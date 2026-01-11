उद्योग जगत के कई साझेदारों के सहयोग से Supermicro ने इंटेलिजेंट इन-स्टोर रिटेल समाधान घोषित किए

ग्राहकों को बेहतर और अधिक प्रतिक्रियाशील खरीदारी अनुभव देने के लिए नवप्रवर्तनशील टेक्नोलॉजियों की सहायता से रिटेल विक्रेता बड़े पैमाने पर इंटेलिजेंट स्टोर स्थापित कर सकते हैं

उद्योग जगत के साझेदारों द्वारा हानि निवारण, डिजिटल ट्विन, AI एजेंट, ग्राहक विश्लेषण इत्यादि के लिए उत्पादन हेतु तैयार AI समाधान प्रदर्शित किए जाएंगे

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया और न्यूयॉर्क, 11 जनवरी, 2026 /PRNewswire/ -- Retail's Big Show -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), AI/ML, HPC, Cloud, Storage, और 5G/Edge के लिए एक टोटल IT समाधान प्रदाता, ने आज स्केलेबिलिटी, बेहतर उत्पादकता और बढ़ी हुई लाभप्रदता के साथ बढ़ती ग्राहक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए AI-संचालित इंटेलिजेंट इन-स्टोर रिटेल समाधानों के लिए टेक्नोलॉजी भागीदारों के साथ सहयोग की घोषणा की है।

Edge AI Infrastructure Solutions for Intelligent Retail Stores

Supermicro के अध्यक्ष और CEO, Charles Liang, ने कहा, "AI खरीदारी के अनुभवों को नया आकार दे रही है, जिससे वीडियो और अन्य डेटा का वास्तविक समय में विश्लेषण संभव हो पा रहा है और रिटेल विक्रेताओं को कर्मचारियों की दक्षता को अनुकूलित करने, नुकसान को कम करने, लाभ को बढ़ाने और स्टॉक की कमी से बचने के लिए उपयोगी जानकारियाँ मिल रही है। Supermicro के संपूर्ण और स्केलेबल AI प्लेटफ़ार्मों को NVIDIA RTX PRO एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग समाधानों के साथ मिलाकर, हम AI-संचालित एप्लीकेशनों के लाभों को अधिकतम करने के लिए रिटेल विक्रेताओं को इंटेलिजेंट स्टोर बनाने में सक्षम बना रहे हैं।"

नवीनतम NVIDIA State of AI in Retail & CPG रिपोर्ट के अनुसार, 89% उत्तरदाताओं ने बताया है कि AI वार्षिक राजस्व बढ़ाने में सहायता कर रही है, जबकि 95% ने कहा कि यह वार्षिक लागत कम करने में सहायता कर रही है, जो AI के कारण रिटेल विक्रेताओं द्वारा पहले से ही प्राप्त किए जा रहे मापने योग्य व्यावसायिक प्रभाव को उजागर करता है1।

Supermicro का संपूर्ण और स्केलेबल Edge AI इंफ्रास्ट्रक्चर

रिटेल-केंद्रित AI एप्लीकेशनों को सब-सेकंड प्रतिक्रियात्मकता की आवश्यकता होती है, जो केवल डेटा को बड़े पैमाने सीधे एज पर प्रोसेस करने से ही संभव हो सकता है। Supermicro का Edge AI इंफ्रास्ट्रक्चर, एक संपूर्ण समाधान प्रदान करने के लिए इंटेलिजेंट रिटेल स्टोरों और सप्लाई चेनों जैसे वितरित एंवायरनमेंटों में समाधानों के परिनियोजन को सक्षम बनाता है।

डेटा सेंटर की तुलना में एज पर परिनियोजन कई अद्वितीय चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। Supermicro के उत्पादों का व्यापक Edge AI पोर्टफ़ोलियो ग्राहकों और भागीदारों को प्रदर्शन और ROI के बीच सही संतुलन बनाते हुए इन चुनौतियों से उबरने में सहायता करता है।

अनुकूलित स्थान की उपलब्धता न होने पर कठोर एंवायरनमेंट में परिनियोजन के लिए पंखे रहित E103 सिरीज़ के उत्पाद AI प्रोसेसिंग शक्ति को उन स्थानों तक पहुंचाते हैं जहां यह पहले नहीं पहुंच सकती थी। Supermicro AI क्षमताओं से लैस पंखे के आकार के छोटे फ़ार्म फैक्टर वाली E300 सीरीज़ सिस्टम भी प्रदान करता है।

