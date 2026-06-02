A Supermicro colabora com a Arm para fornecer uma nova classe de infraestrutura em escala de rack com eficiência energética para aplicações empresariais de IA em tempo real.

A CPU Arm AGI foi projetada para oferecer máxima eficiência na orquestração de cargas de trabalho de IA agentiva.

Os designs da CPU Arm AGI em escala de rack da Supermicro elevam a densidade de desempenho computacional para IA baseada em agentes, garantindo eficiência mesmo respeitando qualquer limite de consumo de energia

As capacidades de DCBBS da Supermicro e sua presença global na fabricação reduzem o tempo de entrada em operação (TTO) para implantações de infraestrutura de IA em larga escala

SAN JOSE, Califórnia e TAIPEI, 2 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornecedora de soluções completas de IA, Enterprise, Storage e 5G/Edge, com Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), anunciou hoje uma nova classe de soluções centradas em IA com CPUs Arm® AGI. As crescentes demandas computacionais da IA moderna e orientada a agentes exigem uma nova classe de infraestrutura em escala de rack, que maximize o desempenho computacional dentro dos limites de energia e de espaço físico dos data centers corporativos. As novas soluções da Supermicro foram desenvolvidas para suportar o rápido crescimento da IA, oferecendo desempenho, eficiência e densidade que maximizam a economia de implantações em escala de rack. Elas contam com o suporte dos recursos DCBBS de ponta a ponta da Supermicro, o que reduz o tempo de entrada em operação.

Novas soluções de IA em larga escala de rack da Supermicro

"A Supermicro continua a liderar o setor na implementação de soluções inovadoras em escala de rack que maximizam o desempenho e a eficiência", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Nosso portfólio tecnológico DCBBS (Data Center Building Block Solutions) oferece soluções completas de data center para organizações de qualquer porte que, combinadas com a nova microarquitetura da CPU Arm AGI, otimizada para alta densidade e desempenho, ajudam as empresas a alcançar economias significativas no custo total de propriedade (TCO) de seus investimentos em infraestrutura de IA agentiva."

Saiba mais sobre a linha de servidores Supermicro Arm aqui.

"A IA baseada em agentes está impulsionando uma mudança fundamental nos requisitos de infraestrutura, em que eficiência, escalabilidade e desempenho de orquestração estão se tornando tão críticos quanto o poder computacional bruto", disse Mohamed Awad, vice-presidente executivo da Unidade de Negócios de IA em Nuvem da Arm. "Ao combinar as CPUs Arm AGI com a experiência da Supermicro em sistemas em escala de rack, estamos viabilizando uma infraestrutura projetada para oferecer maior capacidade de processamento de IA, densidade computacional máxima e melhor eficiência econômica para data centers em larga escala."

As novas plataformas de computação da Supermicro consistem em servidores rackmount 2U, com dois soquetes e resfriamento a ar, otimizados para computação; servidores 5U, com resfriamento a ar, otimizados para GPU; e uma solução multinó, com resfriamento a líquido, projetada especificamente para implantações de IA em escala de rack. A combinação das arquiteturas modulares e de alta densidade comprovadas da Supermicro com as CPUs baseadas em Arm Neoverse® CSS V3 de baixo consumo de energia permite uma infraestrutura escalável e flexível que maximiza o desempenho por watt e reduz drasticamente a demanda de energia para otimizar operações e ampliar a eficiência e acelerar a adoção de IA em data centers modernos.

Segundo estimativas da Arm, quando implementada em soluções Supermicro, a CPU Arm AGI pode oferecer mais que o dobro do desempenho por rack em comparação com as arquiteturas tradicionais e ajudar as empresas a economizar até US$ 10 bilhões em CAPEX por gigawatt de capacidade de data center de IA. Aproveitando a densidade de racks e o desempenho por watt líderes no setor, essas soluções ajudam a garantir a utilização máxima do espaço e dos recursos de energia do data center.

A CPU Arm AGI possui uma microarquitetura densa de 136 núcleos, projetada especificamente para oferecer alto desempenho, minimizar a sobrecarga de sistemas legados e realizar mais trabalho por ciclo, garantindo um desempenho sustentável e sem restrições. Sua largura de banda de memória de 6 GB/s por núcleo e seu acesso à memória com latência otimizada permitem escalabilidade linear, enquanto sua capacidade de memória ampliada e sua E/S flexível proporcionam uma infraestrutura de IA escalável, com baixo consumo de energia e capaz de orquestrar milhares de tarefas paralelas em uma infraestrutura distribuída.

Com mais de 6.000 núcleos em um único rack resfriado a ar, as empresas podem implantar com eficiência inúmeros sistemas dedicados para um grande volume de tarefas de IA ativa.

A linha de servidores Supermicro baseados em Arm inclui cinco modelos:

Servidor Hyper 2U – Otimizado para IA agentiva, nuvem e cargas de trabalho com uso intensivo de memória

https://www.supermicro.com/en/products/system/hyper/2u/ars-222h-nr

Dois processadores Arm AGI, com até 136 núcleos por processador.

Até 6 TB de memória DDR5-8800 MT/s RDIMM

Até duas GPUs

Servidor GPU 5U – Configuração com alta densidade de GPUs para treinamento e inferência de IA

https://www.supermicro.com/en/products/system/gpu/5u/ars-522gp-nr

Dois processadores Arm AGI, com até 136 núcleos por processador.

Até 6 TB de memória DDR5-8800 MT/s RDIMM

Até 8 GPUs de largura dupla

Servidor 2U4N com resfriamento a líquido – Para ambiente OCP ORV3

https://www.supermicro.com/en/products/system/hyper/2-ou/ars-242tp-qnr-lcc

Duas CPUs Arm AGI por nó, até 136 núcleos por CPU.

4 nós em 2-OU, potencialmente até 20.672 núcleos por rack ORV3.

Até 6 TB de memórias RDIMM DDR5-8800 MT/s por nó.

Servidor Hyper-E 2U – Arquitetura otimizada para borda (edge) com um único soquete e E/S frontal

https://www.supermicro.com/en/products/system/hyper/2u/ars-212he-fnr

Processador Arm AGI de soquete único, até 136 núcleos

Até 3 TB de memória DDR5-8800 MT/s RDIMM.

Até 2 GPUs

1U 4N em um rack OCP ORW – Densidade de Computação Massiva

ORW - Rack de 48U

336 CPUs Arm AGI por rack

168 servidores por rack com 45.696 núcleos por rack

A Supermicro continua liderando o setor com seu portfólio abrangente de soluções de infraestrutura de IA, possibilitando que organizações ao redor do mundo implementem data centers de IA escaláveis, eficientes e ambientalmente responsáveis.

As mais recentes soluções em escala de rack estarão em exibição no estande da Supermicro, no Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1, 4º andar, N0602, oferecendo aos participantes a oportunidade de conhecer de perto seu design e suas capacidades.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San Jose, Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer inovação pioneira no mercado para infraestrutura corporativa, nuvem, IA e TI 5G de telecomunicações/borda. Somos um provedor de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de switch, software e serviços de suporte. A experiência da Supermicro em design de placa-mãe, alimentação e chassi permite ainda mais nosso desenvolvimento e produção, possibilitando a inovação de última geração da nuvem à borda para nossos clientes globais. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para obter escala e eficiência, sendo otimizados para melhorar o custo total de propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão ao selecionar entre uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento a líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as outras marcas, nomes e marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991408/Super_Micro_Computer_New_Rack_Scale_AI_Solutions.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.