슈퍼 마이크로, 광범위한 산업 파트너와 협력해 지능형 매장 내 소매 솔루션 발표

혁신 기술로 소매업체가 지능형 매장을 대규모로 구현해 더 스마트하고 반응성 높은 쇼핑 경험 제공

산업 파트너, 도난 방지, 디지털 트윈, AI 에이전트, 고객 분석 등 생산 준비 완료 AI 솔루션 전시

캘리포니아주 산호세 및 뉴욕, 2026년 1월 11일 /PRNewswire/ -- 리테일즈 빅쇼(Retail's Big Show) -- AI/ML, HPC, 클라우드, 스토리지, 5G/엣지를 위한 토탈 IT 솔루션 제공업체인 슈퍼 마이크로 컴퓨터(Super Micro Computer, Inc., SMCI)가 1월 11일 확장성, 생산성 향상, 수익성 증대를 통해 높아지는 고객 기대에 부응하도록 설계된 AI 기반 지능형 매장 내 소매 솔루션을 위해 기술 파트너들과 협력한다고 발표했다.

슈퍼 마이크로의 찰스 량(Charles Liang) 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "영상 및 기타 데이터를 실시간으로 분석해 직원 효율성 최적화, 재고 손실 감소, 수익 증대, 재고 부족 방지에 도움이 되는 실행 가능한 인사이트를 제공하는 AI덕분에 소매업체는 쇼핑 경험을 재편하고 있다"면서 "슈퍼 마이크로는 자사의 완전하고 확장 가능한 AI 플랫폼과 NVIDIA RTX PRO 가속 컴퓨팅 솔루션을 결합해 소매업체가 AI 기반 애플리케이션의 이점을 극대화하는 지능형 매장을 구축하도록 지원하고 있다"고 덧붙였다.

엔비디아 리테일 및 소비재 산업 AI 현황(NVIDIA State of AI in Retail & CPG) 보고서에 따르면, 응답자의 89%가 AI가 연간 매출 증대에 도움이 된다고 답했으며, 95%는 연간 비용 절감에 도움이 된다고 응답해 소매업체들이 AI를 이용해 이미 달성하고 있는 측정 가능한 비즈니스 성과가 부각됐다¹.

https://www.supermicro.com/en/products/edge/servers를 방문하면 더 자세한 내용을 확인할 수 있다.

슈퍼 마이크로의 완전하고 확장 가능한 엣지 AI 인프라

소매 중심 AI 애플리케이션은 밀리초 단위의 응답성을 요구하며, 이는 데이터가 엣지에서 직접 처리될 때만 대규모로 가능하다. 슈퍼 마이크로의 엣지 AI 인프라는 지능형 소매 매장, 공급망과 같은 분산 환경에서 솔루션 배치를 가능하게 해 완전한 솔루션을 제공한다.

엣지에서의 배치는 데이터 센터와 비교해 다양한 고유 과제를 제시한다. 슈퍼 마이크로의 광범위한 엣지 AI 포트폴리오는 고객과 파트너가 성능과 투자수익률(ROI) 간 적절한 균형을 유지하면서 이러한 과제를 극복하도록 지원한다.

공조 기능이 구비된 공간을 사용할 수 없는 혹독한 환경 배치를 위해, 팬리스 E103 시리즈 제품은 이전에는 불가능했던 곳까지 AI 처리 성능을 제공한다. 또한 슈퍼 마이크로는 AI 기능을 갖춘 팬 장착 소형 폼팩터 E300 시리즈 시스템도 제공한다.

엣지에서 고부하 AI 워크로드가 필요한 경우, 고객과 파트너는 AI 가속을 위한 최신 외장 GPU를 수용할 수 있는 다양한 시스템을 선택할 수 있다. 1U 단축 깊이부터 더 큰 4U 폼팩터까지 최신 세대 NVIDIA RTX PRO Blackwell 시리즈를 지원해 고객 요구에 맞는 최적의 솔루션을 지원한다.

슈퍼 마이크로 지능형 매장 파트너

슈퍼 마이크로는 에버신(Everseen), 키네틱 비전(Kinetic Vision), 올사이즈(ALLSIDES), 라이브엑스(LiveX), 워봇AI(WobotAI), 에이블(Aible)을 포함한 생태계 파트너들과 협력해 일상적인 소매 운영은 물론 장기적인 공급망 관리에 긍정적 영향을 미치는 지능형 매장을 구축하고 있다.

에버신의 Evercheck 솔루션은 Vision AI를 활용해 재고 손실을 줄이고 직원 생산성과 고객 경험을 개선한다. Everseen Vision AI 플랫폼을 기반으로 한 Evercheck는 계산대에서 원치 않는 행동을 감지하고 억제해 손실 회수와 매장 전면 운영의 효율화를 돕는다.

에버신의 조 화이트(Joe White) CEO는 "에버신은 세계 최대 소매업체들과 함께 수년간 협력하며 매장 현장의 현실을 이해하고 문제가 실제로 발생하는 지점에서 손실 과제를 해결해 왔다"면서 "Evercheck는 슈퍼 마이크로와 협력하고 엔비디아 가속 컴퓨팅을 활용해 엣지에서 실시간 컴퓨터 비전을 제공함으로써 소매업체가 즉시 실행할 수 있는 인텔리전스로 매장 활동을 전환한다"고 말했다.

