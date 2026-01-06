Supermicro ने आगामी NVIDIA Vera Rubin NVL72 और HGX Rubin NVL8 के लिए समर्थन की घोषणा के साथ-साथ लिक्विड-कूल्ड AI समाधानों के लिए रैक-स्केल मैन्यूफ़ैक्चरिंग क्षमता के विस्तार की घोषणा की है।

Supermicro ने आगामी NVIDIA Vera Rubin NVL72 और HGX Rubin NVL8 के लिए समर्थन की घोषणा के साथ-साथ लिक्विड-कूल्ड AI समाधानों के लिए रैक-स्केल मैन्यूफ़ैक्चरिंग क्षमता के विस्तार की घोषणा की है।
News provided bySuper Micro Computer, Inc.
06 Jan, 2026, 04:30 IST
Data Center Building Block Solutions® (DCBBS) और Advanced Direct Liquid Cooling (DLC) टेक्नोलॉजी, Supermicro US स्थित इन-हाउस डिज़ाइन/मैन्युफैक्चरिंग के साथ मिलकर, अगली पीढ़ी के लिक्विड-कूल्ड AI इंफ्रास्ट्रक्चर के परिनियोजन में लगने वाले समय को कम करती हैं।
सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया, 6 जनवरी, 2026 /PRNewswire/ -- AI, क्लाउड, स्टोरेज और 5G/एज के लिए एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता, Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ने आज NVIDIA के सहयोग से मैन्यूफ़ैक्चरिंग क्षमता और लिक्विड-कूलिंग क्षमताओं में विस्तार की घोषणा की है, ताकि NVIDIA Vera Rubin और Rubin प्लेटफ़ार्मों के लिए अनुकूलित डेटा सेंटर-स्केल समाधानों की बाजार में सबसे पहले डिलीवरी को सक्षम बनाया जा सके। NVIDIA के साथ त्वरित विकास और सहयोग का लाभ उठाते हुए, Supermicro फ्लैग्शिप NVIDIA Vera Rubin NVL72 और NVIDIA HGX™ Rubin NVL8 सिस्टमों को तेजी से परिनियोजित करने के लिए विशिष्ट रूप से तैयार है। Supermicro का प्रमाणित Data Center Building Block Solutions (DCBBS) दृष्टिकोण सुव्यवस्थित उत्पादन, व्यापक अनुकूलन विकल्प और कम समय में परिनियोजन की सुविधा प्रदान करता है, जिससे ग्राहकों को अगली पीढ़ी के AI इंफ्रास्ट्रक्चर में निर्णायक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है।
Supermicro के अध्यक्ष और CEO, Charles Liang, ने कहा, "अन्य की तुलना में NVIDIA के साथ Supermicro की दीर्घकालिक भागीदारी और हमारे दक्ष बिल्डिंग ब्लॉक समाधान, हमें सबसे अधिक उन्नत AI प्लेटफ़ार्म को तेजी से मार्केट में लाने में सक्षम बनाते हैं। विस्तारित मैन्यूफ़ैक्चरिंग और उद्योग-अग्रणी लिक्विड-कूलिंग विशेषज्ञता के साथ, हम हाइपरस्केलरों और उद्यमों को अद्वितीय गति, दक्षता और विश्वसनीयता के साथ बड़े पैमाने पर NVIDIA Vera Rubin और Rubin प्लेटफ़ार्मों के इंफ्रास्ट्रक्चर को परिनियोजित करने में सक्षम बना रहे हैं।"
अधिक जानकारी के लिए, कृपया https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia/vera-rubin पर जाएं
फ्लैग्शिप उत्पाद:
