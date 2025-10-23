A Supermicro ampliou seu portfólio de soluções a provedores de serviços em nuvem com o novo MicroBlade® 6U de 20 nós, equipado com processadores AMD EPYC™ série 4005

O MicroBlade 6U, projetado para o futuro, oferece uma solução de computação sustentável e econômica, com switches Ethernet integrados, fontes de alimentação de nível Titanium, com eficiência de até 96%, e módulos unificados de gerenciamento remoto

Equipado com CPUs AMD EPYC™ 4005, o mais recente MicroBlade proporciona uma densidade 3,3x superior a dos servidores 1U convencionais, oferecendo até 160 servidores com 2560 núcleos de CPU (por rack 48U)

Projetados para computação em nuvem, hospedagem na Web, VDI, inferência de IA e cargas de trabalho corporativas, os servidores baseados em AMD da Supermicro permitem mais instâncias de servidor por rack

SAN JOSE, Califórnia, 23 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornecedora de soluções completas de TI para IA, nuvem, armazenamento e 5G/Edge, anuncia a mais recente adição à sua linha de servidores de CPU EPYC™ 4005 baseados em AMD, otimizados para oferecer desempenho poderoso, eficiência e acessibilidade. A Supermicro apresentará a nova solução multinó MicroBlade, ideal para empresas que buscam uma solução escalável e econômica com gerenciamento centralizado de energia, refrigeração e rede.

Novos sistemas MicroBlade 6U equipados com CPUs AMD EPYC 4005

"Continuamos expandido nosso portfólio com o novo Supermicro MicroBlade, que incorpora processadores AMD EPYC série 4005", diz Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Esta adição à nossa bem-sucedida linha de produtos baseada em EPYC fornece uma solução de computação verde e muito econômica para provedores de serviços de nuvem. Um único rack de 48U pode acomodar até 160 servidores e 16 switches Ethernet, oferecendo enorme capacidade de computação, com switches integrados em cada gabinete."

Para mais informação, acesse: https://www.supermicro.com/en/featured/epyc-4000-series

Os sistemas Supermicro MicroBlade equipados com processadores AMD EPYC 4005 são construídos com base no design exclusivo da arquitetura modular da Supermicro para oferecer eficiência, escalabilidade e acessibilidade incomparáveis. Eles oferecem uma ampla variedade de benefícios aos clientes de data centers, incluindo redução de até 95% no número de cabos, economia de 70% de espaço e economia de 30% de energia em comparação com os servidores 1U tradicionais. Isso não apenas ajuda as empresas a maximizar a economia no TCO, mas também cria possibilidades para modernizar seus data centers de forma eficaz.

O Supermicro MicroBlade contém um switch de rede 10GbE de porta dupla, que simplifica as topologias de rede e permite mais instâncias de servidor por rack. Os recursos de gerenciamento de chassi incluem módulos redundantes de gerenciamento de chassi, interfaces IPMI de padrão industrial aberto e APIs Redfish, que reduzem a complexidade do gerenciamento do sistema.

Cada blade do servidor MicroBlade suporta uma única CPU AMD EPYC™ 4005, com até 16 núcleos, 192 GB de memória DDR5 e uma GPU FHFL de dois slots. O sistema MicroBlade 6U pode suportar até 20 blades de servidor individuais, 2 switches Ethernet e 2 módulos de gerenciamento, oferecendo redundância N+N e proporcionando uma solução ideal e econômica para hospedagem dedicada, VDI, jogos on-line e inferência de IA.

"Projetamos as CPUs AMD EPYC série 4005 com foco em nossos parceiros de sistemas, criando um processador que permite desenvolver soluções empresariais diferenciadas e econômicas", disse Derek Dicker, vice-presidente corporativo de Negócios Empresariais e HPC da AMD. "Os conjuntos de recursos de memória e E/S, combinados com nossa mais recente arquitetura 'Zen 5', proporcionam aos parceiros de tecnologia a flexibilidade para criar sistemas poderosos e acessíveis que atendem às necessidades específicas de empresas em crescimento e provedores de hospedagem dedicada."

O AMD EPYC™ 4005 está no centro desta solução inovadora, oferecendo até 16 núcleos e 32 threads, com TDP de apenas 65 W, proporcionando um equilíbrio entre desempenho e eficiência a um preço acessível. O Supermicro MicroBlade TPM 2.0 e o AMD Infinity Guard ajudam os datacenters a fornecer outra camada de segurança para proteger seus dados, reduzindo custos e complexidade.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San José, Califórnia, a Supermicro está comprometida com proporcionar inovação pioneira ao mercado para infraestrutura de TI empresarial, nuvem, IA e telecomunicações / borda 5G. Somos um provedor de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de switch, software e serviços de suporte. A experiência em projetos de placas-mãe, energia e chassis da Supermicro permite que nosso desenvolvimento e produção sejam ainda maiores, possibilitando inovação de última geração, desde a nuvem até a borda, a nossos clientes internacionais. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para obter escala e eficiência, sendo otimizados para melhorar o custo total de propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão, ao selecionar entre uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar-condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento a líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

AMD, o logotipo da AMD, EPYC e suas combinações são marcas registradas da Advanced Micro Devices, Inc.

Todas as outras marcas, nomes e marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2804050/Super_Micro_6U_MicroBlade_Systems.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.