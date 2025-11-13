安泰新能源發布新一代智能跟蹤支架AT-Spark，為大型光伏電站提供一體化解決方案

AT-Spark采用多回轉驅動系統和八角扭矩管，剛度提升40%，強度提升50%，同時材料成本降低30%。其優化設計使跟蹤支架跨度達到143米，樁基用量減少20%。AT-Spark提供145毫米和170毫米兩種主軸選項，可適應各種地形和風況。

新獲得專利的雙球軸承可自動適應地形坡度，最大限度減少人工調節工作量。其模塊化軸承座支持快速安裝，使安裝效率提升25%，顯著縮短施工時間並降低人工成本。

SmartTrail™控制系統：通過智能技術提升投資回報率

AT-Spark搭載SmartTrail™控制系統，集成了安泰新能源先進的跟蹤算法，可根據直射、散射和反射輻照度優化組件角度，有效提升發電效率。該系統內置四種極端天氣智能保護模式，並已通過42項極端測試，具備IP65/IK07防護等級、工業級芯片和加密數據通信功能。其移動應用程序、SCADA Station和SCADA Remote平台可實現實時監控、遠程控制和智能運維管理。

AT-Spark：一站式全生命周期解決方案

AT-Spark不僅僅是一款跟蹤支架，更提供了覆蓋設計、制造、交付、安裝和售後服務的一站式解決方案。依托全球供應鏈、24-48小時備件發貨以及本地技術團隊，安泰新能源可確保長期可靠性，並最大程度提高客戶價值。

安泰新能源首席執行官黃麗琴表示：「AT-Spark不僅是一款產品 —— 它更承載了我們對大型光伏電站未來的願景。我們將繼續通過創新驅動的高價值太陽能解決方案，撐起綠能世界。」

關於安泰新能源

安泰新能源是數智化光伏支架系統解決方案的專家，其光伏支架系統全球累計出貨量達41.7 GW，根據標普排名，位列全球跟蹤支架出貨量前九。自2006年成立以來，該公司已在日本、澳大利亞、智利、墨西哥及東南亞等多個市場占據領先地位。

點擊鏈接觀看發布會視頻： https://www.youtube.com/@Antaisolar-pvmountingsystem

了解更多信息，請訪問： https://www.antaisolar.com/

SOURCE Antai Solar