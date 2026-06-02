Supermicro ने एंटरप्राइज एजेंटिक AI के लिए ऊर्जा-कुशल रैक-स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक नई श्रेणी प्रदान करने के लिए Arm के साथ सहयोग किया

Arm AGI CPU को एजेंटिक AI कार्यभार ऑर्केस्ट्रेशन में अधिकतम दक्षता के लिए डिज़ाइन किया गया है

Supermicro रैक-स्केल Arm AGI CPU डिज़ाइन किसी भी पॉवर खपत में एजेंटिक AI कंप्यूट प्रदर्शन घनत्व को बढ़ाते हैं।

Supermicro की DCBBS क्षमताएं और वैश्विक मैन्यूफ़ैक्चरिंग नेटवर्क बड़े पैमाने पर AI इंफ्रास्ट्रक्चर परिनियोजनों के लिए ऑनलाइन होने में लगने वाले समय (TTO) को कम करते हैं।

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया और ताइपे, 2 जून, 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), Data Center Building Block Solutions® (DCBBS) सहित AI, एंटरप्राइज़, स्टोरेज, 5G/एज की एक टोटल समाधान प्रदाता, ने आज Arm® AGI CPUs की विशेषता वाले AI-केंद्रित समाधानों की एक नई श्रेणी की घोषणा की है। आधुनिक एजेंटिक AI की बढ़ती कंप्यूटिंग मांगों के लिए एंटरप्राइज डेटा सेंटरों की बिजली खपत और फिज़िकल आकार के भीतर कंप्यूटिंग प्रदर्शन को अधिकतम कर सकने वाले एक नए प्रकार के रैक-स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। Supermicro के प्रदर्शन, दक्षता और सघनता प्रदान करने वाले नए समाधान एजेंटिक AI की तीव्र वृद्धि को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं, जो Supermicro की शुरु-से-अंत-तक DCBBS क्षमताओं द्वारा समर्थित रैक-स्केल परिनियोजन की अर्थव्यवस्था को अधिकतम करते हैं और ऑनलाइन होने में लगने वाले समय को कम करते हैं।

Supermicro's New Rack Scale AI Solutions (PRNewsfoto/Super Micro Computer, Inc.)

Supermicro के अध्यक्ष और CEO, Charles Liang, ने कहा, "प्रदर्शन और दक्षता को अधिकतम करने वाले नए और नवप्रवर्तनशील रैक-स्केल समाधानों को परिनियोजित करने के मामले में Supermicro उद्योग में अग्रणी बना हुआ है। हमारी DCBBS टेक्नोलॉजी स्टैक किसी भी आकार के डेटा सेंटर के लिए शुरु-से-अंत-तक समाधान प्रदान करती है, जो नए घनत्व और कुशल प्रदर्शन के लिए अनुकूलित Arm AGI CPU माइक्रोआर्किटेक्चर के साथ मिलकर, उद्यमों को उनके एजेंटिक AI इंफ्रास्ट्रक्चर के निवेश पर महत्वपूर्ण TCO बचत का एहसास कराने में सहायता करती है।"

Supermicro Arm सर्वर लाइन के बारे में यहाँ से अधिक जानकारी प्राप्त करें।

"एजेंटिक AI इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकताओं में एक मौलिक बदलाव ला रहा है, जहां दक्षता, स्केलेबिलिटी और ऑर्केस्ट्रेशन प्रदर्शन कच्चे कंप्यूटिंग के समान ही महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं," Arm के क्लाउड AI बिजनेस यूनिट के कार्यकारी उपाध्यक्ष, Mohamed Awad, ने कहा। "Arm AGI CPUs को Supermicro की रैक-स्केल सिस्टम विशेषज्ञता के साथ मिलाकर, हम बड़े पैमाने पर उच्च AI थ्रूपुट, अधिकतम कंप्यूट घनत्व और बेहतर डेटा सेंटर अर्थव्यवस्था प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं।"

