Supermicro ने AMD के EPYC™ 4005 सिरीज़ प्रोसेसरों द्वारा संचालित नए 6U 20-नोड MicroBlade® के साथ क्लाउड सेवा प्रदाता समाधानों के अपने पोर्टफ़ोलियो का विस्तार किया है

भविष्य-प्रूफ 6U MicroBlade एकीकृत Ethernet स्विचों, 96% दक्षता वाले Titanium Level की पॉवर सप्लाई और एकीकृत रिमोट मैनेजमेंट मॉड्यूलों के साथ किफ़ायती, हरित कंप्यूटिंग समाधान प्रदान करता है।

AMD EPYC™ 4005 CPUs द्वारा संचालित, नवीनतम MicroBlade पारंपरिक 1U सर्वरों की तुलना में 2560 CPU कोर के साथ 160 सर्वर तक (प्रति 48U रैक) 3.3x उच्च घनत्व प्रदान करता है।

क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब होस्टिंग, VDI, AI इंफरेंस और एंटरप्राइज कार्यभारों के लिए डिज़ाइन किए गए, Supermicro के AMD-आधारित सर्वर प्रति रैक अधिक सर्वर इंस्टान्स सक्षम करते हैं

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया, 27 अक्टूबर, 2025/PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), AI, क्लाउड, स्टोरेज और 5G/Edge के लिए एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता, AMD आधारित शक्तिशाली प्रदर्शन, दक्षता और सामर्थ्य प्रदान करने के लिए अनुकूलित EPYC™ 4005 सिरीज़ CPU सर्वरों में नवीनतम वृद्धि की घोषणा कर रहा है। Supermicro नया MicroBlade मल्टी-नोड समाधान प्रस्तुत करेगा, जो पॉवर, कूलिंग और नेटवर्किंग के लिए केंद्रीकृत मैनेजमेंट के साथ मापनीय और किफ़ायती समाधान की तलाश कर रही कंपनियों के लिए उपयुक्त है।

New 6U MicroBlade Systems Powered by AMD EPYC 4005 CPUs

Supermicro के अध्यक्ष और CEO, Charles Liang, कहते हैं, "हम नए Supermicro MicroBlade के साथ AMD EPYC 4005 सिरीज़ प्रोसेसरों सहित अपने पोर्टफ़ोलियो में विस्तार कर रहे हैं। हमारी सफल EPYC-आधारित उत्पाद रेंज में यह वृद्धि क्लाउड सेवा-प्रदाताओं के लिए एक अत्यंत किफ़ायती, हरित कंप्यूटिंग समाधान प्रदान करती है। एक सिंगल 48U रैक में 160 सर्वर और 16 Ethernet स्विच हो सकते हैं, जिससे प्रत्येक घेरे में अंतर्निहित स्विचों के साथ जबरदस्त कंप्यूटिंग पॉवर प्राप्त होती है।"

अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां जाएँ: https://www.supermicro.com/en/featured/epyc-4000-series

अद्वितीय दक्षता, मापनीयता और सामर्थ्य प्रदान करने के लिए AMD EPYC 4005 द्वारा संचालित Supermicro MicroBlade सिस्टम, Supermicro के अद्वितीय बिल्डिंग ब्लॉक आर्किटेक्चर डिज़ाइन पर निर्मित हैं। यह डेटा सेंटर ग्राहकों को पारंपरिक 1U सर्वर की तुलना में 95% तक केबल कटौती, 70% स्थान की बचत, तथा 30% ऊर्जा की बचत सहित कई प्रकार के लाभ प्रदान करता है। इससे न केवल उद्यमों को अपनी TCO बचत को अधिकतम करने में सहायता मिलती है, बल्कि उनके डेटा केंद्रों को प्रभावी ढंग से आधुनिक बनाने के लिए अधिक अवसर भी खुलते हैं।

Supermicro MicroBlade में दोहरे-पोर्ट वाला 10GbE नेटवर्क स्विच है, जो नेटवर्क टोपोलॉजी को सरल बनाता है और प्रति रैक अधिक सर्वर इंस्टांसों को सक्षम बनाता है। चेसिस मैनेजमेंट विशेषताओं में सिस्टम मैनेजमेंट जटिलता को कम करने वाले अतिरिक्त चेसिस मैनेजमेंट मॉड्यूल, खुले उद्योग मानक IPMI इंटरफेस और Redfish APIs सम्मिलित हैं।

प्रत्येक MicroBlade सर्वर ब्लेड 16 कोर तक 192GB DDR5 मेमोरी और एक दोहरे-स्लॉट FHFL GPU के साथ एक सिंगल AMD EPYC™ 4005 CPU को सपोर्ट करता है। 6U MicroBlade सिस्टम 20 व्यक्तिगत सर्वर ब्लेडों, 2 Ethernet स्विचों, 2 मैनेजमेंट मॉड्यूलों को धारण कर सकता है, और समर्पित होस्टिंग, VDI, ऑनलाइन गेमिंग और AI इंफ़रेंसिंग के लिए एक आदर्श और किफ़ायती समाधान प्रदान करने वाली N+N रिडंडेंसी प्रदान करता है।

AMD में Enterprise और HPC बिज़नेस के कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष, Derek Dicker, ने कहा, "हमने अपने सिस्टम भागीदारों को ध्यान में रखते हुए AMD EPYC 4005 Series CPUs को डिज़ाइन किया है, जिससे एक ऐसा प्रोसेसर तैयार हुआ है जो उन्हें विभेदित, किफ़ायती उद्यम समाधान विकसित करने में सक्षम बनाता है। मेमोरी और I/O विशेषताओं वाले सेट, हमारे नवीनतम 'Zen 5' आर्किटेक्चर के साथ मिलकर, हमारे टेक्नोलॉजी साझेदारों को शक्तिशाली तथा किफ़ायती सिस्टम बनाने का लचीलापन प्रदान करते हैं, जो बढ़ते बिज़नेसों और समर्पित होस्टर्स की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।"

AMD EPYC™ 4005 इस नवप्रवर्तनशील समाधान के केंद्र में है, जो किफ़ायती मूल्य पर प्रदर्शन और दक्षता का संतुलन प्रदान करने के लिए 65W TDP पर 16 कोर और 32 थ्रेड्स तक प्रस्तुत करता है। Supermicro MicroBlade TPM 2.0 और AMD Infinity Guard डेटासेंटरों की लागत और जटिलता को कम करते हुए अपने डेटा की सुरक्षा के लिए सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करने में सहायता करते हैं।

