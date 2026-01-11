A Supermicro anuncia soluções inteligentes e inovadoras para o varejo em lojas físicas, em colaboração com uma ampla e diversificada rede de parceiros estratégicos do setor.

Tecnologias inovadoras e avançadas permitem que os varejistas implementem lojas inteligentes em larga escala, proporcionando experiências de compra mais inteligentes, dinâmicas e responsivas.

Parceiros do setor apresentarão soluções de IA robustas e prontas para produção, abrangendo prevenção de perdas, gêmeos digitais, agentes de IA, análises de clientes e diversas outras aplicações

SAN JOSE, Califórnia e NOVA YORK, 11 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- O Grande Evento do Varejo -- A Super Micro Computer, Inc. (SMCI), fornecedora de soluções completas de TI para IA/ML, HPC, nuvem, armazenamento e 5G/Edge, anunciou hoje uma colaboração com parceiros de tecnologia para soluções inteligentes de varejo em lojas, impulsionadas por IA, projetadas para atender às crescentes expectativas dos clientes com escalabilidade, produtividade aprimorada e maior lucratividade.

Soluções de infraestrutura de Edge AI para lojas de varejo inteligentes

"A inteligência artificial está remodelando as experiências de compra, permitindo a análise em tempo real de vídeos e outros dados para fornecer aos varejistas informações práticas que otimizam a eficiência da equipe, reduzem as perdas, aumentam os lucros e evitam a falta de estoque", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Ao combinar as plataformas de IA completas e escaláveis da Supermicro com as soluções de computação acelerada NVIDIA RTX PRO, estamos permitindo que os varejistas criem lojas inteligentes que maximizem os benefícios dos aplicativos baseados em IA."

Segundo o último relatório da NVIDIA sobre o Estado da IA no Varejo e em Bens de Consumo Embalados, 89% dos entrevistados relataram que a IA está ajudando a aumentar a receita anual, enquanto 95% disseram que está ajudando a diminuir os custos anuais, destacando o impacto comercial mensurável que os varejistas já estão alcançando por causa da IA1.

Para obter informações adicionais, visite https://www.supermicro.com/en/products/edge/servers

Infraestrutura de Edge AI completa e escalável da Supermicro

Aplicações de IA voltadas para o varejo exigem uma capacidade de resposta em menos de um segundo, o que só é possível, em grande escala, se os dados forem processados localmente na borda, ou edge, da rede. A infraestrutura de IA de ponta da Supermicro possibilita a implementação de soluções em ambientes distribuídos, como lojas de varejo inteligentes e redes de cadeias de suprimentos, garantindo uma solução completa e integrada.

A implantação na borda da rede apresenta uma série de desafios específicos em comparação com o ambiente tradicional de centro de dados. O extenso portfólio de produtos Edge AI da Supermicro auxilia clientes e parceiros a superar esses desafios, alcançando o equilíbrio ideal entre desempenho e retorno sobre o investimento.

Para implantações em ambientes desafiadores, onde não há espaço climatizado disponível, a série E103 de produtos sem ventoinhas leva o poder de processamento de IA a locais onde antes não era possível. A Supermicro também disponibiliza sistemas da série E300, em formato compacto e com ventoinhas, equipados com recursos avançados de IA.

Quando há uma carga de trabalho de IA exigente na borda, clientes e parceiros podem recorrer a diversos sistemas capazes de suportar as mais recentes GPUs discretas para aceleração de IA. Com soluções que variam de formatos compactos de 1U a formatos maiores de 4U, é possível dimensioná-las adequadamente para atender às necessidades do cliente, permitindo a utilização da mais recente geração da série NVIDIA RTX PRO Blackwell.

Parceiros de lojas inteligentes da Supermicro

A Supermicro está unindo forças com parceiros do ecossistema, incluindo Everseen, Kinetic Vision, ALLSIDES, LiveX, WobotAI e Aible, para desenvolver lojas inteligentes que impactem positivamente as operações diárias do varejo, assim como a gestão a longo prazo da cadeia de suprimentos.

A solução Evercheck da Everseen utiliza Inteligência Artificial de Visão para auxiliar na redução de perdas, aumentar a produtividade da equipe e melhorar a experiência do cliente. Construído sobre a plataforma de IA Everseen Vision, o Evercheck detecta e impede a repetição de comportamentos indesejados no caixa, auxiliando os varejistas a recuperar perdas e otimizar as operações na frente de loja.

"A Everseen passou anos trabalhando ao lado de alguns dos maiores varejistas globais, compreendendo a realidade do ponto de venda e resolvendo os desafios de perdas onde eles realmente acontecem", disse Joe White, CEO da Everseen. "Ao firmar parceria com a Supermicro e aproveitar a computação acelerada da NVIDIA, o Evercheck oferece visão computacional em tempo real na borda da rede, transformando a atividade da loja em informações valiosas que os varejistas podem utilizar imediatamente."

