Shutterstock conclut l'acquisition d'Envato

NEW YORK, 23 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE : SSTK), une grande plateforme créative mondiale qui offre un contenu créatif de qualité supérieure aux marques transformatrices, aux médias numériques et aux sociétés de marketing, a conclu l'acquisition déjà annoncée d'Envato Pty Ltd (" Envato "), leader dans le domaine des ressources créatives numériques et des modèles.

Points essentiels de la stratégie :

Shutterstock completes acquisition of Envato, a leader in digital creative assets and templates

L'offre existante de Shutterstock est complétée par Envato Elements, une offre d'abonnement illimité et multi-ressources de premier plan.

La présence de Shutterstock auprès d'un public en croissance rapide, tel que les freelances, les amateurs, les petites entreprises et les agences, est renforcée.

Avec 650 000 abonnés supplémentaires, le nombre d'abonnés de Shutterstock a plus que doublé pour atteindre 1,15 million.

Shutterstock voit augmenter ses recettes de contenu provenant de la vidéo, de l'audio, des graphiques, des polices et des modèles.

La bibliothèque de contenus de Shutterstock s'enrichit de 10 millions d'images, 6 millions de vidéos, 1 million de clips audio, 0,5 million de modèles et 0,2 million de graphiques et de polices.

Shutterstock se diversifie en proposant de nouveaux types de contenus, notamment des codes et des thèmes web, des maquettes de produits, des polices et des modèles (par exemple, Slides, PowerPoint, Keynote, WordPress, vidéo, designs pour les publications sur les réseaux sociaux, jeux, podcasts et impression à la demande).

La conclusion de l'accord coïncide avec le lancement de la nouvelle identité visuelle d'Envato, actuellement progressivement déployée sur le site, qui marque une étape importante dans l'évolution de l'entreprise et son engagement envers les créatifs.

À PROPOS DE SHUTTERSTOCK

Shutterstock, Inc. (NYSE : SSTK) est une grande plateforme créative mondiale qui offre un contenu créatif de qualité supérieure aux marques transformatrices, aux médias numériques et aux sociétés de marketing. S'appuyant sur des millions de créateurs à travers le monde, un moteur de données en pleine expansion et une volonté d'innovation, Shutterstock est la première plateforme mondiale d'octroi de licences à partir de la collection la plus vaste et la plus diversifiée de modèles 3D, de vidéos, de musique, de photographies, de vecteurs et d'illustrations de qualité supérieure. Qu'il s'agisse de la plus grande place de marché de contenus au monde, de l'accès à la rédaction d'alertes d'information et de divertissement, de la plateforme d'édition de contenu tout-en-un ou des services de production en studio, qui utilisent tous les dernières technologies innovantes, Shutterstock offre la sélection la plus complète de ressources pour donner vie à la narration.

Pour en savoir plus, consultez le site www.shutterstock.com et suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, X, Facebook et YouTube.