- NVIDIA Vera Rubin NVL72 SuperCluster: यह प्रमुख रैक-स्केल सिस्टम 72 NVIDIA Rubin GPUs और 36 NVIDIA Vera CPUs, NVIDIA ConnectX®-9 SuperNICs और NVIDIA BlueField®-4 DPUs को NVIDIA NVLink 6 के साथ एक अनुकूल प्लेटफ़ार्म में एकीकृत करता है और AI औद्योगिक क्रांति को शक्ति प्रदान करने के लिए NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand और NVIDIA Spectrum-X Ethernet के साथ स्केल-आउट करता है। यह 3.6 एक्साफ़्लॉप्स NVFP4 प्रदर्शन, 1.4 PB/s HBM4 बैंडविड्थ और 75 TB की तीव्र मेमोरी प्रदान करता है। बेहतर सर्विसिबिलिटी, विश्वसनीयता और उपलब्धता के लिए तीसरी पीढ़ी के NVIDIA MGX रैक आर्किटेक्चर पर निर्मित, Supermicro के कार्यान्वयन में इन-रो Coolant Distribution Units (CDU) के साथ एक उन्नत डेटा सेंटर-स्केल लिक्विड-कूलिंग टेक्नोलॉजी स्टैक शामिल है। इससे स्केलेबल गर्म पानी से कूलिंग संचालन संभव हो पाता है जो ऊर्जा की खपत और पानी के उपयोग को कम करते हुए घनत्व और दक्षता को अधिकतम करता है।
- Liquid-cooled NVIDIA HGX Rubin NVL8 Systems: बड़े पैमाने पर इंटेलिजेंस के लिए उद्यमों को अभूतपूर्व प्रदर्शन और दक्षता प्रदान करते हुए, यह कॉम्पैक्ट 8-GPU सिस्टम AI और HPC कार्यभारों के लिए अनुकूलित है। यह 400 पेटाफ्लॉप्स NVFP4, 176 TB/s HBM4 बैंडविड्थ, 28.8 TB/s NVLink बैंडविड्थ और 1600 Gb/s NVIDIA ConnectX-9 नेटवर्किंग SuperNICs प्रदान करता है। अधिकतम परिनियोजन लचीलेपन और कॉन्फ़िग्रेशन विकल्पों के साथ, रैक-स्केल डिज़ाइन प्रस्तुत करते हुए Supermicro अगली पीढ़ी के Intel® Xeon® या AMD EPYC™ प्रोसेसरों जैसे फ्लैग्शिप x86 CPUs को सपोर्ट करता है। उपलब्ध विकल्पों में Supermicro की उद्योग-अग्रणी उन्नत Direct Liquid Cooling (DLC) तकनीक से युक्त इष्टतम रैक एकीकरण के लिए उच्च-घनत्व वाला 2U बसबार डिज़ाइन शामिल है।
NVIDIA Vera Rubin प्लेटफ़ार्म की प्रमुख विशेषताओं में निम्न शामिल हैं:
- NVIDIA NVLink™ 6: उच्च गति वाले इंटरकनेक्ट अभूतपूर्व GPU-से-GPU और CPU-से-GPU संचार को सक्षम बनाते हैं, जिससे विशेषज्ञों के विशाल मिश्रण मॉडल के प्रशिक्षण और अनुमान के लिए सहायता मिलती है।
- NVIDIA Vera CPU: पिछली पीढ़ी की तुलना में NVIDIA द्वारा डिज़ाइन किए गए कस्टम Arm कोर 2x अधिक प्रदर्शन प्रस्तुत करते हैं, तथा इनमें स्थानिक मल्टीथ्रेडिंग (88 कोर/176 थ्रेड) की सुविधा भी उपलब्ध है। 3x अधिक क्षमता और 1.8 TB/s NVLink-C2C बैंडविड्थ (पिछले 2x) से GPUs तक के साथ, 1.2 TB/s LPDDR5X मेमोरी बैंडविड्थ।
- 3rd Generation Transformer Engine: लंबी अवधि के कार्यभारों की प्रोसेसिंग, आधुनिक AI कार्यभारों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण संकुचित-सटीकता की गणनाएँ, करने के लिए अनुकूलित एक्सिलरेशन।
- 3rd Generation Confidential Computing: एक एकीकृत, GPU-स्तरीय विश्वसनीय निष्पादन वातावरण रैक-स्केल गोपनीय कंप्यूटिंग प्रदान के साथ यह मॉडलों, डेटा और प्रॉम्प्ट को सुरक्षित और अलग रखती है।
- 2nd Generation RAS Engine: वास्तविक समय में बाधारहित स्वास्थ्य जांच सहित उन्नत विश्वसनीयता, उपलब्धता और सेवा प्रदान करने के सुविधाएँ।
इसके अतिरिक्त, NVIDIA Vera Rubin प्लेटफ़ार्म को हाल ही में घोषित NVIDIA Spectrum-X Ethernet Photonics नेटवर्किंग का लाभ भी मिलता है, जो Spectrum-6 Ethernet ASIC (102.4 Tb/s स्विचिंग, 200G SerDes को-पैकेज्ड ऑप्टिक्स और पूरी तरह से साझा बफ़र्स के साथ) पर निर्मित है। यह पारंपरिक प्लगेबल ऑप्टिक्स की तुलना में 5x अधिक बिजली दक्षता, 10x अधिक विश्वसनीयता और 5x अधिक एप्लिकेशन अपटाइम प्रदान करता है। उपलब्ध मॉडलों में लिक्विड-कूल्ड SN6800 (409.6 Tb/s CPO, 512x 800G पोर्ट), SN6810 (102.4 Tb/s CPO, 128x 800G पोर्ट) और SN6600 (प्लग करने योग्य, 128x 800G पोर्ट, एयर/लिक्विड-कूल्ड) शामिल हैं। इसके पूरक के रूप में, विभिन्न प्रकार के डेटा प्रबंधन समाधानों को चलाने वाले NVIDIA BlueField -4 DPU को सपोर्ट करते हुए, Supermicro-आधारित स्टोरेज समाधान Petascale ऑल-फ्लैश स्टोरेज सर्वर और JBOF सिस्टम का उपयोग करते हैं।
