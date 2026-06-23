Supermicro breidt portfolio van AI-oplossingen aan de edge uit met platforms op basis van Intel-technologie geoptimaliseerd voor inferentie met lage latentie en industriële implementaties

Versnel de adoptie van Edge AI met energiezuinige systemen met lage latentie, geoptimaliseerd voor retail, productie, beveiliging en logistiek

Implementeer grotere AI-modellen aan de edge met tot 32 GB VRAM, schaalbaarheid voor meerdere GPU's en geheugenarchitecturen met hoge bandbreedte

Flexibel portfolio combineert geïntegreerde NPU's, versnelling via afzonderlijke GPU's en compacte vormfactoren om de totale eigendomskosten te verlagen en AI-implementaties te vereenvoudigen

SAN JOSE, Californië, 24 juni 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), een leverancier van totaaloplossingen op het gebied van AI, enterprise, opslag en 5G/edge, met Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), heeft vandaag uitgebreide ondersteuning aangekondigd voor AI-geoptimaliseerde oplossingen voor edgecomputing op basis van Intel-technologieën, waaronder nieuwe systemen met Intel Core Ultra Series 3-processors, Intel Core Series 2-processors en Intel Arc Pro B-serie-GPU's. De systemen variëren van compacte, ventilatorloze systemen voor industriële toepassingen en ondiepe 1U-rackservers voor omgevingen met beperkte ruimte tot een minitower voor kantooromgevingen. Het uitgebreide portfolio is ontworpen als een kostengeoptimaliseerde oplossing voor AI-inferentie met lage latentie en intelligente automatisering en helpt organisaties in de retail-, productie-, fysieke beveiligings-, transport- en logistieke sector schaalbare en energiezuinige AI aan de edge te implementeren.

Edge AI Infrastructure Solutions, Powered by Intel

"Nu de adoptie van agentische AI in een stroomversnelling komt, hebben organisaties behoefte aan edge-infrastructuur die realtime inferentie, prestaties met lage latentie en energie-efficiëntie kan leveren dicht bij de locatie waar gegevens worden gegenereerd", aldus Mory Lin, vice president, IoT/Embedded and Edge Computing bij Supermicro. "Onze nieuwste edge-systemen op basis van Intel, in combinatie met ons DCBBS-portfolio, bieden klanten meer controle over de kosten en meer flexibiliteit om AI-werkladingen te implementeren en op te schalen in veeleisende edge-omgevingen."

Ga voor meer informatie over Supermicro's Edge AI-oplossingen op basis van Intel naar www.supermicro.com/intel-edgeAI, neem op 25 juni deel aan het gezamenlijke webinar van Intel en Supermicro en bekijk de videosamenvatting.

"AI-werkladingen aan de edge vereisen een combinatie van krachtige rekenprestaties, energie-efficiëntie, schaalbare versnelling en een gunstige totale eigendomskost (TCO)", aldus Dan Rodriguez, Corporate Vice President en General Manager van de Edge Computing Group bij Intel. "Door Intel Core Ultra-processors en Arc Pro-GPU's te combineren met de voor de edge geoptimaliseerde systemen van Supermicro kunnen klanten AI-oplossingen sneller en efficiënter implementeren in uiteenlopende praktijksituaties."

De ventilatorloze SYS-E103-14P brengt Intel Core Ultra Series 3-processors naar een compact edgeplatform dat op een DIN-rail kan worden gemonteerd en geoptimaliseerd is voor AI-inferentiewerkladingen zoals computervisie en industriële automatisering. Het systeem is uitgerust met een geïntegreerde GPU en NPU die samen tot 180 TOPS aan AI-prestaties leveren, en biedt efficiënte verwerking van agentische AI-workloads aan de edge zonder dat een afzonderlijke GPU nodig is. Supermicro breidt het platform verder uit met ondersteuning voor maximaal 128 GB DDR5-geheugen, uitgebreide I/O-connectiviteit en bedrijfstemperaturen van 0 °C tot 45 °C, waardoor het bijzonder geschikt is voor robuuste en energiezuinige edge-implementaties.