जब एज पर AI का अत्यधिक कार्यभार होता है, तो ग्राहक और भागीदार AI एक्सेलरेशन के लिए नवीनतम डिस्क्रीट GPUs को नियंत्रित करने में सक्षम कई सिस्टमों का उपयोग कर सकते हैं। 1U शॉर्ट-डेप्थ से लेकर 4U जैसे बड़े फ़ार्म फैक्टरों तक, समाधानों को नवीनतम पीढ़ी की NVIDIA RTX PRO Blackwell सिरीज़ को सक्षम करके ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त आकार दिया जा सकता है।

Supermicro के इंटेलिजेंट स्टोर पार्टनर

Everseen, Kinetic Vision, ALLSIDES, LiveX, WobotAI, और Aible सहित इकोसिस्टम पार्टनरों के साथ मिलकर Supermicro दिन-प्रतिदिन के रिटेल संचालन के साथ-साथ दीर्घकालिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकने वाले इंटेलिजेंट स्टोर बनाने पर काम कर रहा है।

Everseen का Evercheck समाधान Vision AI का उपयोग करके चोरी को कम करने और कर्मचारियों की उत्पादकता और ग्राहक के अनुभवों को बेहतर बनाने में सहायता करता है। Everseen Vision AI प्लेटफ़ार्म पर निर्मित, Evercheck चेकआउट के दौरान अवांछित व्यवहारों का पता लगाता है और उन्हें रोकता है, जिससे रिटेल विक्रेताओं को नुकसान की भरपाई करने और स्टोर के फ्रंट-ऑफ-स्टोर संचालन को सुव्यवस्थित करने में सहायता मिलती है।

Everseen के CEO, Joe White, ने कहा, "कई वर्षों से Everseen विश्व के कुछ सबसे बड़े रिटेल विक्रेताओं के साथ काम कर रहा है, जिससे उसे स्टोर फ्लोर की वास्तविकताओं को समझने और नुकसान की चुनौतियों को घटना-स्थल पर ही हल करने में सहायता मिली है। Supermicro के साथ साझेदारी करके और NVIDIA-एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग का लाभ उठाकर, Evercheck एज पर रीयल-टाइम कंप्यूटर विज़न प्रदान करता है - स्टोर गतिविधि को ऐसी जानकारी में बदल देता है जिस पर रिटेल विक्रेता तुरंत कार्यवाही कर सकते हैं।"

फिज़िकल दुनिया के लिए Video AI Agents बनाने पर केंद्रित Wobot AI, रिटेल विक्रेताओं के पास पहले से उपलब्ध कैमरों को अनवरत निगरानी, शिक्षण और उपयोगी जानकारी प्रदान कर सकने वाले सिस्टमों में बदल सकने के तरीकों को प्रदर्शित करेगा। Wobot के AI एजेंट, साधारण CCTV इंफ्रास्ट्रक्चर को पैटर्न तथा बाधाओं को पहचानने और निर्णय प्रस्तुत कर सकने वाले स्वायत्त एजेंटों में परिवर्तित करके रिटेल विक्रेताओं को व्यावहारिक और मापने योग्य परिणामों के साथ दिन-प्रतिदिन के संचालन में सुधार करने में सक्षम बनाते हैं।

Wobot AI के राजस्व और विकास विभाग के अध्यक्ष, Will Kelso, ने कहा, "Supermicro और NVIDIA के साथ मिलकर काम करके, हम वीडियो AI एजेंटों का प्रयोग के स्थान पर स्केलेबल, विश्वसनीय और वास्तविक समय के परिचालन संबंधी जानकारी पर केंद्रित परिनियोजन करने में सक्षम हैं।"

LiveX AI के सह-संस्थापक और CEO, Jerry Li, ने कहा, "रिटेल सेक्टर एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहा है जहां AI एजेंट ब्रांड और ग्राहकों के बीच डिफ़ॉल्ट संवदात्मक परत बन जाते हैं। NVIDIA की एक्सेलरेटड AI और Supermicro के एज इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, हम एक सहायक, मानव-समान AI एजेंट को सीधे कियोस्क या होलोग्राम जैसे फिज़िकल स्थानों में परिनियोजित कर सकते हैं, जिससे डिजिटल अनुभवों की गति, इंटेलिजेंस और निरंतरता को ईंट-और-मोर्टार वाले एंवायरनमेंट में लाया जा सकता है। इस सहयोग से AI एजेंटों को वास्तविक समय में, ग्राहकों की वास्तविक उपस्थिति वाले स्थान पर ही उपयोग करने योग्य बनाया जा सकता है।"