A Wobot AI, dedicada à criação de agentes de IA de vídeo para o mundo físico, demonstrará como as câmeras que os varejistas já possuem podem ser transformadas em sistemas que observam, aprendem e produzem insights úteis continuamente. Ao converter a infraestrutura comum de CFTV em agentes autônomos que reconhecem padrões, identificam atritos e apontam soluções, os Agentes de IA da Wobot permitem que os varejistas melhorem as operações diárias com resultados práticos e mensuráveis.

"Ao trabalhar com a Supermicro e a NVIDIA na borda da rede, conseguimos implementar agentes de IA de vídeo de uma forma escalável, confiável e focada em insights operacionais em tempo real, e não em experimentação", disse Will Kelso, presidente de Receita e Crescimento da Wobot AI.

LiveX AI – "O varejo está entrando em uma era onde os agentes de IA se tornam a camada de interação padrão entre marcas e clientes", disse Jerry Li, cofundador e CEO da LiveX AI. "Com a IA acelerada da NVIDIA e a infraestrutura de ponta da Supermicro, podemos implantar um agente de IA útil e com características humanas diretamente em espaços físicos — como quiosques ou hologramas — trazendo a velocidade, a inteligência e a continuidade das experiências digitais para ambientes físicos. Essa colaboração torna os agentes de IA utilizáveis em tempo real, onde os clientes realmente estão."

A Kinetic Vision e a ALLSIDES estão unindo suas expertises para uma solução True Digital Twin, projetada para desenvolver, testar e otimizar processos da cadeia de suprimentos, caixas registradoras e outros sistemas complexos.



"A combinação da infraestrutura otimizada e de alta confiabilidade da Supermicro com a plataforma de computação acelerada da NVIDIA oferece à Kinetic Vision a base necessária para inovar rapidamente." "Juntos, estamos ajudando os varejistas a avançar da fase de experimentação para soluções de IA prontas para produção, que geram ganhos mensuráveis em termos operacionais e de experiência do cliente", afirma Jeremy Jarratt, CEO da Kinetic Vision.

Franz Tschimben, CEO da ALLSIDES, acrescenta: "Aproveitando os pontos fortes combinados da NVIDIA e da Supermicro, oferecemos uma camada de dados de gêmeos digitais 3D de alta fidelidade para treinamento de IA, que permite aos varejistas impulsionar aplicações em toda a cadeia de valor do varejo — do treinamento de robôs com IA física à produção e ao planejamento da produção, layouts de lojas virtuais e sistemas de feedback do consumidor, além de integrações de comércio eletrônico — ajudando a gerar taxas de conversão mais altas, tomada de decisões mais ágil e maior eficiência operacional."

A Supermicro também contará com a solução VSS da Superb AI, voltada para o varejo, que combina o VLM proprietário da Superb AI com componentes do NVIDIA AI Blueprint para permitir recursos de raciocínio subjetivo, busca em linguagem natural, sumarização automatizada de incidentes e insights sobre o comportamento do cliente em redes de câmeras de lojas.





A Aible destacará sua solução de agente automatizado, que analisa grandes quantidades de dados em milhões de padrões para explicar mudanças nos KPIs do varejo, como o valor médio de compra ou o número de compras. A Aible também demonstrará como os mais recentes modelos da NVIDIA Retail podem ser incorporados em soluções de agentes que personalizam automaticamente as experiências dos clientes e otimizam as operações de varejo em grande escala.

Arijit Sengupta, CEO da Aible, acrescenta: "O mercado e as condições de trabalho atuais estão em constante mudança." Somente agentes autônomos conseguem compreender e se adaptar a esses padrões em constante mudança de comportamento do cliente, custos de estoque e oferta, e acesso à mão de obra em larga escala. Em parceria com a NVIDIA e a Supermicro, a Aible leva agentes autônomos, sujeitos à revisão do usuário de negócios, para a borda do varejo."

Essas soluções inteligentes para o varejo serão demonstradas pela Supermicro e seus parceiros na NRF: O maior evento do varejo na cidade de Nova York, de 11 a 13 de janeiro. Para saber mais sobre aplicações de varejo com inteligência artificial ou sobre as soluções de infraestrutura de IA da Supermicro, visite o estande da Supermicro n.º 5281 e participe da sessão com a PepsiCo e a Kinetic Vision. Para obter mais detalhes, visite www.supermicro.com/NRF

1Fonte: "NVIDIA State of AI in Retail and CPG" 2026

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San José, Califórnia, a Supermicro está comprometida com proporcionar inovação pioneira ao mercado para infraestrutura de TI empresarial, nuvem, IA e telecomunicações / borda 5G. Somos um provedor de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de switch, software e serviços de suporte. A experiência em projetos de placas-mãe, energia e chassis da Supermicro permite que nosso desenvolvimento e produção sejam ainda maiores, possibilitando inovação de última geração, desde a nuvem até a borda, a nossos clientes internacionais. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Holanda), alavancando operações globais para escala e eficiência e otimizados para melhorar o TCO e reduzir o impacto ambiental (Computação Verde). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão ao selecionar entre uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento a líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as outras marcas, nomes e marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858516/Supermicro_Edge_AI_Infrastructure_Solutions_for_Intelligent_Retail_Stores.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.