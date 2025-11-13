- La solución definitiva para plantas solares a gran escala: Antaisolar lanza AT-Spark, un sistema de seguimiento inteligente de última generación

XIAMEN, China, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Antaisolar presentó oficialmente su sistema inteligente de seguimiento solar de última generación, AT-Spark, durante el evento de lanzamiento mundial "Spark ON". Diseñado para plantas solares a gran escala, AT-Spark satisface la creciente demanda de mayor rendimiento energético y menor LCOE, ofreciendo una solución integrada que optimiza el rendimiento a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

Diseño estructural mejorado para mayor estabilidad, instalación más rápida y rentabilidad

AT-Spark incorpora un sistema de accionamiento multidireccional y un tubo de torsión octogonal, lo que aumenta la rigidez en un 40% y la resistencia en un 50%, a la vez que reduce los costes de material en un 30%. Su diseño optimizado permite un alcance de 143 m, lo que reduce el uso de pilotes en un 20%. Con opciones de fuste de 145 mm y 170 mm, AT-Spark se adapta a diversos terrenos y condiciones de viento.

El nuevo rodamiento esférico doble patentado se ajusta automáticamente a las pendientes del terreno, minimizando la alineación manual. Su alojamiento modular de instalación rápida mejora la eficiencia de instalación en un 25%, reduciendo significativamente el tiempo de construcción y los costes laborales.

Sistema de control SmartTrail™: aumentando el retorno de la inversión con inteligencia

Equipado con el sistema de control SmartTrail™, AT-Spark integra el avanzado algoritmo de seguimiento de Antaisolar para optimizar los ángulos de los módulos en función de la irradiancia directa, difusa y reflejada, aumentando así la producción de energía. El sistema incluye cuatro modos de protección inteligentes contra condiciones climáticas extremas. Tras superar 42 pruebas extremas, ofrece protección IP65/IK07, chips de grado industrial y comunicación de datos encriptada. La aplicación móvil, SCADA Station y SCADA Remote permiten la monitorización en tiempo real, el control remoto y la gestión inteligente de operaciones y mantenimiento.

AT-Spark: una solución integral para el ciclo de vida

Más allá de un simple rastreador, AT-Spark ofrece una solución integral que abarca diseño, fabricación, entrega, instalación y servicio posventa. Con el respaldo de una cadena de suministro global, envío de repuestos en 24-48 horas y equipos técnicos locales, Antaisolar garantiza la fiabilidad a largo plazo y maximiza el valor para el cliente.

"AT-Spark es más que un producto: es nuestra visión del futuro de las plantas solares a gran escala", afirmó Jasmine Huang, consejero delegado de Antaisolar. "Seguiremos impulsando un mundo más verde con soluciones solares innovadoras y de alto valor".

Acerca de Antaisolar

Antaisolar, experta en soluciones de sistemas de montaje fotovoltaico digitales e inteligentes, ha distribuido 41,7 GW de sistemas de montaje solar en todo el mundo, situándose entre las 9 primeras empresas en envíos de sistemas de seguimiento a nivel mundial, según S&P. Fundada en 2006, la compañía es líder del mercado en Japón, Australia, Chile, México y el Sudeste Asiático.