सप्लाई चेन प्रोसेसों, चेकआउट स्टेशनों और अन्य जटिल सिस्टमों का विकास, परीक्षण और अनुकूलन करने के लिए डिज़ाइन किए गए True Digital Twin समाधान के लिए Kinetic Vision और ALLSIDES अपनी विशेषज्ञता को एक साथ ला रहे हैं।



"Supermicro के उच्च विश्वसनीयता वाले अनुकूलित इंफ्रास्ट्रक्चर और NVIDIA के एक्सेलरेटड कंप्यूटिंग स्टैक का संयोजन Kinetic Vision को तेजी से नवाचार करने का आधार प्रदान करता है। साथ मिलकर, हम रिटेल विक्रेताओं को प्रयोग से उत्पादन-हेतु-तैयार AI समाधानों की ओर बढ़ने में सहायता कर रहे हैं जो मापने योग्य परिचालन और ग्राहक अनुभव लाभ प्रदान करते हैं," Kinetic Vision के CEO, Jeremy Jarratt कहते हैं।

ALLSIDES के CEO, Franz Tschimben, ने आगे कहा: "NVIDIA और Supermicro की संयुक्त क्षमताओं का लाभ उठाते हुए, हम AI प्रशिक्षण के लिए एक उच्च-गुणवत्ता वाली 3D डिजिटल ट्विन डेटा परत प्रदान करते हैं जो रिटेल विक्रेताओं को संपूर्ण रिटेल मूल्य चेन में एप्लीकेशनों को सशक्त बनाने में सक्षम बनाती है - फिज़िकल AI के साथ रोबोटों को प्रशिक्षित करने से लेकर, उत्पादन और उत्पादन योजना, वर्चुअल स्टोर लेआउट और उपभोक्ता फ़ीडबैक सिस्टमों, और ई-कॉमर्स एकीकरणों तक - जिससे उच्च परिवर्तन दरें, एक्सेलरेटड निर्णय लेने और अधिक परिचालन दक्षता प्राप्त करने में सहायता मिलती है।"

Supermicro में Superb AI का रिटेल-केंद्रित VSS समाधान भी शामिल होगा, जो स्टोर कैमरा नेटवर्क में व्यक्तिपरक तर्क क्षमताएँ, प्राकृतिक-भाषा खोज, स्वचालित घटना सारांश और ग्राहक व्यवहार संबंधी अंतर्दृष्टियों को सक्षम कर सकने के लिए Superb AI के स्वामित्व-वाले VLM को NVIDIA AI Blueprint कम्पोनेन्टों के साथ जोड़ता है।





Aible अपने स्वचालित एजेंट समाधान को प्रदर्शित करेगा, जो औसत खरीद राशि या खरीद की संख्या जैसे रिटेल KPIs में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करने के लिए कई मिलियन पैटर्न में फैले विशाल डेटा का विश्लेषण करता है। Aible नवीनतम NVIDIA Retail Blueprint को स्वचालित रूप से ग्राहक अनुभवों को अनुकूलित करने और बड़े पैमाने पर रिटेल संचालन को अनुकूलित करने वाले एजेंटिक समाधानों में शामिल करने के तरीकों को भी प्रदर्शित करेगा।

Aible के CEO, Arijit Sengupta, ने आगे कहा, "आज की मार्केट और श्रम की स्थितियां लगातार बदल रही हैं। केवल स्वायत्त एजेंट ही ग्राहक व्यवहार, इन्वेंट्री लागत तथा सप्लाई, और श्रम उपलब्धता के इन लगातार बदलते पैटर्न को समझ एवं बड़े पैमाने पर उनके अनुसार स्वयं को ढाल सकते हैं। NVIDIA और Supermicro के साथ मिलकर काम करते हुए, Aible रिटेल क्षेत्र में व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं की समीक्षा के अधीन स्वायत्त एजेंटों को लाता है।"

NRF में Supermicro और उसके साझेदार निम्न इंटेलिजेंट रिटेल समाधानों का प्रदर्शन करेंगे: न्यूयॉर्क सिटी में 11 से 13 जनवरी तक Retail's Big Show।

1स्रोत: "NVIDIA State of AI in Retail and CPG" 2026

