Shutterstock schließt Übernahme von Envato ab

NEW YORK, 23. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), eine führende globale Kreativplattform, die hochwertige kreative Inhalte für innovative Marken, digitale Medien und Marketingunternehmen anbietet, hat die bereits angekündigte Übernahme von Envato Pty Ltd. („Envato"), einem führenden Anbieter von digitalen kreativen Ressourcen und Vorlagen, abgeschlossen.

Strategische Highlights :

Shutterstock completes acquisition of Envato, a leader in digital creative assets and templates

Ergänzung des bestehenden Angebots von Shutterstock durch Envato Elements, einem führenden unbegrenzten Multi-Ressourcen-Abonnementangebot

Erweiterung der Reichweite von Shutterstock bei schnell wachsenden Zielgruppen wie Freiberuflern, Hobbyisten, kleinen Unternehmen und Agenturen

Fügt 650.000 neue Abonnenten dazu, wodurch sich die Abonnentenbasis von Shutterstock auf 1,15 Millionen mehr als verdoppelt

Steigerung der Content-Einnahmen für Shutterstock aus Video, Audio, Grafik, Schriftarten und Vorlagen

Erweiterung der Inhaltsbibliothek von Shutterstock um 10 Millionen Bilder, 6 Millionen Videos, 1 Million Audioclips, 0,5 Millionen Vorlagen und 0,2 Millionen Grafiken und Schriftarten

Weitere Diversifizierung von Shutterstock in neue Content-Typen, einschließlich Code- und Web-Themen, Produkt-Mock-ups, Schriftarten und Vorlagen (z. B. Slides, PowerPoint, Keynote, WordPress, Video, Designs für Social Posts, Spiele, Podcasts und Print-on-Demand)

Der Abschluss der Transaktion fällt mit der Einführung der neuen visuellen Markenidentität von Envato zusammen, die derzeit schrittweise auf der gesamten Website eingeführt wird und einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens und seinem Engagement für Kreative darstellt.

INFORMATIONEN ZU SHUTTERSTOCK

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) ist eine führende globale Kreativplattform, die hochwertige kreative Inhalte für innovative Marken, digitale Medien und Marketingunternehmen anbietet. Shutterstock ist die führende globale Plattform für die Lizenzierung der umfangreichsten und vielfältigsten Sammlung von hochwertigen 3D-Modellen, Videos, Musik, Fotografien, Vektoren und Illustrationen, angetrieben von Millionen von Urhebern auf der ganzen Welt, einer wachsenden Daten-Engine und dem Engagement für Produktinnovationen. Vom weltweit größten Marktplatz für Inhalte über den Zugang zu aktuellen Nachrichten und hochkarätigen Unterhaltungsmedien bis hin zu einer All-in-One-Plattform für die Bearbeitung von Inhalten und Studio-Produktionsdienstleistungen – alles unter Verwendung der neuesten innovativen Technologien – bietet Shutterstock die umfassendste Auswahl an Ressourcen, um Geschichten zum Leben zu erwecken.

Erfahren Sie mehr unter www.shutterstock.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, X, Facebook und YouTube.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtet. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen sind u. a. Aussagen über die Übernahme, den Ausblick, die Branchenaussichten, das künftige Geschäft, die künftigen Betriebsergebnisse oder die Finanzlage, neue oder geplante Funktionen, Produkte oder Dienstleistungen, Managementstrategien und unsere Wettbewerbsposition. Sie können zukunftsgerichtete Aussagen an Wörtern wie „können", „werden", „würden", „sollten", „könnten", „erwarten", „anstreben", „antizipieren", „glauben", „schätzen", „beabsichtigen", „planen", „vorhersagen", „projizieren", „anstreben", „potenziell", „Chancen" und anderen ähnlichen Ausdrücken sowie den Verneinungen dieser Ausdrücke erkennen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die unter der Überschrift „Risikofaktoren" in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formular 10-K sowie in anderen Dokumenten, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission einreicht. Zu den Faktoren im Zusammenhang mit den in diesem Dokument erörterten Transaktionen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannt werden, gehören: die Auswirkungen einer Unterbrechung unserer oder der jeweiligen Geschäfte des Zielunternehmens; die Auswirkungen der Transaktionskosten; unsere Fähigkeit, die Vorteile aus der vorgeschlagenen Transaktion zu erzielen; unsere Fähigkeit, die erworbenen Geschäfte effektiv in unsere Geschäfte zu integrieren; unsere Fähigkeit, wichtige Mitarbeiter des Zielunternehmens zu halten und einzustellen; und die Auswirkungen unbekannter Verbindlichkeiten. Infolge solcher Risiken, Unwägbarkeiten und Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse von Shutterstock erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf dieses Datum, und Shutterstock übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder zukunftsgerichtete Aussagen zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

