La solution ultime pour les centrales solaires à l'échelle des services publics : Antaisolar lance AT-Spark, un système de suivi intelligent de nouvelle génération

XIAMEN, Chine, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Antaisolar a officiellement lancé son système de suivi solaire intelligent de nouvelle génération AT-Spark au courd de l'événement de lancement mondial « Spark ON ». Conçu pour les centrales solaires à grande échelle, AT-Spark répond à la demande croissante pour un rendement énergétique plus élevé et un coût d'exploitation plus faible, en proposant une solution intégrée qui optimise les performances tout au long du cycle de vie du projet.

AT-Spark Tracking System Launch Event

Conception structurelle améliorée pour une plus grande stabilité, une installation plus rapide et un meilleur rapport coût-efficacité

L'AT-Spark est doté d'un système d'entraînement avec plusieurs couronnes de rotation et d'un tube de couple octogonal, ce qui augmente la rigidité de 40 % et la résistance de 50 %, tout en réduisant les coûts des matériaux de 30 %. Sa conception optimisée permet d'atteindre une portée de 143 m, ce qui réduit l'utilisation des pieux de 20 %. Avec les options d'arbre de 145 mm et 170 mm, l'AT-Spark s'adapte à différents terrains et conditions de vent.

Le nouveau double appui à rotule breveté s'adapte automatiquement aux pentes du terrain, minimisant ainsi l'alignement manuel. Son logement de palier modulaire à installation rapide améliore l'efficacité de l'installation de 25 %, ce qui réduit considérablement le temps de construction et les coûts de main-d'œuvre.

Système de contrôle SmartTrail™ : accroître le retour sur investissement grâce à l'intelligence

Équipé du système de contrôle SmartTrail™, l'AT-Spark intègre l'algorithme de suivi avancé d'Antaisolar pour optimiser les angles des modules en fonction de l'irradiation directe, diffuse et réfléchie, ce qui augmente efficacement le rendement énergétique. Le système comprend quatre modes de protection intelligents pour les conditions météorologiques extrêmes. Ayant réussi 42 tests extrêmes, il offre une protection IP65/IK07, des puces de qualité industrielle et une communication de données cryptée. L'application mobile, la station SCADA et le SCADA à distance permettent une surveillance en temps réel, un contrôle à distance et une gestion intelligente de l'exploitation et de l'entretien.

AT-Spark : une solution unique pour le cycle de vie

Au-delà du tracker, AT-Spark offre une solution complète couvrant la conception, la fabrication, la livraison, l'installation et les services après-vente. Grâce à une chaîne d'approvisionnement mondiale, à l'envoi de pièces de rechange dans les 24-48 heures et à des équipes techniques locales, Antaisolar garantit une fiabilité à long terme et optimise la valeur pour le client.

« AT-Spark est plus qu'un produit, c'est notre vision de l'avenir des centrales solaires à l'échelle des services publics », a déclaré Jasmine Huang, PDG d'Antaisolar. « Nous continuerons de privilégier notre objectif « Raise a Green World » avec des solutions solaires innovantes et à forte valeur ajoutée. »

À propos d'Antaisolar

Antaisolar, expert en solutions numériques intelligentes de systèmes de montage photovoltaïque, a livré 41,7 GW de systèmes de montage solaire dans le monde entier, se classant au 9e rang mondial des livraisons de systèmes de suivi selon S&P. Fondée en 2006, l'entreprise est leader du marché au Japon, en Australie, au Chili, au Mexique et en Asie du Sud-Est.