Supermicro के नए कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म में विशेष रूप से रैक-स्केल एजेंटिक AI परिनियोजन के लिए डिज़ाइन किए गए एयर-कूल्ड डुअल-सॉकेट 2U कंप्यूट-ऑप्टिमाइज्ड और 5U GPU-ऑप्टिमाइज्ड रैकमाउंट सर्वरों के साथ-साथ लिक्विड-कूल्ड मल्टी-नोड समाधान शामिल हैं। Supermicro के प्रमाणित मॉड्यूलर, उच्च-घनत्व आर्किटेक्चरों को ऊर्जा-कुशल Arm Neoverse® CSS V3-आधारित CPU के साथ संयोजित करने से स्केलेबल, लचीला इंफ्रास्ट्रक्चर सक्षम होता है जो प्रति वाट प्रदर्शन को अधिकतम करता है और आधुनिक डेटा केंद्रों में AI को अपनाने में तेजी लाने के लिए ऊर्जा की मांग को नाटकीय रूप से कम करता है।

Supermicro समाधानों में परिनियोजित करने से Arm AGI CPU पारंपरिक आर्किटेक्चर की तुलना में प्रति रैक 2 गुना से अधिक प्रदर्शन प्रदान कर सकता है और Arm के अनुमानों के आधार पर उद्यमों को AI डेटा सेंटर क्षमता के प्रति गीगावाट पर $10 बिलियन तक की CAPEX बचाने में सहायता कर सकता है। Supermicro के उद्योग-अग्रणी रैक घनत्व और प्रति वाट प्रदर्शन के आधार पर निर्मित, ये समाधान डेटा सेंटर के स्थान और बिजली संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं।

Arm AGI CPU में प्रदर्शन के लिए विशेष रूप से निर्मित एक सघन 136-कोर माइक्रोआर्किटेक्चर है, जो पुराने सिस्टम के बोझ को कम करता है और अनवरत, निर्बाध प्रदर्शन के लिए प्रति चक्र अधिक कार्य पूरा करता है। प्रति कोर 6GB/सेकंड मेमोरी बैंडविड्थ और लेटेंसी-ऑप्टिमाइज्ड मेमोरी एक्सेस लीनियर स्केलिंग का समर्थन करते हैं, जबकि विस्तारित मेमोरी क्षमता और लचीला I/O ऊर्जा-कुशल, वितरित इन्फ्रास्ट्रक्चर में हजारों समानांतर कार्यों को व्यवस्थित करने में सक्षम स्केलेबल एजेंटिक AI इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है।

एक ही एयर-कूल्ड रैक में 6,000 से अधिक कोर के साथ, उद्यम बड़ी मात्रा में एजेंटिक AI कार्यों के लिए कई समर्पित सिस्टमों का कुशलतापूर्वक परिनियोजन कर सकते हैं।

Supermicro की Arm-आधारित सर्वर श्रृंखला में पांच मॉडल शामिल हैं:

2U Hyper सर्वर – एजेंटिक AI, क्लाउड और मेमोरी-इंटेंसिव कार्यभारों के लिए अनुकूलित