물리적 세계를 위한 비디오 AI 에이전트 구축에 집중하는 워봇AI는 소매업체가 이미 보유한 카메라를 지속적으로 관찰하고 학습하며 활용 가능한 인사이트를 생산하는 시스템으로 전환하는 방식을 시연한다. 워봇의 AI 에이전트는 일반적인 CCTV 인프라를 패턴 인식, 마찰 지점 식별, 의사결정 도출이 가능한 자율 에이전트로 전환해 소매업체의 일상 운영을 실질적이고 측정 가능한 성과 개선으로 유도한다.

워봇AI의 윌 켈소(Will Kelso) 수익 및 성장 부문 사장은 "엣지에서 슈퍼 마이크로 및 엔비디아와 협력함으로써, 우리는 실험이 아닌 실시간 운영 인사이트에 초점을 맞춘 방식으로 확장 가능하고 신뢰할 수 있는 비디오 AI 에이전트를 배포할 수 있다"고 말했다.

라이브엑스 AI – 라이브엑스 AI의 공동 창업자인 제리 리(Jerry Li) 최고경영자는 "소매는 AI 에이전트가 브랜드와 고객 간 기본 상호작용 계층이 되는 시대로 접어들고 있다"면서 "엔비디아의 가속 AI와 슈퍼 마이크로의 엣지 인프라를 통해 키오스크나 홀로그램과 같은 물리적 공간에 유용하고 인간과 유사한 AI 에이전트를 직접 배치해 디지털 경험의 속도, 지능, 연속성을 오프라인 환경으로 가져올 수 있다. 이 협력 덕분에 AI 에이전트를 고객이 실제로 있는 현장에서 실시간으로 활용할 수 있을 것이다"라고 말했다.

키네틱 비전과 올사이즈는 공급망 프로세스, 계산대, 기타 복잡한 시스템을 개발, 테스트, 최적화하도록 설계된 트루 디지털 트윈(True Digital Twin) 솔루션을 위해 전문성을 결합하고 있다.



키네틱 비전의 제러미 재럿(Jeremy Jarratt) CEO는 "키네틱 비전은 슈퍼 마이크로의 신뢰도 높은 최적화 인프라와 엔비디아의 가속 컴퓨팅 스택을 결합해 신속하게 혁신할 수 있는 기반을 마련했다"면서 "우리는 함께 실험 단계를 넘어 측정 가능한 운영 및 고객 경험 향상을 이끄는 생산 준비 완료 AI 솔루션으로 소매업체를 지원하고 있다"고 말했다.

올사이즈의 프란츠 치힘벤(Franz Tschimben) CEO는 "엔비디아와 슈퍼 마이크로를 결합해 확보한 강점을 바탕으로, 우리는 AI 학습을 위한 높은 재현율을 가진 3D 디지털 트윈 데이터 레이어를 제공해 물리적 AI를 이용한 로봇 학습부터 생산 및 생산 계획, 가상 매장 레이아웃과 소비자 피드백 시스템, 전자상거래 통합에 이르는 전체 소매 가치 사슬 전반의 애플리케이션을 구동한다"면서 "이를 통해 전환율 향상, 더 신속한 의사결정, 더 큰 운영 효율성을 달성하도록 돕는다"고 말했다.

슈퍼 마이크로는 또한 Superb AI의 소매 중심 VSS 솔루션을 선보일 예정으로, Superb AI의 독자적 VLM과 NVIDIA AI Blueprint 구성 요소를 결합해 주관적 추론 기능, 자연어 검색, 자동화된 사고 요약, 매장 카메라 네트워크 전반의 고객 행동 인사이트를 제공한다.

에이블은 평균 구매 금액이나 구매 횟수와 같은 소매 KPI 변화를 설명하기 위해 수백만 개의 패턴에 걸친 방대한 데이터를 분석하는 자동화 에이전트 솔루션을 강조할 예정이다. 또한 최신 NVIDIA Retail 블루프린트를 에이전트형 솔루션에 통합해 고객 경험을 자동으로 맞춤화하고 대규모로 소매 운영을 최적화하는 방법을 시연한다.

에이블의 아리지트 센굽타(Arijit Sengupta) CEO는 "오늘날의 시장과 노동 환경은 끊임없이 변화한다"면서 "자율 에이전트만이 대규모 환경에서 변화하는 고객 행동, 재고 비용과 공급, 노동 접근성을 이해하고 조정할 수 있다. 엔비디아 및 슈퍼 마이크로와의 협력을 통해 에이블은 비즈니스 사용자의 검토를 거치는 자율 에이전트를 리테일 엣지로 제공한다"고 말했다.

이러한 지능형 소매 솔루션은 1월 11일부터 13일까지 뉴욕에서 열리는 NRF: 리테일즈 빅쇼에서 슈퍼 마이크로와 파트너들이 시연할 예정이다. 슈퍼 마이크로 5281번 부스를 방문하고 펩시코(PepsiCo)와 키네틱 비전이 참여하는 발표 세션에 참석하면 AI 기반 소매 애플리케이션 또는 슈퍼 마이크로의 AI 인프라 솔루션에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있다. www.supermicro.com/NRF를 방문하면 더 자세한 내용을 확인할 수 있다.

¹출처: 2026 '엔비디아 리테일 및 소비재 산업 AI 현황'

