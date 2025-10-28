美超微擴大其雲端服務供應商解決方案產品組合，採用 AMD EPYC™ 4005 系列處理器支援的全新 6U 20 節點微刀片®
新聞提供者美超微電腦股份有限公司
28 10月, 2025, 13:32 CST
由 Super Micro Computer, Inc.（納斯達克股票代碼：SMCI）發佈的新聞稿《超微科技擴大其雲端服務供應商解決方案產品組合，採用 AMD EPYC™ 4005 系列處理器支援的全新 6U 20 節點微刀片® 》（美通社發佈時間： 24-Oct-2025)中，標題處誤為：「超微科技擴大其雲端服務供應商解決方案產品組合 」；正確內容應為：「美超微擴大其雲端服務供應商解決方案產品組合 」。特此更正，正確的全文如下：
美超微擴大其雲端服務供應商解決方案產品組合，採用 AMD EPYC™ 4005 系列處理器支援的全新 6U 20 節點微刀片®
- 面向未來的 6U MicroBlade 提供高性價比的綠色運算解決方案，整合了乙太網絡交換器、96% 效率的鈦金級電源供應器及統一遠端管理模組
- 搭載 AMD EPYC™ 4005 CPU，最新的 MicroBlade 密度比傳統 1U 伺服器高 3.3 倍，每個48U機櫃最多可容納 160 部伺服器及 2560 個 CPU 核心
- Supermicro 基於 AMD 的伺服器專為雲端運算、網站託管、VDI、AI 推理及企業工作負載而設，讓每個機櫃能容納更多伺服器實例
加州聖荷西2025年10月24日 /美通社/ -- Supermicro, Inc. （納斯達克股票代碼：SMCI）為一間提供 AI、雲端、儲存及 5G/邊緣運算的全方位 IT 解決方案供應商，今日宣佈推出基於 AMD EPYC™ 4005 系列 CPU 伺服器系列的最新產品，經優化以提供強大效能、效率與價格優勢。Supermicro 將重點介紹全新的 MicroBlade 多節點解決方案，是尋求具備集中式電源、散熱及網絡管理的可擴展、高性價比解決方案的企業之理想選擇。
「我們透過全新的 Supermicro MicroBlade 持續擴展產品組合，此產品搭載了 AMD EPYC 4005 系列處理器。」Supermicro 總裁暨行政總裁 Charles Liang 表示，「我們成功的 EPYC 產品線再添新成員，為雲端服務供應商提供極具成本效益的綠色運算解決方案。單一 48U 機櫃可容納多達 160 部伺服器和 16 個乙太網絡交換器，透過每個機箱內的內建交換器實現強大的運算能力。」
如欲了解詳情，請瀏覽：https://www.supermicro.com/en/featured/epyc-4000-series
Supermicro 推出搭載 AMD EPYC 4005 處理器的 MicroBlade 系統。此系統採用 Supermicro 獨特的模組化架構設計，提供卓越的效率、擴展性及成本效益。其系統為數據中心客戶帶來多項優勢，與傳統 1U 伺服器相比，可減少高達 95% 的纜線、節省 70% 的空間及 30% 的能源。這不僅有助企業最大化其總體擁有成本 (TCO) 的節省，也為他們有效實現數據中心現代化開闢更多機遇。
Supermicro MicroBlade 包含一個雙埠 10GbE 網絡交換器，簡化了網絡拓撲，並讓每個機櫃能容納更多伺服器實例。其機箱管理功能包括冗餘機箱管理模組、開放的行業標準 IPMI 介面及 Redfish API，降低了系統管理的複雜性。
每塊 MicroBlade 刀鋒伺服器支援單一 AMD EPYC™ 4005 CPU（高達 16 核心）、192GB DDR5 記憶體及一個雙槽全高全⾧ (FHFL) GPU。6U MicroBlade系統最多可容納 20 塊獨立的刀鋒伺服器、2 個乙太網絡交換器、2 個管理模組，並提供 N+N 冗餘，為專屬主機託管、VDI、網上遊戲及AI推理提供理想且高性價比的解決方案。
「我們在設計 AMD EPYC 4005 系列 CPU 時，充分考慮到我們的系統合作夥伴，旨在創造一款能讓他們開發出具差異化、高性價比的企業解決方案的處理器。」AMD 企業與高效能運算業務部門企業副總裁 Derek Dicker 表示，「其記憶體和 I/O 功能集，結合我們最新的『Zen 5』架構，為我們的技術合作夥伴提供靈活性，以創造出能滿足成長中企業和專屬主機託管商特定需求的強大而實惠的系統。」
AMD EPYC™ 4005 是此創新解決方案的核心，提供高達 16 核心和 32 線程，而熱設計功耗 (TDP) 低至 65W，以實惠的價格在效能與效率之間取得平衡。Supermicro MicroBlade 的 TPM 2.0 與 AMD Infinity Guard 技術協助數據中心在保護數據安全的同時，降低成本和複雜性，並提供多一層安全保障。
Super Micro Computer, Inc. 簡介
Supermicro（納斯達克股票代碼：SMCI）是全球應用程式最佳化整體 IT 解決方案的領導者。Supermicro 在美國加州聖荷西創立和營運，致力為企業、雲端、人工智能 (AI) 和 5G 電訊/邊緣 IT 基礎設施提供市場創新。我們是全方位的 IT 解決方案製造商，提供伺服器、人工智能、儲存、物聯網、交換器系統、軟件和支援服務。Supermicro 的主機板、電源和機箱設計專業知識，進一步支援開發和生產，並為全球客戶實現從雲端到邊緣的新一代創新。我們的產品均由公司內部（在美國、台灣和荷蘭）設計和製造，利用全球營運來實現規模和效率，並進行最佳化來改善 TCO 和減少對環境的影響（綠色運算）。屢獲殊榮的 Server Building Block Solutions® 產品組合可 讓客戶從我們靈活且可重複使用的構建模組成的廣泛系統中進行選擇，這些系統支持全面的外型規格、處理器、記憶體、GPU、儲存、網路、電源和冷卻解決方案（空調、自由空氣冷卻或液體冷卻）來進行最佳化。
Supermicro、Server Building Block Solutions 和 We Keep IT Green 均為 Super Micro Computer, Inc. 的商標和/或註冊商標。
AMD、AMD 標誌、EPYC 及其組合皆為 Advanced Micro Devices, Inc. 的商標和/或商標。
所有其他品牌、名稱和商標均為其各自所有者的財產。
SOURCE 美超微電腦股份有限公司
分享這篇文章