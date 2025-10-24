Supermicro breidt haar portfolio oplossingen voor Cloud Service Providers uit met de nieuwe 6U 20-node MicroBlade® , aangedreven door AMD's processoren van de EPYC™ 4005-serie

De toekomstbestendige 6U MicroBlade biedt een kostenefficiënte, groene computeroplossing met geïntegreerde Ethernet-switches, voeding van Titanium Level met 96% efficiëntie en geïntegreerde externe beheermodules

Aangedreven door AMD EPYC™ 4005 CPU's, biedt de nieuwste MicroBlade 3,3 keer hogere dichtheid in vergelijking met traditionele 1U-servers, tot 160 servers met 2560 CPU-cores (per 48U-rack)

Supermicro's op AMD gebaseerde servers zijn ontworpen voor cloudcomputing, webhosting, VDI, AI-inferentie en workloads van bedrijfsniveau en maken meer serverinstanties per rack mogelijk

SAN JOSE, Calif., 24 oktober 2025 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een Total IT Solution Provider voor AI, Cloud, Storage en 5G/Edge, kondigt de nieuwste oplossing als aanvulling op de op AMD gebaseerde EPYC™ 4005-serie CPU-servers aan, geoptimaliseerd om krachtige prestaties, efficiëntie en betaalbaarheid te leveren. Supermicro stelt de nieuwe MicroBlade multi-node oplossing voor, ideaal voor bedrijven die op zoek zijn naar een schaalbare en kostenefficiënte oplossing met gecentraliseerd beheer voor stroom, koeling en netwerken.

"We blijven ons portfolio uitbreiden met de nieuwe Supermicro MicroBlade, die processoren van de AMD EPYC 4005-serie bevat," verklaart Charles Liang, voorzitter en CEO van Supermicro. "Deze toevoeging aan onze succesvolle, op EPYC gebaseerde productenlijn biedt een zeer kostenefficiënte, groene computeroplossing voor Cloud Service Providers. Een enkel 48U-rack kan tot 160 servers en 16 Ethernet-switches bevatten, waardoor per behuizing een enorme rekenkracht mogelijk is met ingebouwde switches."

Ga voor meer informatie naar: https://www.supermicro.com/en/featured/epyc-4000-series

De Supermicro MicroBlade-systemen, aangestuurd door AMD EPYC 4005, zijn gebouwd op Supermicro's unieke ontwerp van bouwsteenarchitectuur om ongeëvenaarde efficiëntie, schaalbaarheid en betaalbaarheid te leveren. Het biedt datacenterklanten een groot aantal voordelen, waaronder kabelreductie tot 95%, 70% ruimtebesparing en 30% energiebesparing ten opzichte van traditionele 1U-servers. Dit helpt bedrijven niet alleen om hun TCO-besparingen te maximaliseren, maar opent ook meer mogelijkheden om hun datacenters doeltreffend te moderniseren.

De Supermicro MicroBlade bevat een dual-port 10GbE netwerkswitch, die netwerktopologieën vereenvoudigt en meer serverinstances per rack mogelijk maakt. De functies voor chassisbeheer omvatten redundante chassisbeheermodules, open IPMI-interfaces volgens de geldende industrienormen en Redfish API's, die de complexiteit van het systeembeheer verminderen.

Elke MicroBlade serverblade ondersteunt één enkele AMD EPYC™ 4005 CPU met maximaal 16 cores, 192 GB DDR5-geheugen en een dual-slot FHFL GPU. Het 6U MicroBlade-systeem kan tot 20 afzonderlijke serverblades, 2 Ethernet-switches en 2 beheermodulesbevatten en biedt N+N-redundantie die een ideale en kostenefficiënte oplossing verschaft voor specifieke shosting, VDI, online gaming en AI-inferentie.

"We hebben de CPU's van de AMD EPYC 4005-serie ontworpen met onze systeempartners in gedachten, om een processor te maken die hen in staat stelt gedifferentieerde, kostenefficiënte bedrijfsoplossingen te ontwikkelen," aldus Derek Dicker, corporate vice president, Enterprise and HPC Business van AMD. "De geheugen- en I/O-functiesets, gecombineerd met onze nieuwste 'Zen 5'-architectuur, geven onze technologiepartners de flexibiliteit om krachtige en toch betaalbare systemen tot stand te brengen die aan de specifieke behoeften van groeiende bedrijven en specifieke hosters voldoen."

De AMD EPYC™ 4005 vormt de kern van deze innovatieve oplossing en biedt tot 16 cores en 32 threads bij een TDP van amper 65 W, voor een evenwicht tussen prestaties en efficiëntie tegen een betaalbare prijs. Supermicro MicroBlade TPM 2.0 en AMD Infinity Guard helpt datacenters een extra beveiligingslaag te bieden om hun gegevens te beschermen en tegelijk de kosten en complexiteit te verlagen.

