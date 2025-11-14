La solución definitiva para plantas solares a gran escala: Antaisolar presenta AT-Spark, la próxima generación del sistema de seguimiento inteligente

XIAMEN, China, 14 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Antaisolar presentó de forma oficial AT-Spark, su sistema inteligente de seguimiento solar de última generación, durante el evento de lanzamiento mundial "Spark ON". AT-Spark está diseñado para plantas solares a gran escala, satisface la creciente demanda de mayor rendimiento energético y menor costo nivelado de la electricidad (LCOE, por sus siglas en inglés) así como ofrece una solución integrada que optimiza el rendimiento durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Evento de lanzamiento del sistema de seguimiento inteligente AT-Spark (PRNewsfoto/Antai Solar)

Diseño estructural mejorado que ofrece mayor estabilidad, rentabilidad e instalación más rápida

AT-Spark cuenta con un sistema de transmisión multigiro y un tubo de torsión octogonal, lo que aumenta la rigidez en 40 % y la resistencia en 50 %, a la vez que reduce los costos de material en 30 %. Su diseño optimizado permite una envergadura de 143 m, lo que reduce el uso de pilotes en 20 %. Con opciones de eje de 145 mm y 170 mm, AT-Spark se adapta a diversos tipos de terreno y condiciones del viento.

El nuevo cojinete esférico doble patentado se ajusta de forma automática a las pendientes del terreno, lo que minimiza la alineación manual. Su carcasa de cojinete modular y de instalación rápida mejora la eficiencia de la instalación en 25 %, lo que reduce considerablemente el tiempo de construcción y los costos de mano de obra.

Sistema de control SmartTrail™: aumento del retorno de la inversión con inteligencia

AT-Spark está equipado con el sistema de control SmartTrail™ e integra el algoritmo de seguimiento avanzado de Antaisolar para optimizar los ángulos de los módulos en función de la irradiación directa, difusa y reflejada, lo que aumenta eficazmente el rendimiento energético. El sistema incluye cuatro modos de protección inteligente contra condiciones climáticas extremas. Tras superar 42 pruebas extremas, se comprobó que ofrece protección IP65/IK07, chips de grado industrial y comunicación de datos cifrada. La aplicación móvil, SCADA Station y SCADA Remote permiten la supervisión en tiempo real, el control a distancia y la gestión inteligente de operaciones y mantenimiento.

AT-Spark: una solución integral para todo el ciclo de vida

Además de un rastreador, AT-Spark ofrece una solución integral que contempla diseño, fabricación, entrega, instalación y servicios de posventa. Con el respaldo de una cadena de suministro mundial, un servicio de envío de repuestos entre 24 y 48 horas y equipos técnicos locales, Antaisolar garantiza confiabilidad a largo plazo y maximiza el valor para el cliente.

"AT-Spark es más que un producto: es nuestra visión del futuro de las plantas solares a escala industrial", comentó Jasmine Huang, directora ejecutiva de Antaisolar. "Seguiremos construyendo un mundo más ecológico con soluciones solares de alto valor impulsadas por la innovación".

Acerca de Antaisolar

Antaisolar, experta en soluciones de sistemas de montaje fotovoltaico inteligentes digitales, ha aportado 41,7 GW de sistemas de montaje solar en todo el mundo y ocupa el noveno puesto en el ranking mundial de suministros de sistemas de seguimiento según S&P. Fundada en 2006, la empresa es líder del mercado en Japón, Australia, Chile, México y el Sudeste Asiático.

Vea el video de lanzamiento aquí: https://www.youtube.com/@Antaisolar-pvmountingsystem

Para obtener más información, visite: https://www.antaisolar.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2822123/AT_Spark_Tracking_System_Launch_Event.jpg

FUENTE Antai Solar