Supermicro introduceert daarnaast de SYS-521AD-LN2, een dunne AI-minitower op basis van Intel Core Series 2-processors. Met maximaal 12 krachtige P-cores, tot 64 GB DDR5-geheugen en ondersteuning voor compacte GPU-versnellers is het systeem ontworpen voor lokale AI-inferentie, modelontwikkeling en fijne afstemming in kantoor- en edgeomgevingen. De compacte tower ondersteunt versnellers zoals de Intel Arc Pro B50 GPU en de NVIDIA RTX Pro™ Blackwell 2000 GPU, waardoor klanten flexibele mogelijkheden hebben om de prestaties voor een breed scala aan AI-workloads te optimaliseren.

Ook de ondiepe 1U-systemen SYS-111AD-WN2R en de compacte SYS-E300-13AD5-edgesystemen van Supermicro zijn bijgewerkt met ondersteuning voor Intel Core Series 2-processors. Hierdoor kunnen klanten de AI- en rekenprestaties verhogen zonder hun bestaande implementaties of infrastructuurinvesteringen aan te passen. De bijgewerkte platforms ondersteunen daarnaast DDR5-geheugen, waardoor klanten de bandbreedte en reactiesnelheid van het systeem kunnen verbeteren en tegelijk kunnen inspelen op de groeiende vraag naar geheugenoplossingen van de volgende generatie.

Supermicro ondersteunt nu ook een uitgebreide reeks Intel Arc Pro B-serie-GPU's binnen zijn toonaangevende portfolio van edge AI-servers, waarmee een nieuw niveau van professionele grafische versnelling via afzonderlijke GPU's wordt geboden voor AI- en visual-computingworkloads.

De Intel Arc Pro B70 levert tot 367 TOPS, waardoor de prestaties verder worden verhoogd en de geheugencapaciteit wordt uitgebreid voor veeleisende AI-pijplijnen met hoge doorvoer en tot 32 GB VRAM.

De Intel Arc Pro B60 GPU levert tot 197 TOPS, met een grotere geheugenbandbreedte en schaalbaarheid voor meerdere GPU's voor grotere AI-workloads.

De energiezuinige Intel Arc Pro B50 GPU levert tot 170 TOPS voor edge-implementaties en workstations waar de beschikbare ruimte beperkt is.

Supermicro DCBBS levert een complete, modulaire AI-infrastructuur die is opgebouwd uit gevalideerde componenten en subsystemen. Daarmee kunnen klanten flexibel implementeren, van afzonderlijke servers en netwerken tot volledige oplossingen op rack- en datacenterniveau, inclusief software en diensten. Supermicro blijft toonaangevend in de sector met zijn uitgebreide portfolio van oplossingen van AI-infrastructuur, waarmee organisaties wereldwijd schaalbare, efficiënte en milieubewuste AI-datacenters kunnen implementeren.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldleider in toepassingsgerichte, complete IT-oplossingen. Supermicro, opgericht in en actief vanuit San Jose (Californië, Verenigde Staten), zet zich in om als eerste innovaties op de markt te brengen voor IT-infrastructuur voor ondernemingen, cloud, AI en 5G-telco-/edgeomgevingen. Wij zijn een leverancier van complete IT-oplossingen met server-, AI-, opslag-, IoT-, switchsystemen, software en ondersteunende diensten. Dankzij de expertise van Supermicro op het gebied van moederborden, voedingen en chassisontwerp kunnen wij onze ontwikkelings- en productieactiviteiten verder versterken en innovatie van de volgende generatie mogelijk maken, van de cloud tot de edge, voor klanten wereldwijd. Onze producten worden intern ontworpen en geproduceerd (in de Verenigde Staten, Taiwan en Nederland), waarbij gebruik wordt gemaakt van wereldwijde activiteiten om schaalvoordelen en efficiëntie te realiseren. Daarnaast zijn ze geoptimaliseerd om de totale eigendomskosten (TCO) te verlagen en de impact op het milieu te beperken (Green Computing). Met het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® kunnen klanten hun systemen afstemmen op hun specifieke werkladingen en toepassingen. Daarbij kunnen ze kiezen uit een uitgebreide reeks systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen, met ondersteuning voor een breed scala aan vormfactoren, processors, geheugen, GPU's, opslag-, netwerk-, voedings- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling).

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

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