https://www.supermicro.com/en/products/system/hyper/2u/ars-222h-nr

दो Arm AGI CPUs, 136 कोर/CPU तक

6TB तक की DDR5-8800 MT/s RDIMMs

अधिकतम दो GPUs

5U GPU सर्वर – AI प्रशिक्षण और अनुमान के लिए GPU-सघन कॉन्फ़िग्रेशन

https://www.supermicro.com/en/products/system/gpu/5u/ars-522gp-nr

दो Arm AGI CPU, 136 कोर/CPU तक

6TB तक की DDR5-8800 MT/s RDIMMs

अधिकतम 8 डबल चौड़ाई वाले GPUs

2U4N लिक्विड-कूल्ड सर्वर – OCP ORV3 वातावरण के लिए

https://www.supermicro.com/en/products/system/hyper/2-ou/ars-242tp-qnr-lcc

प्रत्येक नोड में दो Arm AGI CPUs, 136 कोर/CPU तक

एक ORV3 रैक में संभावित रूप से 20,672 कोर तक के लिए 2-OU में 4 नोड।

प्रति नोड 6TB तक DDR5-8800 MT/s RDIMMs

2U Hyper-E सर्वर – फ्रंट I/O के साथ सिंगल-सॉकेट एज-ऑप्टिमाइज्ड आर्किटेक्चर

https://www.supermicro.com/en/products/system/hyper/2u/ars-212he-fnr

सिंगल सॉकेट Arm AGI CPU, 136 कोर तक

3TB तक की DDR5-8800 MT/s RDIMMs

2 GPUs तक

OCP ORW रैक में 1U 4N – अत्यधिक कंप्यूट घनत्व

ORW - 48U रैक

प्रति रैक 336 Arm AGI CPU

प्रत्येक रैक में 168 सर्वर और प्रत्येक रैक में 45,696 कोर

Supermicro अपने सर्वसमावेशी AI इंफ्रास्ट्रक्चर समाधानों के पोर्टफ़ोलियो के साथ उद्योग में अग्रणी बना हुआ है, जो पूरे विश्व के संगठनों को मापनीय, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल AI डेटा सेंटर का परिनियोजन करने में सक्षम बनाता है।

उपस्थित लोगों को उनके डिज़ाइन और क्षमताओं की प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करते हुए नवीनतम रैक-स्केल समाधान Taipei Nangang Exhibition Center Hall 1, 4F, N0602 में Supermicro के बूथ पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

Super Micro Computer, Inc. का परिचय

Supermicro (NASDAQ: SMCI) एप्लीकेशन-अनुकूलित टोटल IT समाधानों की एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है। सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया में संस्थापित और संचालित Supermicro, Enterprise, Cloud, AI और 5G Telco/Edge IT इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मार्केट में सबसे पहले नवाचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सर्वर, AI, स्टोरेज, IoT, स्विच सिस्टमों, सॉफ्टवेयर और सहायता सेवाओं से युक्त एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता हैं। हमारे वैश्विक ग्राहकों के लिए क्लाउड से लेकर एज तक अगली पीढ़ी के नवाचार को सक्षम बनाने के लिए Supermicro की मदरबोर्ड, पॉवर और चेसिस डिज़ाइन विशेषज्ञता हमारे विकास और उत्पादन को और अधिक सक्षम बनाती है। हमारे उत्पादों को इन-हाउस (अमेरिका, एशिया और नीदरलैंड में) डिज़ाइन और निर्मित किया जाता है, जो प्रगति और दक्षता के लिए वैश्विक परिचालन का लाभ उठाते हैं और TCO में सुधार और पर्यावरणीय प्रभाव (Green Computing) को कम करने के लिए अनुकूलित होते हैं। Server Building Block Solutions® का पुरस्कार-विजेता पोर्टफ़ोलियो हमारे फ़ार्म फ़ैक्टरों, प्रोसेसरों, मेमोरी, GPUs, स्टोरेज, नेटवर्किंग, पॉवर और कूलिंग समाधानों (वातानुकूलित, निर्बाध एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग) के सर्वसमावेशी सैट को सपोर्ट करने वाले सहज और पुन: प्रयोज्य बिल्डिंग ब्लॉकों से निर्मित सिस्टमों के व्यापक परिवार से चयन करके ग्राहकों के सटीक कार्यभार और एप्लिकेशन के लिए अनुकूल बनाने में उनकी सहायता करता है।

Supermicro, Server Building Block Solutions और We Keep IT Green, Super Micro Computer, Inc. के ट्रेडमार्क और/या पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

अन्य सभी ब्रांड, नाम और ट्रेडमार्क उनके संबंधित स्वामियों की परिसंपत्ति है।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2991186/Super_Micro_Computer_New_Rack_Scale_AI_Solutions.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg