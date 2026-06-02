Supermicro werkt samen met Arm aan een nieuwe klasse energie-efficiënte rackschaal-infrastructuur voor Enterprise Agentic AI

Arm AGI CPU is ontworpen voor maximale efficiëntie in agentic AI workload orkestratie

Supermicro Arm AGI CPU-ontwerpen op rackschaal verhogen de prestatiedichtheid van agentic AI-rekenkracht binnen elk stroomverbruik

Supermicro's DCBBS-mogelijkheden en wereldwijde productie verminderen de time-to-online (TTO) voor grootschalige AI-infrastructuur implementaties

SAN JOSE, Calif. en TAIPEI,, 2 juni 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), een leverancier van totaaloplossingen voor AI, Enterprise, Storage, 5G/Edge met Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), heeft vandaag een nieuwe klasse AI-gerichte oplossingen aangekondigd met Arm® AGI CPU's. De toenemende computereisen van moderne agentic AI vereisen een nieuwe klasse infrastructuur op rackschaal die de rekenprestaties maximaliseert binnen de energie-en fysieke voetafdruk van enterprise datacenters. De nieuwe oplossingen van Supermicro zijn gebouwd om de snelle groei van agentic AI te ondersteunen; ze leveren prestaties, efficiëntie en dichtheid voor een maximaal rendement van rackschaalimplementaties, en worden verder ondersteund door Supermicro's end-to-end DCBBS-mogelijkheden die de time-to-online verkorten.

Supermicro's New Rack Scale AI Solutions (PRNewsfoto/Super Micro Computer, Inc.)

"Supermicro blijft de industrie leiden als het gaat om het inzetten van nieuwe en innovatieve rackschaaloplossingen die prestaties en efficiëntie maximaliseren", zegt Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Onze DCBBS-technologiestack levert end-to-end datacenteroplossingen van elke omvang. Dankzij de combinatie met de nieuwe dichtheid en de efficiënte prestaties van de geoptimaliseerde Arm AGI CPU-microarchitectuur, kunnen bedrijven die in agentic AI-infrastructuur investeren, enorm uitsparen op hun totale eigendomskosten (TCO)."

Meer informatie over de Supermicro Arm-serverfamilie vindt u hier.

"Agentic AI zorgt voor een fundamentele verschuiving in de infrastructuurvereisten, waarbij efficiëntie, schaalbaarheid en orkestratieprestaties net zo belangrijk worden als ruwe rekenkracht", zegt Mohamed Awad, Executive Vice President, Cloud AI Business Unit, Arm. "Door de Arm AGI CPU's te combineren met de systeemexpertise op het gebied van rackschaal van Supermicro, leveren we een infrastructuur die is ontworpen om hogere AI-doorvoer, maximale computerdichtheid en verbeterde datacentereconomie op schaal te leveren."

De nieuwe computerplatforms van Supermicro bestaan uit luchtgekoelde 2U-rackmountservers met twee sockets die zijn geoptimaliseerd voor rekenkracht, en 5U-rackmountservers die zijn geoptimaliseerd voor GPU's. De vloeistofgekoelde oplossing met meerdere nodes is speciaal ontworpen voor agentic AI-implementaties op rackschaal. De combinatie van Supermicro's bewezen modulaire, high-density architecturen met de energiezuinige Arm Neoverse® CSS V3-gebaseerde CPU's maakt een schaalbare, flexibele infrastructuur mogelijk. Het maximaliseert de prestaties per watt, waarbij de energievraag drastisch wordt verlaagd voor een versnelde toepassing van AI in moderne datacenters.

Wanneer de Arm AGI-CPU in Supermicro-oplossingen wordt ingezet, kan deze volgens schattingen van Arm meer dan twee keer zoveel prestaties per rack leveren in vergelijking met traditionele architecturen. Zo kunnen bedrijven tot wel 10 miljard dollar aan CAPEX per gigawatt aan AI-datacentercapaciteit uitsparen. Deze oplossingen bouwen voort op Supermicro's toonaangevende rackdichtheid en prestaties-per-watt en zorgen voor een maximaal gebruik van datacenterruimte en stroombronnen.

