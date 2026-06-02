Supermicro breidt AI-leiderschap op rackschaal uit met AMD Helios-platform, en versnelt de implementatie en operationele efficiëntie

Volgende generatie Supermicro AMD Helios-platform te zien op Computex

De DCBBS-architectuur op rackniveau maakt een snelle implementatie en naadloze schaalbaarheid mogelijk, van afzonderlijke racks tot hyperscale AI-clusters

72-GPU Helios-rack met dubbele breedte en AMD Instinct™ MI455X GPU's levert uitzonderlijke prestaties voor grootschalige AI-training en inferentiewerklasten

SAN JOSE, Calif. en TAIPEI, 2 juni 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), een leverancier van totaaloplossingen voor AI, Enterprise, Storage, 5G/Edge met Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), zal in nauwe samenwerking met AMD, het volgende generatie AMD Helios rack-scale platform op Computex introduceren. Helios is ontworpen voor het tijdperk van agentic AI en stelt Cloud Service Providers (CSP's), NeoClouds, hyperscalers en bedrijven in staat om grootschalige AI-workloads te leveren, waaronder Sovereign AI, LLM-training, inferentie en fine-tuning, met ongeëvenaarde efficiëntie en schaalbaarheid.

AMD Helios Platform

"Met DCBBS herdefinieert Supermicro wat mogelijk is in het datacenter door over te stappen van een traditioneel serverontwerp naar een complete rack-scale architectuur", zegt Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Dankzij de combinatie van Supermicro's DCBBS met de AMD Instinct™ MI455X GPU-architectuur, leveren we ongekende AI-prestaties en verbeterde energie-efficiëntie met geavanceerde koeling en schaalbare infrastructuur voor AI-workloads van de volgende generatie."

"Het volgende tijdperk van AI wordt niet alleen bepaald door meer rekenkracht, maar ook door hoe efficiënt die rekenkracht kan worden ingezet, verbonden en uitgebreid", zegt Ravi Pendekanti, corporate vice president, Data Center Solutions Business Group, AMD. "AMD Helios biedt een open AI-architectuur op rackschaal die toonaangevende rekenkracht, netwerktechnologie en software van AMD combineert. Klanten kunnen rekenkracht sneller implementeren, de efficiëntie van hun infrastructuur verbeteren en veeleisende AI-workloads opschalen met behoud van flexibiliteit op de lange termijn."

Supermicro is een van de eerste partners die nauw samenwerkt met AMD om de Helios-oplossing op de markt te brengen, waarmee het zijn leiderschap in het leveren van end-to-end AI-infrastructuuroplossingen versterkt. Helios is een 72-GPU dubbelbreed rack-scale systeem dat wordt aangedreven door AMD Instinct MI455X GPU's, 6e generatie AMD EPYC™ CPU's en AMD Pensando™ netwerktechnologieën, allemaal verenigd door de open AMD ROCm™ software stack. Helios, geoptimaliseerd voor grootschalige AI-implementaties, levert uitzonderlijke computerdichtheid en prestaties voor frontier modeltraining en inferentie met hoge doorvoer. Belangrijke kenmerken zijn de modulaire schaalbaarheid van rack- tot clusterniveau, open netwerken voor zowel scale-up als scale-out AI, geavanceerde beveiliging en geïntegreerde virtualisatie met softwareversnelling op rackschaal.

Met open netwerken, geavanceerde beveiliging en geïntegreerde ROCm™-software helpt Helios providers om sneller AI-services op de markt te brengen, het gebruik van resources te optimaliseren en betrouwbare, krachtige AI-mogelijkheden op hyperschaal te leveren.

Het Helios-platform is een voorbeeld van Supermicro's A+A+A-benadering: Architecture, Accelerators en Advancements (Architectuur, versnellers en vooruitgang). Het brengt systeemontwerp op rack-schaal, toonaangevende AMD AI-rekenkrachtoplossingen en geïntegreerde software-innovaties samen. Dankzij deze gebundelde aanpak kunnen klanten AI-infrastructuur sneller implementeren, efficiënter gebruiken en naadloos schalen als de vraag groeit.

DCBBS levert een complete, modulaire AI-infrastructuur die is opgebouwd uit gevalideerde componenten en subsystemen. Zo kunnen individuele servers en netwerken flexibel worden ingezet en volledige oplossingen bieden op rack-schaal en datacenterniveau, inclusief software en diensten.

De AMD Helios-oplossing op rack-schaal is te zien op de Supermicro-stand Taipei Nangang Exhibition Center Hall 1, 4F, N0602. Bezoekers kunnen hier uit de eerste hand het ontwerp en de opties bekijken. De aanwezigen kunnen het platform ook verkennen via de A+ Superverse Interactive Demo van Supermicro.

