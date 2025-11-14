A solução definitiva para usinas solares de grande escala: Antaisolar lança o sistema de rastreamento inteligente de última geração AT-Spark

XIAMEN, China, 14 de novembro de 2025 /PRNewswire/ — A Antaisolar lançou oficialmente seu sistema de rastreamento solar inteligente de última geração, o AT-Spark, durante o evento global de lançamento "Spark ON". Projetado para usinas solares de grande escala, o AT-Spark atende à crescente demanda por maior geração de energia e menor LCOE, oferecendo uma solução integrada que otimiza o desempenho ao longo de todo o ciclo de vida do projeto.

Design estrutural aprimorado para maior estabilidade, instalação mais rápida e eficiência de custos

Evento de lançamento do sistema de rastreamento AT-Spark (PRNewsfoto/Antai Solar)

O AT-Spark possui um sistema de acionamento com múltiplos motores e tubo de torque octogonal, o que aumenta a rigidez em 40%, a resistência em 50% e diminui os custos com materiais em 30%. Seu design otimizado permite uma extensão de rastreamento de 143 m, reduzindo o uso de estacas em 20%. Com opções de eixo de 145 mm e 170 mm, o AT-Spark se adapta a diversos terrenos e condições de vento.

O rolamento esférico duplo recém-patenteado ajusta-se automaticamente às inclinações do terreno, reduzindo a necessidade de alinhamento manual. Sua estrutura de rolamento modular e de instalação rápida melhora a eficiência da montagem em 25%, reduzindo significativamente o tempo de construção e os custos de mão de obra.

Sistema de Controle SmartTrail™: impulsionando o ROI com inteligência

Equipado com o sistema de controle SmartTrail™, o AT-Spark integra o avançado algoritmo de rastreamento da Antaisolar para otimizar os ângulos dos módulos com base nas irradiâncias direta, difusa e refletida, aumentando efetivamente a geração de energia. O sistema inclui quatro modos inteligentes de proteção contra condições climáticas extremas. Após passar por 42 testes extremos, o sistema oferece proteção IP65/IK07, chips de nível industrial e comunicação de dados criptografada. O aplicativo móvel, a SCADA Station e a SCADA Remote permitem monitoramento em tempo real, controle remoto e gestão inteligente de O&M.

AT-Spark: uma solução completa para todo o ciclo de vida

Mais do que um rastreador, o AT-Spark oferece uma solução completa que abrange design, fabricação, entrega, instalação e serviços pós-venda. Com o suporte de uma cadeia de suprimentos global, envio de peças de reposição em 24–48 horas e equipes técnicas locais, a Antaisolar garante confiabilidade a longo prazo e maximiza o valor para o cliente.

"AT-Spark é mais do que um produto — é nossa visão para o futuro das usinas solares de grande escala", declarou Jasmine Huang, CEO da Antaisolar. "Continuaremos a Construir um Mundo Sustentável com soluções solares inovadoras e de alto valor agregado."

Sobre a Antaisolar

A Antaisolar, especialista em soluções inteligentes e digitais para sistemas de montagem fotovoltaicos, já enviou 41,7 GW em estruturas de montagem solar para todo o mundo, ocupando a 9ª posição global em remessas de sistemas de rastreamento, segundo a S&P. Fundada em 2006, a empresa é líder de mercado no Japão, na Austrália, no Chile, no México e no Sudeste Asiático.

Assista ao vídeo de lançamento aqui: https://www.youtube.com/@Antaisolar-pvmountingsystem

Para mais informações, acesse: https://www.antaisolar.com/