De Arm AGI CPU beschikt over een compacte microarchitectuur met 136 kernen die speciaal is ontworpen voor hoge prestaties. Deze architectuur minimaliseert de overhead van verouderde systemen en verwerkt meer werk per cyclus, wat zorgt voor duurzame, onbeperkte prestaties. Een geheugenbandbreedte van 6 GB/s per kern en een voor lage latentie geoptimaliseerde geheugentoegang ondersteunen lineaire schaalbaarheid. De uitgebreide geheugencapaciteit en flexibele I/O leveren een energiezuinige, schaalbare agentgebaseerde AI-infrastructuur, waarmee duizenden parallelle taken binnen een gedistribueerde infrastructuur kunnen worden gecoördineerd.

Met meer dan 6.000 processorkernen in één luchtgekoeld rack kunnen bedrijven op efficiënte wijze talrijke speciale systemen voor een groot aantal agentgebaseerde AI-taken inzetten.

De reeks Arm-gebaseerde servers van Supermicro omvat vijf modellen:

2U Hyper Server - Geoptimaliseerd voor AI, Cloud en geheugenintensieve werklasten

https://www.supermicro.com/en/products/system/hyper/2u/ars-222h-nr

Twee Arm AGI CPU's, tot 136 kernen per CPU

Tot 6 TB DDR5-8800 MT/s RDIMM's

Tot twee GPU's

5U GPU Server - GPU-intensieve configuratie voor AI-training en inferentie

https://www.supermicro.com/en/products/system/gpu/5u/ars-522gp-nr

Twee Arm AGI CPU's, tot 136 kernen per CPU

Tot 6 TB DDR5-8800 MT/s RDIMM's

Tot 8 GPU's met dubbele breedte

2U4N vloeistofgekoelde server - Voor OCP ORV3-omgeving

https://www.supermicro.com/en/products/system/hyper/2-ou/ars-242tp-qnr-lcc

Twee Arm AGI CPU's per node, tot 136 kernen per CPU

4 nodes in 2-OU, potentieel tot 20.672 kernen per één ORV3-rack.

Tot 6 TB DDR5-8800 MT/s RDIMM's per node

2U Hyper-E Server - Single-socket edge-geoptimaliseerde architectuur met I/O aan de voorkant

https://www.supermicro.com/en/products/system/hyper/2u/ars-212he-fnr

Single socket Arm AGI CPU, tot 136 kernen

Tot 3 TB DDR5-8800 MT/s RDIMM's

Tot 2 GPU's

1U 4N in een OCP ORW rack - Hoge computerdichtheid

ORW - 48U-rack

336 Arm AGI CPU's per rack

168 Servers per rack met 45.696 kernen per rack

Supermicro blijft toonaangevend in de branche met zijn uitgebreide portfolio van AI-infrastructuuroplossingen, waarmee organisaties wereldwijd schaalbare, efficiënte en milieuverantwoorde AI-datacenters kunnen implementeren.

De nieuwste rackschaal-oplossingen zijn te zien op op de Supermicro-stand in Taipei Nangang Exhibition Center Hall 1, 4F, N0602, waar bezoekers uit de eerste hand een blik kunnen werpen op hun ontwerp en mogelijkheden.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van allesomvattende IT-oplossingen met toepassingsoptimalisatie. Supermicro is opgericht en gevestigd in San Jose, Californië, en streeft naar het leveren van first-to-market innovatie voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge IT-infrastructuur. We zijn een Total IT Solutions provider met server, AI, storage, IoT, switch systemen, software en ondersteunende diensten. Supermicro's expertise op het gebied van moederbord-, voeding- en chassisontwerp maakt onze ontwikkeling en productie verder mogelijk, waardoor innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, mogelijk wordt voor onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in eigen huis ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland). Hierbij maken we gebruik van wereldwijde faciliteiten voor schaal en efficiëntie, geoptimaliseerd om de TCO te verlagen en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat hun systeem te optimaliseren voor hun exacte workload en toepassing door een keuze te maken uit een brede selectie van systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen, met ondersteuning van een grote verscheidenheid van vormfactoren, processoren, geheugen, GPU's en opslag-, netwerk-, voedings- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling).

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991186/Super_Micro_Computer_New_Rack_Scale_AI_Solutions.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg