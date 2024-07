NOVA YORK, 23 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), uma plataforma de criação global líder que oferece conteúdo criativo de alta qualidade para marcas transformadoras, empresas de mídia digital e marketing, concluiu sua aquisição da Envato Pty Ltd., anunciada anteriormente. ("Envato"), uma líder em ativos criativos digitais e modelos.

Destaques estratégicos :

A Shutterstock conclui a aquisição da Envato, líder em modelos e ativos criativos digitais

Complementa a oferta existente da Shutterstock com o Envato Elements, uma importante oferta de assinatura multiativos ilimitada

Expande o alcance da Shutterstock entre públicos que crescem mais rápido, como freelancers, entusiastas, pequenas empresas e agências

Adiciona 650 mil assinantes, mais do que dobrando a base de assinantes da Shutterstock para 1,15 milhão

Aumenta a receita de conteúdo da Shutterstock com vídeos, áudios, gráficos, fontes e modelos

Reforça a biblioteca de conteúdo da Shutterstock com 10 milhões de imagens, 6 milhões de vídeos, 1 milhão de clipes de áudio, 0,5 milhão de modelos e 0,2 milhão de gráficos e fontes

Diversifica ainda mais a Shutterstock em novos tipos de conteúdo, incluindo códigos e temas para web, maquetes de produtos, fontes e modelos (por exemplo, Slides, PowerPoint, Keynote, WordPress, vídeos, designs para postagens sociais, jogos, podcasts e impressão sob demanda)

A conclusão do negócio coincide com o lançamento da nova identidade visual da Envato, atualmente em uma implementação gradual no site, que representa um marco significativo na evolução da empresa e no compromisso com os criadores

SOBRE A SHUTTERSTOCK

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) é uma plataforma de criação global líder que oferece conteúdo criativo de alta qualidade para marcas transformadoras, empresas de mídia digital e marketing. Impulsionada por milhões de criadores ao redor do mundo, um motor de dados crescente e uma dedicação à inovação de produtos, a Shutterstock é a principal plataforma global para licenciamento da coleção mais extensa e diversificada de modelos 3D, vídeos, música, fotografias, vetores e ilustrações de alta qualidade. Desde o maior mercado de conteúdo do mundo, passando por acesso editorial a notícias de última hora e entretenimento de primeira linha, até uma plataforma de edição de conteúdo completa e serviço de produção em estúdio – tudo isso usando a mais recente tecnologia inovadora – a Shutterstock oferece a mais completa seleção de recursos para concretizar histórias.

Saiba mais em www.shutterstock.com e siga-nos no LinkedIn, Instagram, X, Facebook e YouTube.

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas no significado da Lei de reforma de litígios de valores mobiliários privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Todas as declarações que não sejam declarações de fatos históricos são prospectivas. Exemplos de declarações prospectivas incluem, mas não estão limitados a, declarações sobre a aquisição, orientação, perspectivas do setor, negócios futuros, resultados futuros de operações ou condição financeira, recursos novos ou planejados, produtos ou serviços, estratégias de gerenciamento e nossa posição competitiva. Você pode identificar declarações prospectivas por palavras como "pode", "vai", "iria", "deveria", "poderia", "espera", "visa", "aguarda", "acredita", "estima", "pretende", "planeja", "prevê", "projeta", "procura", "potencial", "oportunidades" e outras expressões semelhantes e os negativos de tais expressões. No entanto, nem todas as declarações prospectivas contêm essas palavras. Declarações prospectivas estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos pelas declarações prospectivas contidas neste documento. Tais riscos e incertezas incluem, entre outros, aqueles discutidos sob o título "Fatores de risco" em nosso relatório anual mais recente no Formulário 10-K, bem como em outros documentos que a empresa pode apresentar de tempos em tempos à Securities and Exchange Commission. Fatores relacionados às transações discutidas neste documento que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados pelas declarações prospectivas incluem: os efeitos de interrupção de nossos respectivos negócios ou os do alvo; o impacto dos custos da transação; nossa capacidade de obter os benefícios da transação proposta; nossa capacidade de integrar efetivamente as operações adquiridas em nossas operações; nossa capacidade de reter e contratar o pessoal principal do alvo; e os efeitos de quaisquer passivos desconhecidos. Como resultado de tais riscos, incertezas e fatores, os resultados reais da Shutterstock podem ser materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros, desempenho ou conquistas discutidos ou implícitos pelas declarações prospectivas contidas neste documento. As declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa são feitas apenas a partir desta data, e a Shutterstock não assume a obrigação de atualizar as informações incluídas neste comunicado de imprensa ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2466603/LI_tile_2C.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1075411/Shutterstock_Red_Logo.jpg

FONTE Shutterstock, Inc.