Supermicro द्वारा विस्तारित मैन्यूफ़ैक्चरिंग सुविधाओं और एक व्यापक शुरु-से-अंत-तक लिक्विड-कूलिंग टेक्नोलॉजी स्टैक में किए गए रणनीतिक निवेश पूरी तरह से लिक्विड-कूल्ड NVIDIA Vera Rubin और Rubin प्लेटफ़ार्मों के उत्पादन और परिनियोजन को सुव्यवस्थित करने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। ग्राहकों के लिए मार्केट में पहले आगमन से उत्पन्न होने वाले लाभ की प्राप्ति सुनिश्चित करते हुए मॉड्यूलर DCBBS आर्किटेक्चर के साथ मिलकर, ये क्षमताएं तीव्र कॉन्फ़िग्रेशन, कड़ें सत्यापन और उच्च-घनत्व वाले प्लेटफार्मों के निर्बाध स्केलिंग को सक्षम करके परिनियोजन और ऑनलाइन होने के समय में कमी लाती हैं।
Super Micro Computer, Inc. का परिचय
Supermicro (NASDAQ: SMCI) एप्लीकेशन-अनुकूलित टोटल IT समाधानों की एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है। मार्केट में Enterprise, Cloud, AI और 5G Telco/Edge IT इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया, में संस्थापित और संचालित, Supermicro नवाचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध पहली कंपनी है। हम सर्वर, AI, स्टोरेज, IoT, स्विच सिस्टमों, सॉफ्टवेयर और सहायता सेवाओं से युक्त एक टोटल IT समाधान प्रदाता हैं। हमारे वैश्विक ग्राहकों के लिए क्लाउड से लेकर एज तक अगली पीढ़ी के नवाचार को सक्षम करने के लिए Supermicro की मदरबोर्ड, पॉवर और चेसिस डिज़ाइन विशेषज्ञता हमारे विकास और उत्पादन को और अधिक सक्षम बनाती है। हमारे उत्पादों को इन-हाउस (अमेरिका, एशिया और नीदरलैंड में) डिज़ाइन और निर्मित किया जाता है, जो प्रगति और दक्षता के लिए वैश्विक परिचालन का लाभ उठाते हैं और TCO में सुधार और पर्यावरणीय प्रभाव (Green Computing) को कम करने के लिए अनुकूलित होते हैं। Server Building Block Solutions® का पुरस्कार-विजेता पोर्टफ़ोलियो हमारे फॉर्म फ़ैक्टरों, प्रोसेसरों, मेमोरी, GPUs, स्टोरेज, नेटवर्किंग, पॉवर और कूलिंग समाधानों (वातानुकूलित, निर्बाध एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग) के सर्वसमावेशी सैट को सपोर्ट करने वाले सहज और पुन: प्रयोज्य बिल्डिंग ब्लॉकों से निर्मित सिस्टमों के व्यापक परिवार से चयन करके ग्राहकों के सटीक कार्यभार और एप्लिकेशन के लिए अनुकूल बनाने में उनकी सहायता करता है।
Supermicro, Server Building Block Solutions और We Keep IT Green, Super Micro Computer, Inc. के ट्रेडमार्क और/या पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।
अन्य सभी ब्रांड, नाम और ट्रेडमार्क उनके संबंधित स्वामियों की परिसंपत्ति है।
फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2853771/Vera_Rubin_Cluster_Super_Micro_Computer.jpg
लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg
Share this article