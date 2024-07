Shutterstock completa la adquisición de Envato

NUEVA YORK, 23 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), una plataforma creativa global líder que ofrece contenido creativo de alta calidad para marcas transformadoras, medios digitales y empresas de marketing, completó su adquisición previamente anunciada de Envato Pty Ltd. ("Envato"), líder en plantillas y activos creativos digitales.

Aspectos estratégicos destacados:

Shutterstock completes acquisition of Envato, a leader in digital creative assets and templates

Complementa la oferta existente de Shutterstock con Envato Elements, una oferta líder de suscripción ilimitada a múltiples activos

Amplía el alcance de Shutterstock dentro de audiencias de más rápido crecimiento, como trabajadores autónomos, aficionados, pequeñas empresas y agencias

Agrega 650.000 suscriptores, lo que duplica la base de suscriptores de Shutterstock a 1,15 millones

Aumenta los ingresos de contenido de Shutterstock provenientes de video, audio, gráficos, fuentes y plantillas

Refuerza la biblioteca de contenido de Shutterstock con 10 millones de imágenes, 6 millones de vídeos, 1 millón de clips de audio, 0,5 millones de plantillas y 0,2 millones de gráficos y fuentes

Diversifica aún más Shutterstock en nuevos tipos de contenido, incluidos temas de código y web, maquetas de productos, fuentes y plantillas (por ejemplo, Slides, PowerPoint, Keynote, WordPress, vídeo, diseños para publicaciones en redes sociales, juegos, podcasts e impresión bajo demanda)

La finalización del acuerdo coincide con el lanzamiento de la nueva identidad visual de marca de Envato, actualmente en una implementación gradual en todo el sitio, lo que marca un hito significativo en la evolución de la empresa y su compromiso con los creativos

ACERCA DE SHUTTERSTOCK

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) es una plataforma creativa global líder que ofrece contenido creativo de alta calidad para marcas transformadoras, medios digitales y empresas de marketing.. Impulsada por millones de creadores en todo el mundo, un motor de datos en crecimiento y un enfoque valiente hacia la innovación de productos, Shutterstock es la plataforma global líder para la concesión de licencias de la colección más amplia y diversa de modelos 3D de alta calidad, vídeos, música, fotografías, vectores e ilustraciones. Desde el mercado de contenido más grande del mundo, hasta noticias de última hora y acceso editorial de entretenimiento de primer nivel, hasta una plataforma de edición de contenido todo en uno y un servicio de producción de estudio, todos utilizando lo último en tecnología innovadora, Shutterstock ofrece la selección más completa de recursos para proporcionar contar historias a la vida.

Más información en www.shutterstock.com y síganos en LinkedIn, Instagram, X, Facebook y YouTube.

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos son declaraciones prospectivas. Algunos ejemplos de declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones sobre la adquisición, la orientación, las perspectivas de la industria, los negocios futuros, los resultados futuros de las operaciones o la situación financiera, las características, productos o servicios nuevos o planificados, las estrategias de gestión y nuestra posición competitiva. Puede identificar las declaraciones prospectivas por palabras como "puede", "hará", "debería", "podría", "esperar", "apuntar", "anticipar", "creer", "estimar", "pretender", "planificar", "predecir", "proyectar", "buscar", "potencial", "oportunidades" y otras expresiones similares y las formas negativas de dichas expresiones. Sin embargo, no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que nuestros resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas contenidas en este documento. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los que se analizan bajo el título "Factores de riesgo" en nuestro Informe anual más reciente en el Formulario 10-K, así como en otros documentos que la Compañía pueda presentar de vez en cuando ante la Comisión de Bolsa y Valores. Los factores relacionados con las transacciones analizadas en este documento que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los contemplados en las declaraciones prospectivas incluyen: los efectos de la interrupción de nuestros respectivos negocios o los del objetivo; el impacto de los costes de transacción; nuestra capacidad para lograr los beneficios de la transacción propuesta; nuestra capacidad para integrar eficazmente las operaciones adquiridas en nuestras operaciones; nuestra capacidad para retener y contratar personal clave del objetivo; y los efectos de cualquier pasivo desconocido. Como resultado de dichos riesgos, incertidumbres y factores, los resultados reales de Shutterstock pueden diferir materialmente de cualquier resultado, desempeño o logro futuro analizado o implícito en las declaraciones prospectivas contenidas en este documento. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se realizan solo a partir de esta fecha y Shutterstock no asume ninguna obligación de actualizar la información incluida en este comunicado de prensa o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otro modo, excepto según lo exija la ley.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2466527/LI_tile_2C.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1075411/Shutterstock_Red_Logo.jpg