Micro Computer, Inc.について

Supermicro（NASDAQ：SMCI）は、アプリケーション最適化型トータルITソリューション分野のグローバルリーダーです。カリフォルニア州サンノゼで設立され、現在も同地で事業を展開するSupermicroは、エンタープライズ、クラウド、AI、5G通信事業者／エッジ向けITインフラにおいて、市場に先駆けたイノベーションの提供に注力しています。当社は、サーバー、AI、ストレージ、IoT、スイッチシステム、ソフトウェア、サポートサービスを提供するトータルITソリューションプロバイダーです。Supermicroが有するマザーボード、電源、シャーシの設計ノウハウにより、当社の開発・生産力がさらに高まり、世界中のお客様に向けてクラウドからエッジまでの次世代イノベーションを実現できます。当社製品は、米国、アジア、オランダで自社設計・自社製造されており、グローバルな事業運営を活用して規模と効率性を高めるとともに、TCOの改善と環境負荷の低減（グリーンコンピューティング）に向けて最適化されています。受賞歴のあるServer Building Block Solutions®のポートフォリオにより、お客様は、各種フォームファクター、プロセッサー、メモリー、GPU、ストレージ、ネットワーキング、電源、冷却ソリューション（空調、外気冷却、液冷）に対応する柔軟で再利用可能なビルディングブロックで構成された幅広いシステム群から選択することで、個々のワークロードやアプリケーションに最適な構成を実現できます。

Supermicro、Server Building Block Solutions、およびWe Keep IT Greenは、Super Micro Computer, Inc.の商標および／または登録商標です。

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SOURCE Super Micro Computer, Inc.